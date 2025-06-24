Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг вернулся на сцену - детали

Близких Вени из "Ветеранів космічних військ" готовили к тому, что он может даже не вспомнить их.

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Веня из Лиги смеха впервые после кровоизлияния вышел на сцену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ven4os

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В конце января 2025 года у Вени случилось кровоизлияние

После 5 месяцев реабилитации шоумен вернулся к выступлениям

31 января 2025 года украинский комик Александр Венедчук, он же Веня из команды Лиги смеха "Ветерани космічних військ", перенес кровоизлияние в мозг. С потерей сознания и судорогами всего тела его доставили в больницу, где провели экстренную операцию.

Прогнозы врачей на восстановление Вени были скорее мрачными, чем оптимистичными - о возвращении юмориста на сцену речи даже не шло. Однако 21 июня, после пяти месяцев реабилитации, состоялось первое публичное выступление Александра Венедчука.

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Радостную новость он сообщил в своем блоге в Instagram. "31.01.25 - меня забрала скорая со съемок шоу "Элиас". На тот момент о вариантах того, что я вернусь на сцену, вообще речь не шла. "... Будьте готовы к тому, что ОН вас вообще не вспомнит...". 21.06.25 - Дворец Украина. Спасибо вам большое за поддержку. Вы не дали мне сойти с ума и (дали) снова поверить в себя. Мое уважение. Вчера я наконец-то почувствовал те эмоции, по которым так скучал. Будем на связи, дяденьки", - написал Веня. Он также опубликовал фото своего выступления. В комментариях поклонники и близкие комика поздравляют его с возвращением.

Веня из Лиги смеха впервые после кровоизлияния вышел на сцену / instagram.com/ven4os

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