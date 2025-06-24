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Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг вернулся на сцену - детали

Анна Подгорная
24 июня 2025, 01:30обновлено 24 июня, 02:00
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Близких Вени из "Ветеранів космічних військ" готовили к тому, что он может даже не вспомнить их.
Александр Венедчук
Веня из Лиги смеха впервые после кровоизлияния вышел на сцену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ven4os

Кратко:

  • В конце января 2025 года у Вени случилось кровоизлияние
  • После 5 месяцев реабилитации шоумен вернулся к выступлениям

31 января 2025 года украинский комик Александр Венедчук, он же Веня из команды Лиги смеха "Ветерани космічних військ", перенес кровоизлияние в мозг. С потерей сознания и судорогами всего тела его доставили в больницу, где провели экстренную операцию.

Прогнозы врачей на восстановление Вени были скорее мрачными, чем оптимистичными - о возвращении юмориста на сцену речи даже не шло. Однако 21 июня, после пяти месяцев реабилитации, состоялось первое публичное выступление Александра Венедчука.

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Радостную новость он сообщил в своем блоге в Instagram. "31.01.25 - меня забрала скорая со съемок шоу "Элиас". На тот момент о вариантах того, что я вернусь на сцену, вообще речь не шла. "... Будьте готовы к тому, что ОН вас вообще не вспомнит...". 21.06.25 - Дворец Украина. Спасибо вам большое за поддержку. Вы не дали мне сойти с ума и (дали) снова поверить в себя. Мое уважение. Вчера я наконец-то почувствовал те эмоции, по которым так скучал. Будем на связи, дяденьки", - написал Веня. Он также опубликовал фото своего выступления. В комментариях поклонники и близкие комика поздравляют его с возвращением.

Александр Венедчук
Веня из Лиги смеха впервые после кровоизлияния вышел на сцену / instagram.com/ven4os

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Ранее Главред рассказывал, что украинский шоумен Андрей Джеджула неожиданно в третий раз стал отцом. Он скрывал от общественности новость о том, что ожидает еще одного ребенка, а теперь раскрыл имя и пол младенца.

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Что такое Лига Смеха?

Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

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