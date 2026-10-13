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В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²

Инна Ковенько
13 октября 2026, 19:17
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Пожар вспыхнул на территории предприятия "Аксайкардандеталь" в городе Аксай Ростовской области, недалеко от Ростова-на-Дону.
Под Ростовом горит завод
Под Ростовом горит завод "Аксайкардандеталь" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Exilenova+

Кратко:

  • В российском Аксае вспыхнул масштабный пожар на заводе "Аксайкардандеталь"
  • Площадь возгорания увеличилась до 9000 м², обрушилась стена складского помещения
  • К тушению пожара привлечены 66 спасателей и 26 единиц техники

В городе Аксай Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Аксайкардандеталь", специализирующегося на металлообработке и производстве карданных валов.

Площадь возгорания увеличилась до 9000 кв. м, также обрушилась стена складского помещения. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, а также пропагандистские ресурсы РФ.

видео дня

По данным российской администрации, горят складские помещения на территории предприятия. Пожару присвоен повышенный ранг сложности №3. К тушению привлечены 66 спасателей и 26 единиц техники.

Из-за угрозы распространения огня предприятие обесточили и отключили от газоснабжения. Местные власти также перекрыли движение вблизи промышленного объекта.

Сначала сообщалось о возгорании на площади 500 кв. м, однако впоследствии огонь распространился на значительно большую территорию. В сети публикуют видео и фото с места происшествия, на которых виден густой дым над предприятием.

Чем занимается завод "Аксайкардандеталь"

Предприятие производит карданные валы, детали механических передач и комплектующие для сельскохозяйственной техники.

"Предприятие располагает производственными мощностями по металлообработке, штамповке и термической обработке металла. Такие технологии потенциально могут использоваться для изготовления комплектующих к различной технике, в том числе военной, - сообщают аналитики Exilenova+.

  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+

Какие удары вглубь РФ являются наиболее болезненными для Кремля

По словам экономиста Виталия Шапрана, из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Россия продает нефть со значительным дисконтом и теряет доходы бюджета.

Одной из причин такого дисконта является нехватка мощностей для хранения нефти. Если на полмесяца остановить экспорт российской нефти, стране придется консервировать скважины или фактически выливать нефть под открытым небом.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Главред писал, что 9 октября Редкинский опытный завод в Тверской области России горел после ночной атаки беспилотников. Предприятие является звеном производственной цепочки российского ВПК и выпускает компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

Кроме того, 8 октября в российском Сасово Рязанской области вспыхнул пожар на территории станкостроительного завода "Саста", где расположен дата-центр ООО "Яндекс ДЦ". OSINT-аналитики издания определили местоположение по кадрам очевидцев, а размещение серверной площадки именно здесь подтверждают данные Wikimapia и собственные заявления сотрудников центра обработки данных.

Напомним, 8 октября в Башкортостане зафиксировали пожар в районе нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса "Газпром нефтехим Салават" - одного из крупнейших в России.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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