В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²

Пожар вспыхнул на территории предприятия "Аксайкардандеталь" в городе Аксай Ростовской области, недалеко от Ростова-на-Дону.

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Под Ростовом горит завод "Аксайкардандеталь" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Exilenova+

Кратко:

В российском Аксае вспыхнул масштабный пожар на заводе "Аксайкардандеталь"

Площадь возгорания увеличилась до 9000 м², обрушилась стена складского помещения

К тушению пожара привлечены 66 спасателей и 26 единиц техники

В городе Аксай Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Аксайкардандеталь", специализирующегося на металлообработке и производстве карданных валов.

Площадь возгорания увеличилась до 9000 кв. м, также обрушилась стена складского помещения. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, а также пропагандистские ресурсы РФ.

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По данным российской администрации, горят складские помещения на территории предприятия. Пожару присвоен повышенный ранг сложности №3. К тушению привлечены 66 спасателей и 26 единиц техники.

Из-за угрозы распространения огня предприятие обесточили и отключили от газоснабжения. Местные власти также перекрыли движение вблизи промышленного объекта.

Сначала сообщалось о возгорании на площади 500 кв. м, однако впоследствии огонь распространился на значительно большую территорию. В сети публикуют видео и фото с места происшествия, на которых виден густой дым над предприятием.

Чем занимается завод "Аксайкардандеталь"

Предприятие производит карданные валы, детали механических передач и комплектующие для сельскохозяйственной техники.

"Предприятие располагает производственными мощностями по металлообработке, штамповке и термической обработке металла. Такие технологии потенциально могут использоваться для изготовления комплектующих к различной технике, в том числе военной, - сообщают аналитики Exilenova+.

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НПЗ в России / Инфографика: Главред

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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