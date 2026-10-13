Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

Президент Украины передал американской стороне предложения о новых встречах.

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Зеленский передал предложения людям Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина готова к новым переговорам в ближайшие дни

Киев передал Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру предложения

Украина поддержала энергетическое перемирие, но к соглашению должна присоединиться Россия

Украина готова к новым встречам с американской стороной в ближайшие дни и рассчитывает на продолжение диалога по установлению мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По словам главы государства, украинская команда уже передала американской стороне предложения относительно возможных следующих встреч и переговоров.

видео дня

"В ближайшие дни мы готовы встретиться, и я передал это предложение через мою команду Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру", - заявил он.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что Украина поддержала предложение президента США об энергетическом прекращении огня, однако для реализации этой договоренности к ней должна присоединиться и Россия.

"Нужно работать на мир, нужно искать варианты правильных действий. Украина готова к встречам, Украина поддержала президента Америки в вопросе об энергетическом прекращении огня. Нужно, чтобы Россия также была частью этой договоренности", - сказал президент.

Проблема с разведданными из США

Отдельно президент затронул вопрос сотрудничества с партнерами в сфере противовоздушной обороны. По его словам, перед баллистическим ударом по Киеву, который произошел накануне, Украина не получила предупреждения, хотя обычно такая информация поступает от партнеров.

Зеленский сообщил, что Россия применила пять баллистических ракет, а украинские военные обнаружили их лишь за несколько секунд до удара.

"Обычно такое предупреждение есть, и это очень важно - помогает нашей обороне. Было пять баллистических ракет, и фактически наши Вооруженные Силы заметили их уже за несколько секунд до удара", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что обмен информацией и полноценное взаимодействие между украинскими военными, разведками и партнерами помогают усиливать защиту населения и спасать жизни.

"Наши военные и разведки должны сотрудничать на полном уровне, и с нашей стороны есть все необходимое. Мы рассчитываем на такой же уровень и от наших партнеров", - подытожил Зеленский.

Что может сдвинуть с мертвой точки мирные переговоры - мнение МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина заявил, что настоящий прорыв в мирных переговорах возможен только после личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, Киев подтверждает готовность к трехсторонним переговорам с участием США и России и стремится как можно скорее достичь договоренностей.

Встреча лидеров может состояться при участии президента США Дональда Трампа или при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украина рассчитывает, что такой контакт поможет добиться перемирия, обмена военнопленными и возвращения украинских детей.

"Но если мы говорим о новой динамике, о новой перспективе, о новых временных рамках завершения войны - нужна встреча на уровне лидеров, я так считаю", - подчеркнул Сибига.

Министр также подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие договоренности, нарушающие её территориальную целостность и суверенитет. По словам Сибиги, для продвижения переговоров нужны новые идеи, которые будут учитывать геополитические реалии.

Проблема с получением разведданных от США - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Сергей Бескрестнов проанализировал риски прекращения передачи предупреждений о запусках баллистических ракет. Эксперт отметил, что не верит в прекращение передачи разведывательных данных со стороны США.

Во время атаки 12 октября в Киеве объявили тревогу после взрывов. Представитель Воздушных сил пояснил, что причиной могла стать задержка передачи данных со стороны партнеров из-за технических проблем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передавать разведданные Украине. Он также увязал поддержку со стремлением к завершению войны и не дал однозначного ответа относительно нарушений режима прекращения огня.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.

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