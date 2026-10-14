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Как остановить массированные атаки РФ: комбат ВСУ раскрыл ключевое решение

Алексей Тесля
14 октября 2026, 00:02
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Российские беспилотники опасны из-за высокой скорости и большой массы боевой части, предупредил комбат ВСУ.
дрон, взрыв
РФ атакует Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Важное из заявлений "Луки":

  • Противостоять террору можно только зеркальными ответами
  • РФ дронами терроризируют преимущественно города

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" прокомментировал ситуацию с противодействием массированным обстрелам РФ.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами – ударами вглубь России. Чтобы обезопасить население, необходимо усиливать противовоздушную оборону", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Военный подчеркнул, что страна-агрессор РФ дронами "Герань-4" и "Герань-5" терроризируют преимущественно города.

"Поэтому создают больше проблем мирному населению, чем военным. Такие беспилотники опасны из-за высокой скорости и большой массы боевой части. Скорость "Герань-4" достигает от 450 до 600 километров. Боевая часть, в зависимости от модификации, весит 50-90 килограммов", - уточнил он.

Собеседник предупредил о том, что дрон "Герань-5" оснащен боевой частью в 90 кг, но его дальность увеличена до 1000 километров.

"При этом БПЛА оснащён, в основном, осколочно-фугасной боевой частью, которая способна разрушать здания и наносить ущерб гражданскому населению", - добавил "Лука".

Что известно о массированном ударе РФ

Во время очередной масштабной атаки по Украине российские войска использовали широкий арсенал ракетного и беспилотного вооружения. Одновременное применение разных средств поражения усложнило работу украинской противовоздушной обороны. По имеющимся данным, атака включала баллистические и крылатые ракеты, а для запуска ракет "Калибр" использовалась акватория Каспийского моря.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы. В Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры.

Как сообщалось, ранее Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. Попадание зафиксировано на уровне 12–16 этажей.

Напомним, что российские оккупационные войска атаковали Винницу реактивным дроном. Вражеский беспилотник попал в кондитерскую фабрику Roshen.

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О персоне: комбат "Лука"

Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начал службу еще до полномасштабного вторжения, прошел АТО.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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