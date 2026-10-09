РФ начала запускать по Киеву модернизированные дроны: 'Флеш' раскрыл новую угрозу

Россия увеличила количество элементов в антеннах "Шахедов" вдвое, усложнив задачу украинским силам РЭБ.

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Модернизация российских "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Кратко:

В "Шахедах" обнаруживают антенны на 32 элемента вместо 16

CRPA-антенны могут подавлять сигналы помех от украинских средств РЭБ

Для противодействия дронам Украине может понадобиться вдвое больше точек РЭБ

В российских"Шахедах", атакующих Киев, обнаруживаются новые защищенные антенны спутниковой навигации на 32 элемента. Ранее противник использовал антенны на 16 элементов.

Из-за этого Украине может быть сложнее противодействовать наведению российских дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей ("Флеш") Бескрестнов.

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"Мы продолжаем обнаруживать в "Шахедах", атакующих Киев, новые защищенные антенны спутниковой навигации нового типа на 32 элемента. До этого противник использовал антенны с 16 элементами", - говорится в сообщении.

По его словам, "Шахед" может находить цель двумя способами: с помощью оператора, который управляет им через Mesh-модем, или по сигналам спутниковой навигации, в частности GPS.

"Чтобы бороться с наведением "Шахедов" по GPS, мы создаем помехи на частотах спутниковой навигации средствами РЭБ. В свою очередь, противник устанавливает на "Шахеде" специальные CRPA-антенны, которые могут нейтрализовать сигналы от нашего РЭБ", - отмечает "Флеш".

Эксперт пояснил, что количество элементов антенны влияет на то, сколько источников помех она может подавить. Если раньше для противодействия навигации "Шахеда" условно требовалось обеспечить 16 источников РЭБ вокруг дрона, то теперь, по его словам, их количество должно быть вдвое больше.

"Эта гонка сложна для нас, потому что увеличить количество элементов на антенне врагу проще, чем нам добавлять точки РЭБ", - подчеркивает Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

РФ использует ИИ для нанесения ударов по Украине

Россия использует искусственный интеллект при планировании атак на украинские города. Речь идет о построении маршрутов ударов и распознавании целей. Об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ по направлению противовоздушного прикрытия полковник Юрий Черевашенко.

По его словам, точно оценить масштабы применения Россией искусственного интеллекта пока сложно, однако украинские военные видят признаки его использования.

В качестве примера он привёл длительные атаки по Одессе, которые происходили волнами с очень короткими паузами.

"Точно оценить масштабы сложно, но мы видим элементы ИИ в их работе. В частности - в планировании ударов. Были атаки на Одессу, которые длились долго, волнами, с очень короткими паузами. По моему мнению, без ИИ это было бы чрезвычайно сложно", - сказал Черевашенко.

Полковник также заявил, что уверен в использовании россиянами ИИ как минимум для планирования маршрутов атак. Кроме того, такие технологии применяются для распознавания целей.

Украина, со своей стороны, также внедряет искусственный интеллект в системы противодействия российским атакам.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Противодействие реактивным дронам РФ - последние новости

Напомним, Юрий Черевашенко на заседании парламентской Временной следственной комиссии также заявил, что скорость российских реактивных дронов может вырасти до 800–900 км/ч, тогда как сейчас они разгоняются максимум до 600 км/ч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что остановить российские дроны можно еще на производственной линии. Производство дронов и ракет РФ зависит от иностранных компонентов, поступающих, в частности, из Европы, США, Китая, Японии и других стран. Он призвал перекрывать соответствующие цепочки поставок и усиливать санкционное давление на Россию.

Как сообщал Главред ранее, украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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