Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

Блогерша рассказала, что у сотен украинцев есть необычные фамилии.

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В Украине живут люди с очень интересными фамилиями / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/news_kremlin

Вы узнаете:

Сколько украинцев носят фамилию Путин

В каких областях живут люди с фамилиями Невдаха и Ганьба

В Украине есть люди с необычными фамилиями, которые могут удивить своим звучанием. Среди них - Путин, Невдаха, Ганьба.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своем YouTube-канале рассказала , сколько украинцев носят такие фамилии и в каких регионах они зарегистрированы.

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Сколько украинцев имеют необычные фамилии

В Украине насчитывается 93 человека с фамилией Путин. Больше всего его носителей зарегистрировано в Киевской, Житомирской и Донецкой областях.

Еще одна необычная фамилия - Невдаха. По приведенным данным, в Украине 151 человек с такой фамилией. Больше всего ее носителей проживает в Херсонской области и в окрестностях Кропивницкого.

В Украине также зарегистрировано 48 человек с фамилией Ганьба. Больше всего представителей этой фамилии зарегистрировано на Волыни.

"Кроме того, известно о 7 женщинах с фамилией Ганебная. И есть 3 мужчины с фамилией Ганебный", - отметила блогерша.

Смотрите видео об интересных фамилиях украинцев:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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