Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

Вы узнаете:
- Сколько украинцев носят фамилию Путин
- В каких областях живут люди с фамилиями Невдаха и Ганьба
В Украине есть люди с необычными фамилиями, которые могут удивить своим звучанием. Среди них - Путин, Невдаха, Ганьба.
Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своем YouTube-канале рассказала , сколько украинцев носят такие фамилии и в каких регионах они зарегистрированы.
Сколько украинцев имеют необычные фамилии
В Украине насчитывается 93 человека с фамилией Путин. Больше всего его носителей зарегистрировано в Киевской, Житомирской и Донецкой областях.
Еще одна необычная фамилия - Невдаха. По приведенным данным, в Украине 151 человек с такой фамилией. Больше всего ее носителей проживает в Херсонской области и в окрестностях Кропивницкого.
В Украине также зарегистрировано 48 человек с фамилией Ганьба. Больше всего представителей этой фамилии зарегистрировано на Волыни.
"Кроме того, известно о 7 женщинах с фамилией Ганебная. И есть 3 мужчины с фамилией Ганебный", - отметила блогерша.
Смотрите видео об интересных фамилиях украинцев:
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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