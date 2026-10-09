Бунт против Путина: эксперт раскрыл, что может вывести россиян на протесты

В России происходит тоталитарный транзит - переход от автократии к тоталитаризму, пояснил Владимир Горбач.

https://glavred.info/world/bunt-protiv-putina-ekspert-raskryl-chto-mozhet-vyvesti-rossiyan-na-protesty-10802921.html Ссылка скопирована

Названо условие протестов в РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из заявлений Горбача:

В РФ происходит транзит - переход от автократии к тоталитаризму

Не исключено проявление в РФ террора против собственного населения

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вопрос вероятности возникновения внутреннего сопротивления путинскому режиму в РФ.

"В России происходит тоталитарный транзит - переход от автократии к тоталитаризму со всеми особенностями этого процесса. Конечно, он будет происходить на новой технологической основе. Вместо цензуры в прессе будет, например, регулирование интернета и т. п.", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт не исключает проявления в РФ террора против собственного населения - той его части, которая будет недовольна и будет демонстрировать это недовольство внешне.

"Те, кто будет бунтовать, станут "врагами народа", и их будут жестко подавлять. Произойдут изменения и в экономическом устройстве. Будут массовые национализации, экспроприации капитала, денег, собственности и т. д. Потому что для ведения войны Путину понадобятся ресурсы", - считает он.

Собеседник объяснил, что режим в РФ тратит ресурсы, но не зарабатывает столько, чтобы их пополнять.

"Поэтому средства будут изымать, например, у олигархов, и население будет этому аплодировать. Затем средства могут забирать уже у населения - через депозиты, их конфискацию или замораживание и т. п. Но все это будет происходить - и уже происходит - в замедленном режиме, чтобы не спровоцировать социальный взрыв и протесты. Пока в Российской Федерации не будет физического голода, режим будет оставаться устойчивым", - добавил Горбач.

Журналист оценил шансы на массовый бунт в России

Журналист Александр Сотник полагает, что в ближайшее время вероятность масштабных протестов против власти Владимира Путина остается низкой. По его мнению, общественное недовольство будет выражаться преимущественно в локальных акциях и отдельных конфликтах в российских регионах. При этом силовые структуры, как отмечает Сотник, сохраняют возможность оперативно пресекать подобные выступления, не допуская их распространения на всю страну. Журналист считает, что для создания серьезной угрозы Кремлю протестному движению не хватает единства, скоординированных действий и широкой общественной поддержки. В связи с этим сценарий масштабного и одновременного выступления против российской власти он оценивает как маловероятный.

Ранее политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, начинают ли в РФ рассматривать кого-то на роль преемника диктатора РФ Владимира Путина.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Читайте также:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред