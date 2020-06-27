С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки

День молодежи 2020 празднуют даже чаще двух раз в году. День молодежи 2020 Украина отмечает в последнее воскресенье июня, в этом году это 28-е число.
Международный день молодежи дружно гуляем 12 августа. А еще есть Всемирный день молодежи 10 ноября.
Главред подобрал прикольные картинки с Днем молодежи (скачать бесплатно можно любую из них) и яркие эмоциональные поздравления с Днем молодежи в прозе и смс, а также стихи о талантливой молодежи.
Мы также опубликовали заводные и бесшабашные поздравления с Днем молодежи на украинском языке – в материале З Днем молоді – яскраві привітання: листівки та побажання.
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День молодежи – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днем молодежи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.
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Ты молод, ты бодр и красив,
Мы поздравляем тебя с Днем молодежи.
Всегда будь честным, кто бы ни просил,
И улыбайся чаще, даже лежа.
Будь ярким, добрым и счастливым.
Всегда будь рядом с позитивом.
Старайся и стремись к успеху,
Найдется время и на утеху.
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Поздравления искренне ты прими от души, будь счастлив, весел, не печалься судьбе. Побеждай все невзгоды с улыбкой в устах, любовь не скрывай ты от всех никогда. Постарайся все чаще открывать ты сердца, пусть молодость бьет ключом у тебя. В этот день пожелаем успехов, море улыбок и радостных лиц. С Днем молодежи!
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3 смс - 190 символов:
День веселой молодежи
Отмечают нынче все.
Сколько бы не было по жизни,
Молодость всегда в душе.
Пусть такое настроение
Помогает жить легко.
Сохраните пыл и бодрость,
С ними ярко и светло.
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Если дети – это цветы, то молодежь – уже плоды или свежие побеги. Именно благодаря молодым людям движется вперед прогресс научный и социальный. Мир меняется и заслуга в этом нового поколения. Поздравляем с Днем молодежи и желаем, чтобы пламя восторга и целеустремленности не угасало, двигая человечество в будущее.
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3 смс - 197 символов:
Эх, молодость, куда бежишь?
Постой, меня дождись.
Как ветер надо мной кружишь,
Хоть с близкими смирись.
С Днем молодости вас,
Эти запомните года,
Ведь есть она у нас лишь раз,
И жизнь всего одна.