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С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки

Самые лучшие поздравления с Днем молодежи – в прозе своими словами, прикольные в стихах и короткие смс, красивые открытки на День молодежи – подобрал Главред.

27 июня 2020, 07:15
  • С Днем молодежи – картинки прикольные Соцсети
  • С Днем молодежи – картинки прикольные Соцсети
  • С Днем молодежи – картинки прикольные Соцсети
  • С Днем молодежи – картинки прикольные Соцсети
  • С Днем молодежи – картинки прикольные Соцсети
  • С Днем молодежи – картинки прикольные Соцсети

День молодежи 2020 празднуют даже чаще двух раз в году. День молодежи 2020 Украина отмечает в последнее воскресенье июня, в этом году это 28-е число.

Международный день молодежи дружно гуляем 12 августа. А еще есть Всемирный день молодежи 10 ноября.

Главред подобрал прикольные картинки с Днем молодежи (скачать бесплатно можно любую из них) и яркие эмоциональные поздравления с Днем молодежи в прозе и смс, а также стихи о талантливой молодежи.

Мы также опубликовали заводные и бесшабашные поздравления с Днем молодежи на украинском языке – в материале З Днем молоді – яскраві привітання: листівки та побажання.

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День молодежи – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем молодежи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.

***

Ты молод, ты бодр и красив,

Мы поздравляем тебя с Днем молодежи.

Всегда будь честным, кто бы ни просил,

И улыбайся чаще, даже лежа.

Будь ярким, добрым и счастливым.

Всегда будь рядом с позитивом.

Старайся и стремись к успеху,

Найдется время и на утеху.

***

Поздравления искренне ты прими от души, будь счастлив, весел, не печалься судьбе. Побеждай все невзгоды с улыбкой в устах, любовь не скрывай ты от всех никогда. Постарайся все чаще открывать ты сердца, пусть молодость бьет ключом у тебя. В этот день пожелаем успехов, море улыбок и радостных лиц. С Днем молодежи!

***

3 смс - 190 символов:

День веселой молодежи

Отмечают нынче все.

Сколько бы не было по жизни,

Молодость всегда в душе.

Пусть такое настроение

Помогает жить легко.

Сохраните пыл и бодрость,

С ними ярко и светло.

***

Если дети – это цветы, то молодежь – уже плоды или свежие побеги. Именно благодаря молодым людям движется вперед прогресс научный и социальный. Мир меняется и заслуга в этом нового поколения. Поздравляем с Днем молодежи и желаем, чтобы пламя восторга и целеустремленности не угасало, двигая человечество в будущее.

***

3 смс - 197 символов:

Эх, молодость, куда бежишь?

Постой, меня дождись.

Как ветер надо мной кружишь,

Хоть с близкими смирись.

С Днем молодости вас,

Эти запомните года,

Ведь есть она у нас лишь раз,

И жизнь всего одна.

праздник поздравления День молодежи открытки
Сейчас вы просматриваете новость «С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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