С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках

День Конституции Украины - поздравления с Днем Конституции и картинки

С Днем Конституции Украина поздравления принимает 28 июня. В 2020 году это воскресенье.

Несмотря на то, что праздник уже выпал на выходной – дополнительный день отдыха по случаю праздника у украинцев все же будет: на День Конституции Украина отдыхает с 27-го по 29-е число включительно.

А мы тем временем собрали лучшие поздравления с Днем Конституции Украины – в прозе официальные и своими словами, стихи, смс и картинки.

А поздравления с Днем Конституции Украины на русском языке – читайте в нашем материале Патріотичні привітання з Днем Конституції – листівки та тексти.

Поздравления с Днем Конституции Украины в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

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От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии. Счастья, любви, процветания!

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С Днем Конституции! От всего сердца желаю крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в безоблачном конституционном будущем нашего общего государства. Строим вместе демократическое гражданское общество. Слава Украине!

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Оставь дела ты и заботы

И остальные все причины,

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует

И повсеместно веселится.

Закон сегодня торжествует.

Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,

Гордиться Родиной большою.

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

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С Днем Конституции от сердца

Я вас сегодня поздравляю.

Порядок чтоб закон хранил

Я вам от сердца пожелаю.

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Украина Конституции своей

Праздник столь законный отмечает,

Много пролетело дней

С той поры, как документ сей принимали.

Нынче уж он действует давно,

Действует исправно и законно,

Поздравок пускай наш хорошо

Расположит весь народ к главному закону.

***

Важный день в истории любой страны —

День Конституции, день новой жизни,

Жизни в стране без забот и войны,

Без горестей, бед и без тризны.

Хочу поздравить вас, украинцы,

С этим светлым и радостным днем,

Не нужны нам принцессы и принцы,

Мы верны конституции и стоим на своем.

Картинки с Днем Конституции Украины и открытки