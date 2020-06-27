С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках

С Днем Конституции Украина поздравления принимает 28 июня. В 2020 году это воскресенье.
Несмотря на то, что праздник уже выпал на выходной – дополнительный день отдыха по случаю праздника у украинцев все же будет: на День Конституции Украина отдыхает с 27-го по 29-е число включительно.
А мы тем временем собрали лучшие поздравления с Днем Конституции Украины – в прозе официальные и своими словами, стихи, смс и картинки.
А поздравления с Днем Конституции Украины на русском языке – читайте в нашем материале Патріотичні привітання з Днем Конституції – листівки та тексти.
Поздравления с Днем Конституции Украины в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.
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От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии. Счастья, любви, процветания!
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С Днем Конституции! От всего сердца желаю крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в безоблачном конституционном будущем нашего общего государства. Строим вместе демократическое гражданское общество. Слава Украине!
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Оставь дела ты и заботы
И остальные все причины,
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.
Сегодня весь народ ликует
И повсеместно веселится.
Закон сегодня торжествует.
Кругом улыбчивые лица.
Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою.
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.
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С Днем Конституции от сердца
Я вас сегодня поздравляю.
Порядок чтоб закон хранил
Я вам от сердца пожелаю.
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Украина Конституции своей
Праздник столь законный отмечает,
Много пролетело дней
С той поры, как документ сей принимали.
Нынче уж он действует давно,
Действует исправно и законно,
Поздравок пускай наш хорошо
Расположит весь народ к главному закону.
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Важный день в истории любой страны —
День Конституции, день новой жизни,
Жизни в стране без забот и войны,
Без горестей, бед и без тризны.
Хочу поздравить вас, украинцы,
С этим светлым и радостным днем,
Не нужны нам принцессы и принцы,
Мы верны конституции и стоим на своем.