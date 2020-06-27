УкрРус
  1. Главная
  3. Поздравления

С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках

Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины – в прозе официальные и своими словами, стихи, смс и картинки – подобрал Главред на праздник.

27 июня 2020, 09:00
День Конституции Украины - поздравления с Днем Конституции и картинки
День Конституции Украины - поздравления с Днем Конституции и картинки

С Днем Конституции Украина поздравления принимает 28 июня. В 2020 году это воскресенье.

Несмотря на то, что праздник уже выпал на выходной – дополнительный день отдыха по случаю праздника у украинцев все же будет: на День Конституции Украина отдыхает с 27-го по 29-е число включительно.

А мы тем временем собрали лучшие поздравления с Днем Конституции Украины – в прозе официальные и своими словами, стихи, смс и картинки.

А поздравления с Днем Конституции Украины на русском языке – читайте в нашем материале Патріотичні привітання з Днем Конституції – листівки та тексти.

Поздравления с Днем Конституции Украины в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

***

От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии. Счастья, любви, процветания!

***

С Днем Конституции! От всего сердца желаю крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в безоблачном конституционном будущем нашего общего государства. Строим вместе демократическое гражданское общество. Слава Украине!

день конституции украины гиф гифки анимация анимашки

***

Оставь дела ты и заботы

И остальные все причины,

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует

И повсеместно веселится.

Закон сегодня торжествует.

Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,

Гордиться Родиной большою.

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

***

С Днем Конституции от сердца

Я вас сегодня поздравляю.

Порядок чтоб закон хранил

Я вам от сердца пожелаю.

***

Украина Конституции своей

Праздник столь законный отмечает,

Много пролетело дней

С той поры, как документ сей принимали.

Нынче уж он действует давно,

Действует исправно и законно,

Поздравок пускай наш хорошо

Расположит весь народ к главному закону.

***

Важный день в истории любой страны —

День Конституции, день новой жизни,

Жизни в стране без забот и войны,

Без горестей, бед и без тризны.

Хочу поздравить вас, украинцы,

С этим светлым и радостным днем,

Не нужны нам принцессы и принцы,

Мы верны конституции и стоим на своем.

Картинки с Днем Конституции Украины и открытки

открытки с днем конституции украины
с днем конституции украины открытки
картинки с днем конституции украины
с днем конституции украины картинки
День Конституции праздник поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:28
"Послевкусие" коронавируса: ученые рассказали, что болит после COVID-19
09:15
Харьковский миллионер погряз в судах и долгах – СМИ
09:08
Украину тряхнули сразу 2 землетрясения за сутки: как проверить свою область Видео
09:00
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: за сутки более 900 больных Видео
09:00
С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках
08:45
Паводки на Западной Украине - отличный повод освоить миллионы мнение
08:45
Плохие прически, которые яростно портят волосы - фото Фото
08:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июня: хороший доход, зависимость и тяжелые осложнения Видео
08:07
Минздрав готовится к росту числа больных коронавирусом Видео
07:22
Коронавирус в Украине и мире на 27 июня: за сутки заразились 168 тысяч человек Видео
07:15
С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки Фото
06:54
Шансов интегрировать "ЛДНР" обратно в Украину практически не осталось мнение
06:35
"Вкусняха, классная пи***нка": Maruv похвасталась упругими бедрами
06:17
С Днем рыбака – наваристые поздравления и прикольные открытки
06:00
Гороскоп на июль-2020: чем Близнецов побалует удача, а Водолеев разочарует судьба
05:40
Самое удачное время для путешествий в июле: астролог назвал даты
05:14
Медики нашли новый способ борьбы с очень опасной болезнью
04:51
У Зеленского рассказали, как идет работа над возвращением Крыма в Украину
04:22
Коронавирус бьет наповал: выяснилась новая опасность COVID-19 Видео
03:40
"Украинцев обманывают": эксперт дал тревожный прогноз насчет Covid-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять