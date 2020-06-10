Выходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020

День Конституции - выходной 2020 в Украине будет долгим / ZIK

День Конституции Украины 2020 традиционно состоится 28 июня. В этом году это воскресенье.

Главред выяснил, будет ли дополнительный выходной на День Конституции Украины в 2020 году и как вообще отдыхают украинцы в июне 2020.

День Конституции – это официальный государственный праздник Украины. Так что дополнительный выходной на День Конституции украинцы получают в любом случае. Просто в 2020 году отдых переносится на понедельник.

То есть отдыхать можно будет три дня подряд – с 27-го по 29-е число включительно.

Читайте такжеКак Зеленский предлагает изменить Конституцию: важные положения проекта законаК слову, в пятницу перед долгим уик-эндом, 25 июня, Украина отмечает еще и День таможенной службы.

В целом в июне 2020 у украинцев имеется в наличии 20 рабочих дней и 10 официальных выходных, в том числе за счет праздничных дней.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.