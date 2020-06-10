УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Выходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020

10 июня 2020, 04:43

Главред выяснил, будет ли дополнительный выходной на День Конституции Украины в 2020 году и как вообще отдыхают украинцы в июне 2020.

День Конституции - выходной 2020 в Украине будет долгим
День Конституции - выходной 2020 в Украине будет долгим / ZIK

День Конституции Украины 2020 традиционно состоится 28 июня. В этом году это воскресенье.

Главред выяснил, будет ли дополнительный выходной на День Конституции Украины в 2020 году и как вообще отдыхают украинцы в июне 2020.

День Конституции – это официальный государственный праздник Украины. Так что дополнительный выходной на День Конституции украинцы получают в любом случае. Просто в 2020 году отдых переносится на понедельник.

То есть отдыхать можно будет три дня подряд – с 27-го по 29-е число включительно.

Читайте такжеКак Зеленский предлагает изменить Конституцию: важные положения проекта законаК слову, в пятницу перед долгим уик-эндом, 25 июня, Украина отмечает еще и День таможенной службы.

В целом в июне 2020 у украинцев имеется в наличии 20 рабочих дней и 10 официальных выходных, в том числе за счет праздничных дней.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.

День Конституции выходной новости Украины календарь праздников
Сейчас вы просматриваете новость «Выходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:43
Выходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020
04:16
Эксперт предупредил об опасности раздела Азовского моря с Россией
03:37
Медики выяснили, чем опасен для организма синий свет от гаджетов
02:13
Maruv в БДСМ-костюме впечатлила откровенными танцами Фото
01:38
Ученые рассказали, как использование Интернета влияет на мужчин
00:55
Тройная защита: в ВОЗ расcказали, какие маски защитят от COVID-19
00:19
Полудницы 2020: какой сегодня праздник 10 июня и как защитить потенцию
09 июня, вторник
23:58
ДТП с Ефремовым: убитая горем вдова погибшего потребовала тюрьмы для актера Видео
23:31
"Забиваемся в угол": Сивохо прошелся по изменениям в составе ТКГ
23:01
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 9 июня
22:39
Карантин ударил по карманам: на сколько обеднели украинцы
22:24
Загадочная смерть: в Таиланде нашли тело 32-летней украинки
21:58
Фан-зоны под запретом: Минздрав озвучил правила проведения концертов
21:45
Отдых в детском лагере в коронавирус: Зеленский рассказал о новых правилах Видео
21:39
Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест Видео
21:30
Без демарша: Резников высказался о реакции России на новых людей в ТКГ
21:11
Панин обматерил Водонаеву и Пескова за критику ДТП с Ефремовым Видео
20:58
Одинаковые симптомы: врачи ошарашили заявлением о раке и коронавирусе
20:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успех Видео
20:26
"Повлиять не можем": в Danone Украина оправдались из-за скандала с рекламой Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять