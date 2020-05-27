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Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы

27 мая 2020, 11:34

В течение июня украинцы будут отдыхать на два дня дольше.

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В июне украинцы будут отдыхать 10 дней / Факты

Люди, которые работают по пятидневному рабочему графику, в июне получает еще 2 дня дополнительного отдыха. Это связано с тем, что 7 июня празднуется великий православный праздник День Святой Троицы, а 28 июня – государственный праздник День Конституции Украины.

Согласно украинскому трудовому законодательству, а конкретно 73-й статье Кодекса законов о труде, после праздника Троицы, 7 июня, следующий день, 8 июня, будет выходным. После Дня Конституции, который празднуется 28 июня, следующий день, понедельник, 29 июня, будет выходным.

В общей сложности в июне украинцы будут работать 20 дней, а 10 дней будут отдыхать.

Когда отдыхаем в июне 2020 года

  • 8 июня – выходной после Дня Святой Троицы
  • 29 июня – выходной после Дня Конституции

Напомним, в мае украинцы отдыхали целых 12 дней.

С 22 мая в Украине начался второй этап ослабления карантина, который длился с 12 марта по причине вспышки пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Несмотря на отмену ряда ограничений, Минздрав рекомендует украинцам внимательно относиться к своему здоровью и в дальнейшем использовать защитные маски или респираторы во время отдыха и посещения публичных мест.

Также в Минздраве рассказали, когда украинцы смогут воспользоваться международным пассажирским авиасообщением для авиаперелетов за границу.

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