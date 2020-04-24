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9 мая – суббота: будут ли дополнительные выходные дни в мае 2020

24 апреля 2020, 17:40

Какие выходные в мае 2020 Украина назначила своим гражданам и как на рабочие и выходные дни повлияет карантин в Украине – выяснил Главред.

Выходные дни в мае 2020 - как будем отдыхать на майские в карантин
Выходные дни в мае 2020 - как будем отдыхать на майские в карантин / president.gov.ua

Выходные в мае 2020 года в Украине начнутся уже с первого числа: 1 мая страна отмечает День труда. Ровно через неделю будет День Победы. Что правда, 9 Мая в 2020 году выпало на субботу.

Какие выходные в мае 2020 Украина назначила своим гражданам и как на рабочие и выходные дни повлияет карантин в Украине – выяснил Главред.

В целом, у украинцев будет 12 выходных дней – и 19 рабочих дней в мае 2020.

Первый длинный уик-энд ждет нас уже на следующей неделе. Украинцы отдыхают с 1 по 3 мая – то есть включая пятницу, на которую выпал Международный день солидарности трудящихся.

9 мая в Украине в 2020 году – это суббота. Так что отмечаться День Победы 2020 будет с субботы по понедельник включительно. 8 мая – День памяти и примирения – это рабочий день, но рабочие смены, по законодательству, должны быть укорочены на один час.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. Ранее прогнозировалось, что карантин будет действовать минимум до 12 мая. Даже были версии, что карантин в Украине могут продлить до 19 мая.

То есть массовых гуляний ни на 1 Мая, ни на 9 Мая проводится не будет.

Календарь выходных в мае 2020

  • 1 Мая, пятница – День труда;
  • 9 Мая, суббота – День Победы;
  • 11 мая, понедельник – нерабочий день за счет Дня Победы;
  • 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30 и 31 мая – это стандартные выходные субботы и воскресенья.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.

май Выходные майские праздники
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