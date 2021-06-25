День таможенника - поздравления и открытки с Днем таможенника веселые

На День таможенника поздравления – прикольные пожелания и стильные или смешные картинки – в Украине дарят 25 июня. Есть еще Международный день таможенника 2021 – но тот отмечался в январе.

Пока же мы дарим поздравления на День таможенника 2021 – по-честному душевные и по-веселому прикольные. Такие – чтоб любой таможенник дал "добро".

С Днем таможенника – прикольные поздравления в прозе своими словами, смешные стихи, короткие смс и прикольные открытки с Днем таможни – подобрал Главред на профессиональный праздник 25 июня.

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Поздравления с Днем таможенника в прозе, стихах и смс

Служить на таможне – нелегкое дело,

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Смотреть нужно зорко, дозор нести смело.

Ведь внешне посмотришь – вот вроде турист,

Проверишь, как следует – контрабандист.

***

Таможня — интересное место работы. Здесь буквально можно увидеть любые чудеса со всего мира. Я желаю тебе, чтобы эти чудеса не приносили неприятностей, чтобы тебе было с ними интересно работать! Чтобы было поменьше соблазнов, но при этом чтобы работа твоя достойно вознаграждалась державой — так чтобы ни тебе, ни кому-то другому не было от того обидно!

***

Таможне некогда скучать,

Таможенники держат стражу:

Что кто везет – ручную кладь

Или предмет, добытый кражей?

В таможне служба непроста,

Сопряжена с немалым риском.

Так пусть же сбудется мечта

Тех, кто в бою с контрабандистом!

***

С Днем таможенника, с вашим

Профессиональным днем!

Я желаю, чтоб удача

Приходила с каждым днем,

Чтобы были вы здоровы,

Жалоб не было всерьез,

С каждым годом больше новых

Жизненных побед сбылось.

***

С Днем таможенника! Желаю выдержки, терпения и внимательности. Будь настоящим профессионалом своего дела, качественно выполняй свою работу и получай приятные поощрения. Пусть тебя окружают только настоящие люди, в которых нет лицемерия, злости и лживости.

***

Задача серьезная, рядом граница,

Без спросу здесь не пролетит даже птица!

Таможенник, с праздником! Ты молодец!

Ты мастер, ты дока, ты гуру, ты спец!

Удачи в работе, семейного счастья!

Пускай стороной пробегают напасти!

Спокойного неба, удачи, везенья,

Желаний заветных твоих исполненья!

***

Мы таможенников славим

И без них не проживем,

Мы их с праздником поздравим

И частушки пропоем.

Провести верблюда можно

Сквозь игольное ушко

Но нашу уж таможню

Проскочить не так легко!

***

На самой границе оказалось мое поздравление! А все потому, что тебя нельзя забыть в такой день, в День таможенника! Знай, это праздник международный, и сегодня на всех границах праздник, но для тебя у меня – особенные слова! Я всем сердцем желаю, чтобы сбылись твои мечты, чтобы никогда не было грусти, и каждый день был чуть волшебным!

***

В День таможенника,

Поздравляем мы тех,

Кто запретный товар,

Найдет лучше всех!

Кто по виду узнает

Контрабандиста,

Прочитает во взгляде,

Что там не всё чисто!

Интуиция, опыт,

Профессионалы!

В этот день вас страна,

Поздравляет недаром!

***

День таможенника – особенный праздник для тебя, потому как вот уже который год ты работаешь в этой непростой и очень ответственной сфере. Пусть работа доставляет исключительно удовольствие, а заработная плата растет с каждым месяцем. Желаю тебе как можно меньше проблем на работе! Помни, что мы все ежедневно благодарим вас, таможенников, за ваш труд!

***

Таможенный весь народ

Поздравим красивый и сильный.

Пусть в праздник вас каждый год

Гривной поощряет Украина!

С Днем таможенника – открытки и картинки