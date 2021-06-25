С Днем моряка – удивительные поздравления и открытки

Поздравления с Днем моряка – своими словами в прозе, смешное поздравление моряку в стихах, короткое смс или красивые открытки с Днем моряка – подобрал Главред.
День моряка 2021 - это праздник 25 июня. Праздник проходит под эгидой ООН, так что в этот день дарят поздравления с Международным днем моряка. Есть еще День моряка-подводника – но тот празднуется в марте.
Моряк – призвание души. Это одна из самых романтичных профессий – но в то же время нелегкий труд, связанный с риском и буйством стихии.
Нужно быть на одной волне с моряком – чтоб подобрать ему правильное поздравление с Днем моряка. Поэтому Главред очень тщательно подбирал поздравления с Днем моряка – своими словами в прозе, смешное поздравление моряку в стихах, короткое смс или красивые открытки с Днем моряка.
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День моряка – поздравления в прозе, стихах и смс
Мой моряк, да сколько б ты ни плавал,
Не смогу тебя я позабыть!
Возвращайся в порт, морской мой дьявол,
Тебя хочу любить!
***
Моряки, почет вам и слава,
И возвращения счастливого к причалу,
Пускай фортуна вам улыбается всегда,
И ветерок попутный дует пусть слегка.
Пусть под килем семь футов всегда,
Пусть будет в радость вам работа,
Пускай утонут тревога и беда,
Пусть будет благосклонной к вам судьба.
***
Дорогой наш моряк! Желаем, чтобы каждый твой морской поход, всегда благополучно заканчивался и приносил только прибыль, невероятные приключения и душевой удовлетворение. Всегда оставайся таким же матерым, сильным, смелым морским волком, таким же хитрым, умным и прозорливым тертым калачом и помни, что есть тихая, уютная гавань, где тебя очень любят и всегда ждут. С Международным днем моряка!
***
Попутным ветер будет пусть,
Погода в доме – свежим штилем,
Забудь печаль, тоску и грусть,
Футов семь тебе под килем!
Желаю счастье добывать трудом,
Чтобы ты был наградой отмечен,
Пусть будет полной чашей дом,
А в нем – ждет лучшая из женщин!
***
Пусть в жизни, как в море, и волны будут, и штиль. Только желаю я волн от чувств и радости, а штиль от проблем и невзгод. Желаю ветра попутного, а солнца теплого и только вперед вели чтоб пути. Поздравляю!
***
Матросов мы и капитанов,
Сегодня поздравляем
Пусть будет счастья океан
Любви в семье желаем!
Пусть не сломает Вас волна,
А принесет удачу.
Пусть Ваша жизнь будет полна,
Счастливых дней в придачу!
***
Поздравление с Днем моряка женщине – сестре:
Дорогая моя сестренка! Ты занялась нелегкой работой. Принято считать, что женщина на корабле – это к несчастью. Да что бы они без тебя делали?! Ты лучший повар во всей флотилии! Только благодаря тебе мужчины едят любимые блюда! От мужского коллектива и от себя лично желаю тебе оставаться такой же умницей и красавицей!
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Поздравление с Днем моряка брату:
Любимый братишка! Поздравляю тебя с Днем моряка! Ты выбрал профессию по зову души и сердца. Работа твоя не легка, но что может быть романтичнее? Ты на своем месте! От всей души желаю тебе спокойной воды, ясной погоды, радостных дней, крепкого здоровья, финансового роста и огромной удачи во всех твоих добрых делах!
***
Поздравление с Днем моряка короткое:
Морякам всем – поздравлений!
В жизни – памятных мгновений,
Удачи, счастья и тепла!
Пусть будут не страшны шторма!
***
Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда!
Пусть работой ты загружен,
Отдыхай, хоть иногда!
В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!
***
В Международный день моряка хочу пожелать веселых песен на палубе корабля твоей жизни, благополучных и счастливых маршрутов без штормовых предупреждений и возможных бунтов на корабле. Желаю крепчайшего здоровья, невероятных сил и самой верной любви.
***
3 смс - 169 символов:
В День моряка желаю
Сил крепких, как гранит,
Пусть море, набегая,
Печали поглотит!
Удача, как цунами,
Тебя накроет вмиг,
Чтоб ты в своем призванье
Больших высот достиг!