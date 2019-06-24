Варфоломеев день 2019: что нужно и что нельзя делать и как гадать

24 июня 2019, 00:35

Считается, что в этот день нечисть делит между собой наделы земли и сферы пакостей.

Варфоломеев день 2019 – Варнава Земляничник – приметы, ритуалы, гадания
Варфоломеев день 2019 – Варнава Земляничник: что нужно и что нельзя делать и как гадать / 1zoom.ru

Варфоломеев день отмечается 24 июня – в честь апостолов Варнавы (Иосифа) и Варфоломея (Нафанаила). Еще одно название праздника – Варнава Земляничник, так как обычно к этому времени поспевает земляника.

Варфоломеев день 2019: что нельзя делать

Считается, что в этот день нечисть делит между собой наделы земли и сферы пакостей.

Поэтому в этот день:

  • не рвали ничего, что растет на земле – считалось, что это не пойдет на пользу здоровью, а если в дом внести (букетик цветов, к примеру), то и в жилье неприятности начнутся;
  • распутывать запутанные нитки: мол, их запутали кикиморы, а кто распутает – навлечет на себя их гнев.

Варфоломеев день 2019: гадание на неверность супруга

Читайте такжеКогда в 2019 году начинается Петров пост и что нужно запомнитьНадо взять два стакана, из которых раньше не пили, две свечки, купленные в храме в один из женских дней (среда, пятница или суббота).

Свечки ставят в стаканы, пометив, какая из них символизирует мужа, а какая – жену. Затем вокруг стаканов очерчивали круг мелом или углем, приговаривая: "Свеча, всю правду скажи, есть ли в моей семье измены". И зажигали свечи.

Если первой гасла свеча супруга, – то он на сторону не ходит, если жены, – то есть у мужа любовница.

Варфоломеев день 2019: ритуалы, обряды, заговоры

Ритуал от невезения в Варфоломеев день: расчесывают волосы и обирают их с расчески. Затем относят на полянку, бросают в траву, приговаривая: "Нечисть, приди, мои ненужные волосы забери, а вместе с ними и все невезение. Пусть в моей жизни наступит радости и счастья прозрение. Духи, власами моими поиграйте, мне удачу дайте. Так быть. Так бывать".

Затем уходят, не оглядываясь. Дома снова расчесывают волосы. Собранные на этот раз волосинки сжигают.

Читайте такжеЛетнее солнцестояние 2019: как привлечь любовь, ритуалы на замужество и удачуРитуал защиты от злых сил в Варфоломеев день: накануне Варфоломеева дня набирают колодезной или родниковой воды под заговор: "Лейся, водичка святая, теки, водичка целебная, водичка волшебная, словом добрым заговоренная, святым духом окрыленная. Наделись вода силой доброю, зарядись вода святым светом, послужи, водичка, ты мне в помощь".

Вокруг своего земельного участка обходят трижды, кропя землю набранной водой и приговаривая: "Нечистые духи все уйдут, мимо пройдут, моей земли не заметят, ее под козни свои злые не приметят, моей земельки не испортят, моей земельке не навредят. Дело сделано и исполнено по слову моему крепкому. Заговором наговоренное, молитвою произнесённое. Да будет так и как я заговор на Варфоломеев день велю. Аминь. Аминь. Аминь".

Остатки воды выливают под любое плодоносящее дерево на участке.

Варфоломеев день 2019: приметы

В Варфоломеев день, 24 июня, действуют такие приметы:

  • теплая ночь – к хорошему урожаю орехов;
  • туман днем – к хорошему урожаю грибов;
  • не видно голубей – к ухудшению погоды;
  • сильный запах жимолости и душное утро – к непогоде;
  • утром солнце светит неярко – к ливню;
  • пчелы из ульев не вылетают – к дождю.
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