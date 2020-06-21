Чудові привітання з Днем батька 2020 в прозі, вірші і красиві картинки

День батька 2020 - кращі привітання з Днем батька - слова й листівки

З Днем батька 2020 привітання дарують у третю неділю червня. Цього року це 21-е число.

Привітання з Днем батька – прикольні чи зворушливі, прозою чи у віршах, короткі смс чи красиві картинки до Дня тата – допоможуть нагадати татусеві, як сильно його люблять і цінують його маленькі янголятка.

Тільки найкращі привітання з Днем батька своїми словами – проза та вірші, вірші, смс, від дочки та від сина, листівки з Днем тата – підібрав Главред на День тата 2020.

А раніше ми вже публікували вітання з Днем батька російською мовою – у матеріалі День отца – нежные поздравления и живые картинки в Папин день 2020.

Привітання з Днем батька своїми словами в прозі, вірші та смс

Привітання з Днем батька від дочки в прозі:

Я кажу тобі "величезне спасибі" за те, що ти виховав мене, твою доньку, справжньою розумницею, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, тату, терпіння, міцного здоров'я! Будь таким мужнім і водночас добрим, яким ти є!

***

Прикольні привітання з Днем батька від сина:

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

***

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

***

Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

***

Прикольні привітання з Днем батька для тата та діда:

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є – і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають вас!

***

Дорогий тато, вітаю тебе з Днем батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сили, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, міцного здоров’я, мішок щастя на додачу, цікавого відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини і нескінченного грошового запасу.

***

Татку, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість, щоб було здоров’я міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої, і завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і радісною була кожна мить.

***

Нині з Днем батька рідного тата

Дуже хочеться всім привітати!

Побажання найкращі лунають:

Щастя, сил та наснаги бажають!

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! З Днем батька, татусю! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай – ми завжди з тобою поруч!

Листівки з Днем батька – картинки