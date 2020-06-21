День отца – нежные поздравления и живые картинки в Папин день 2020

С Днем отца поздравления в 2020 году дарят 21 июня, так как День отца 2020 в Украине празднуется в третье воскресенье лета.
В Папин день 2020 поздравление получает самый главный мужчина каждого ребенка – его отец, защитник и пример для подражания.
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Мы также подобрали отличные поздравления с Днем отца на украинском языке – в материале Чудові привітання з Днем батька 2020 в прозі, вірші і красиві картинки.
День отца: поздравления в прозе своими словами
Поздравления с Днем отца от жены мужу:
Мой любимый! Сегодня, в День отца, я хочу поздравить тебя, папочку наших очаровательных детишек, с твоим праздником! Ты – главный в нашей семье, и дети любят тебя безгранично. Я хочу, чтобы ты знал, что это для меня и есть настоящее счастье, и я благодарна тебе за него. Спасибо! Ты – настоящий отец. И мы с нетерпением ждем тебя дома. Сегодня. И всегда-всегда-всегда!
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Поздравления с Днем отца от сына:
Папа дорогой! Мне не нужно поводов, чтобы выразить тебе благодарность за то, что ты сделал и делаешь для меня! В этот прекрасный день отца, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что что ты меня вырастил, воспитал и отдал мне часть своей души! Желаю тебе здоровья, радости, любви, молодости! Я буду всегда тебе надежной опорой!
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День отца – поздравления свекру:
Дорогой наш свекор, поздравляем с Днем отца! Спасибо вам за сына – отца нашего семейства! Вы для нас всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Мы желаем вам здоровья и молодости.
Прикольные поздравления с Днем отца в стихах
На дворе отцовский праздник,
Папин день щемит сердца,
Бог подарит много счастья,
И сотрет морщин с лица!
Чтобы было все в порядке,
Беды таяли, как дым,
Была пышной жизни грядка,
Был ты вечно молодым!
***
Нежностью, любовью, наполнены сердца,
Праздник замечательный, сегодня День отца!
Тебя мы поздравляем, папуля дорогой,
Тебя мы обожаем, гордимся мы тобой,
Ты отличный папа, в мире лучше нет,
Здоровья тебе, радости, счастливых, долгих лет!
***
С Днем отца хочу поздравить
Лучшего из всех мужчин,
Хоть весь мир переверните,
Он такой у нас один.
Самый добрый, самый нежный,
Хоть порою брови хмурит,
Самый ласковый и щедрый,
Нас он больше жизни любит.
Мы желаем жизни долгой,
Жизни без тревог и бед,
Чтоб была она счастливой
Еще пару сотен лет.
***
Знают точно наши дети,
Кто волшебник из мечты!
Ведь на всей большой планете
Лучший папа – это ты!
Ты – поддержка и опора,
Ты – из вечных величин.
Сыну ты пример, а дочке –
Самый лучший из мужчин!
Долг отца есть труд упорный:
Для детей на много лет
Самым главным и бесспорным
Будет твой авторитет.
Знаю, что ты больше жизни
Любишь детские сердца,
В них твоя частичка бьется.
Поздравляю с Днем отца!
***
Нет ближе и роднее человека
Того, кто все поймет и все простит.
Любовь отцовская от века и до века
Детей благословляет и хранит.
Я в День отца колени преклоняю,
Целую руки добрые твои,
Здоровья, счастья от души желаю
И долгих лет на жизненном пути.
Папин день 2020 – поздравления короткие в смс
С Днем отца душевно поздравляю!
Пожеланий парочку прими:
Позитива, бодрости желаю,
Счастья, мира для души.
***
В День отца поздравляем всех пап и поблагодарим их за то, что все это время они были с нами, подарили нам жизнь, дали воспитание, образование и главное – любовь!
***
Сегодня, в этот День отца,
Пусть ваша сбудется мечта,
Пусть дети слушают покорно,
Проблемы убегут позорно,
Чтоб воспитанье удавалось,
Старанье счастьем отзывалось!
***
Поздравляем вас, дорогие наши, с Днем папы! Желаем вам всего самого доброго, и, чтобы ваши дети всегда только радовали вас и никогда не разочаровывали!
***
В тебе уверены всегда
И с Днем Отца поздравляя,
Желаем счастья на года.