День отца – нежные поздравления и живые картинки в Папин день 2020

С Днем отца 2020 – поздравления в прозе, стихи и открытки на День папы

С Днем отца поздравления в 2020 году дарят 21 июня, так как День отца 2020 в Украине празднуется в третье воскресенье лета.

В Папин день 2020 поздравление получает самый главный мужчина каждого ребенка – его отец, защитник и пример для подражания.

Только лучшие поздравления с Днем отца – открытки мерцающие и красивые картинки, пожелания в прозе своими словами и прикольные в стихах – подобрал Главред на День папы 2020.

Мы также подобрали отличные поздравления с Днем отца на украинском языке – в материале Чудові привітання з Днем батька 2020 в прозі, вірші і красиві картинки.

День отца: поздравления в прозе своими словами

Поздравления с Днем отца от жены мужу:

Мой любимый! Сегодня, в День отца, я хочу поздравить тебя, папочку наших очаровательных детишек, с твоим праздником! Ты – главный в нашей семье, и дети любят тебя безгранично. Я хочу, чтобы ты знал, что это для меня и есть настоящее счастье, и я благодарна тебе за него. Спасибо! Ты – настоящий отец. И мы с нетерпением ждем тебя дома. Сегодня. И всегда-всегда-всегда!

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Поздравления с Днем отца от сына:

Папа дорогой! Мне не нужно поводов, чтобы выразить тебе благодарность за то, что ты сделал и делаешь для меня! В этот прекрасный день отца, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что что ты меня вырастил, воспитал и отдал мне часть своей души! Желаю тебе здоровья, радости, любви, молодости! Я буду всегда тебе надежной опорой!

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День отца – поздравления свекру:

Дорогой наш свекор, поздравляем с Днем отца! Спасибо вам за сына – отца нашего семейства! Вы для нас всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Мы желаем вам здоровья и молодости.

Прикольные поздравления с Днем отца в стихах

На дворе отцовский праздник,

Папин день щемит сердца,

Бог подарит много счастья,

И сотрет морщин с лица!

Чтобы было все в порядке,

Беды таяли, как дым,

Была пышной жизни грядка,

Был ты вечно молодым!

***

Нежностью, любовью, наполнены сердца,

Праздник замечательный, сегодня День отца!

Тебя мы поздравляем, папуля дорогой,

Тебя мы обожаем, гордимся мы тобой,

Ты отличный папа, в мире лучше нет,

Здоровья тебе, радости, счастливых, долгих лет!

***

С Днем отца хочу поздравить

Лучшего из всех мужчин,

Хоть весь мир переверните,

Он такой у нас один.

Самый добрый, самый нежный,

Хоть порою брови хмурит,

Самый ласковый и щедрый,

Нас он больше жизни любит.

Мы желаем жизни долгой,

Жизни без тревог и бед,

Чтоб была она счастливой

Еще пару сотен лет.

***

Знают точно наши дети,

Кто волшебник из мечты!

Ведь на всей большой планете

Лучший папа – это ты!

Ты – поддержка и опора,

Ты – из вечных величин.

Сыну ты пример, а дочке –

Самый лучший из мужчин!

Долг отца есть труд упорный:

Для детей на много лет

Самым главным и бесспорным

Будет твой авторитет.

Знаю, что ты больше жизни

Любишь детские сердца,

В них твоя частичка бьется.

Поздравляю с Днем отца!

***

Нет ближе и роднее человека

Того, кто все поймет и все простит.

Любовь отцовская от века и до века

Детей благословляет и хранит.

Я в День отца колени преклоняю,

Целую руки добрые твои,

Здоровья, счастья от души желаю

И долгих лет на жизненном пути.

Папин день 2020 – поздравления короткие в смс

С Днем отца душевно поздравляю!

Пожеланий парочку прими:

Позитива, бодрости желаю,

Счастья, мира для души.

***

В День отца поздравляем всех пап и поблагодарим их за то, что все это время они были с нами, подарили нам жизнь, дали воспитание, образование и главное – любовь!

***

Сегодня, в этот День отца,

Пусть ваша сбудется мечта,

Пусть дети слушают покорно,

Проблемы убегут позорно,

Чтоб воспитанье удавалось,

Старанье счастьем отзывалось!

***

Поздравляем вас, дорогие наши, с Днем папы! Желаем вам всего самого доброго, и, чтобы ваши дети всегда только радовали вас и никогда не разочаровывали!

***

В тебе уверены всегда

И с Днем Отца поздравляя,

Желаем счастья на года.

Поздравления с Днем отца – открытки и картинки