День отца в 2020 году: когда праздник отмечает Украина и как

Когда День отца 2020 в Украине – дата и как отмечать День папы 2020 / Соцсети

День отца 2020 отмечается после маминого праздника. Сначала звучат поздравления с Днем матери – а уж потом приходит пора выбирать поздравление с Днем отца – картинки, открытки и пожелания своими словами.

Когда День отца 2020 в Украине

С прошлого года День отца – официальный праздник Украины. И празднуется он, по закону, в третье воскресенье июня.

Так что День отца в 2020 году выпал на 21 июня.

День отца в Украине – традиции

В этот день принято поздравлять главу семейства с Днем папы. Главному добытчику и защитнику семьи его родные люди дарят не только теплые слова и пожелания, но и свою заботу.

Можно приготовить отцу сытный вкусный обед или подарить какую-нибудь полезную мелочь по хозяйству, о которой он давно мечтал.

День отца – поздравления

Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

***

Хоть сначала, хоть с конца,

Но приходит день отца.

Папам он велит, конечно,

Чад обнять своих покрепче,

Ну и чадам не зевать

И родителя обнять,

Чтобы невзначай напомнить,

Что о детях нужно помнить,

Ну а дети, молодцы,

Помнят все, что есть отцы!

***

Всех отцов поздравляю с их днем и желаю ощутить на себе все прелести отцовства, на шее нежные ручонки, на щеке детские поцелуи. А в сердце нежные слова!

Еще больше поздравлений с Днем отца – в нашем материале День отца – нежные поздравления и живые картинки в Папин день 2020.