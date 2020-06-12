День отца в 2020 году: когда праздник отмечает Украина и как

Когда День отца в Украине в 2020 году и как поздравить пап в этот праздник – выяснил Главред.
День отца 2020 отмечается после маминого праздника. Сначала звучат поздравления с Днем матери – а уж потом приходит пора выбирать поздравление с Днем отца – картинки, открытки и пожелания своими словами.
Когда День отца 2020 в Украине
С прошлого года День отца – официальный праздник Украины. И празднуется он, по закону, в третье воскресенье июня.
Так что День отца в 2020 году выпал на 21 июня.
День отца в Украине – традиции
В этот день принято поздравлять главу семейства с Днем папы. Главному добытчику и защитнику семьи его родные люди дарят не только теплые слова и пожелания, но и свою заботу.
Можно приготовить отцу сытный вкусный обед или подарить какую-нибудь полезную мелочь по хозяйству, о которой он давно мечтал.
День отца – поздравления
Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
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Хоть сначала, хоть с конца,
Но приходит день отца.
Папам он велит, конечно,
Чад обнять своих покрепче,
Ну и чадам не зевать
И родителя обнять,
Чтобы невзначай напомнить,
Что о детях нужно помнить,
Ну а дети, молодцы,
Помнят все, что есть отцы!
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Всех отцов поздравляю с их днем и желаю ощутить на себе все прелести отцовства, на шее нежные ручонки, на щеке детские поцелуи. А в сердце нежные слова!
Еще больше поздравлений с Днем отца – в нашем материале День отца – нежные поздравления и живые картинки в Папин день 2020.