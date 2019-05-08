День отца в Украине теперь будут отмечать официально / klitschko-brothers.com

8 мая Кабмин на своем заседании без обсуждения принял проект решения о праздновании Дня отца в Украине.

Отмечать День отца будут, как и раньше, в третье воскресенье июня. То есть День отца в 2019 году пройдет 16 июня.

В Минсоцполитики рассчитывают, что празднование этого дня поспособствует обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества, а также повышению статуса отца в процессе воспитания детей.

Ранее мы собрали для вас Поздравления с Днем отца в смс.

К слову, День матери 2019 отмечается уже на этой неделе. Главред выяснил, что принято делать в День матери и подобрал отличные поздравления с праздником.