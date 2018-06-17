Поздравления с Днем отца-2018 в смс

День отца в июне отмечает 31 страна, в том числе и Украина. Во многих государствах у этого праздника другая дата.

День отца в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2018 году выпал папин праздник на 17 июня.

Поздравления с Днем отца в смс

4 смс - 222 символа:

Поздравляю с днем отца! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для посиделок и веселья со своими детьми. Чтобы радость отцовства делала вас крепче, сильнее и благороднее. Любви вам, счастья и гордости за своих деток!

***

3 смс - 182 символа:

Поздравляю с днем отца,

Счастья я тебе желаю.

Нет любви моей конца,

Лучший ты, я твердо знаю!

Папа, только не болей

И почаще улыбайся.

Ты печалиться не смей

И невзгодам не сдавайся.

***

3 смс - 191 символ:

Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

***

3 смс - 194 символа:

Для меня ты в детстве был

Как раскраска и мультфильм,

Конь игривый, озорной

И турник, диван большой.

Поздравляю с Днем отцов.

Будь всегда-всегда здоров.

Всё я помню и ценю.

Я, отец, тебя люблю.

***

4 смс - 243 символа:

Поздравляем Вас с важным и значимым праздником — Днём отца. В жизни каждого из нас отец играет важную роль, являясь гарантом защиты, мудрым советчиком и другом. Желаем Вам семейного благополучия, гордости за детей, здоровья и веры в свои силы.

***

4 смс - 240 символов:

Пожелания добра без конца,

Ведь сегодня отмечаем День отца!

Пусть везет ему всегда больше всех,

И сопутствует в работе успех.

Он опора для нашей семьи,

Он причал, а мы корабли.

С ним ни шторм, ни ветра не страшны,

Знаем, мы ему тоже нужны!

Еще больше поздравлений в нашем материале Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках.