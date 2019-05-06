На носу День матери 2019: как поздравлять матерей

6 мая 2019, 13:27

Главред выяснил, какого числа День матери в 2019 году и что принято делать в этот праздник.

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День матери 2019 все ближе / 1zoom.ru

День матери 2019 отмечается уже на этой неделе.

День матери 2019: когда, какого числа, дата

Праздник матерей – День матери в Украине или Международный день матери 2019 –отмечают во второе воскресенье мая. То есть День матери на этот раз в мире и нашей стране отпразднуют 12 мая.

А вот День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября: День матери в России 2019 пройдет 24 ноября.

Существуют также страны (в основном, речь о Ближнем Востоке), где отмечают этот праздник в день весеннего равноденствия – 21 марта.

А вот День отца в Украине (или Международный день отца 2019) отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. День отца 2019 выпал на 16 июня. 

С Днем матери: поздравления 

В День матери 2019 в мире дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками. Также принято дарить в качестве подарка стих на День матери или завтра в постель. Как вариант – мамочкам поют песни или, если есть возможность, устраивают праздники-сюрпризы.

Вот, к примеру, открытки с Днем матери:

  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем матери – картинки Фото из открытых источников

Ранее Главред собрал для вас лучшие поздравления с Днем матери в прозе и стихах.

А вот и еще стихи к Дню матери:

Этот праздник, мама, для тебя,

Я дарю тебе весь мир и, знаешь,

Я всегда хотел сказать, любя,

В этом мире ты одна такая.

***

Праздник матери сегодня.

Мама, поздравляю!

Счастья, радости, улыбок

Я тебе желаю.

Мама, мамочка моя,

Трудишься, как пчелка,

Дай же бог тебе здоровья,

Чтоб жила ты долго.

***

Так много хочется сказать,

Что в двух словах не описать.

Спасибо, мамочка моя,

За то, что любишь ты меня.

За все бессонные те ночи

Хочу сказать спасибо очень.

За то, что ты меня ждала,

Что волновалась, не спала.

За все мечты, что ты дарила.

За то, что страхи отводила.

За то, что мы с тобой семья,

Тебе скажу спасибо я.

***

С праздником, мамулечка!

Что для счастья надо?

Я могу обнять тебя,

Ты со мною рядом.

Ласковая, нежная,

Милая, родная,

Кто еще, как ты, меня,

Мама, понимает?

Крепкого здоровья,

Радости желаю.

Для меня ты, мамочка,

Вечно молодая.

Лучшая, любимая,

Добрая, святая,

Я в твоих объятиях,

Как снежинка, таю.

Годы мчат стремительно,

Пролетают дни.

Если я обидела

Чем-то, извини.

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