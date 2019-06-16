Трогательные поздравления с Днем отца на словах и в красивых открытках

День отца 2019 – главный праздник сегодняшнего дня, 16 июня.

Причем с этого года День отца в Украине отмечается официально: в каждое третье воскресенье июня. Это повод для каждого из нас подарить своим папам, как минимум, добрые слова. Для этого Главред собрал для своих читателей поздравления с Днем отца – прикольные, трогательные, мудрые, то есть на любой вкус. А заодно открытки на День отца – на любой цвет.

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Поздравления с Днем отца в прозе

Папочка, поздравляю тебя с днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои, и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

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День отца: поздравления свекру:

Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

Поздравления с Днем отца в стихах

Поздравление с Днем отца от дочери:

Горжусь, что я папина дочка!

О многом хочу говорить

И каждую новую строчку

Готова тебе посвятить.

Пусть яркое солнце успеха

Сияет всегда на пути.

Побольше веселья и смеха,

А лучшее все — впереди!

***

Поздравляю с днем отца,

Счастья я тебе желаю.

Нет любви моей конца,

Лучший ты, я твердо знаю!

Папа, только не болей

И почаще улыбайся.

Ты печалиться не смей

И невзгодам не сдавайся.

***

Я за тобой, как за стеной,

Спасибо папочка родной,

За ласку твою и любовь,

За то, что всегда со мной,

За то, что делал для меня,

В день отца обнимаю я тебя.

Поздравления с Днем отца от сына:

Вот папин день и наступил.

Хочу, чтоб радость он дарил,

Добра, здоровья на года,

Любви взаимной навсегда.

И чтоб печали не касались,

Друзья надежными остались,

Удачи, счастья без конца.

Любимый папа, с Днем отца!

***

Кто ремня давал мне в детстве?

Кто дарил любовь от сердца?

Это папа мой любимый:

Сильный и неповторимый!

С Днем отца сегодня я

Поздравляю, пап, тебя!

Чтобы был всегда здоровым,

Добрым, чутким и веселым!

***

Ты самый сильный, самый умный,

И самый добрый, наконец!

Тебя люблю просто безумно,

И я горжусь тобой, отец!

Желаю крепкого здоровья,

Всегда будь номером один!

Я говорю тебе с любовью:

Ты, папа, лучший из мужчин!

Поздравления с Днем отца от жены:

С Днем отца хочу поздравить

Лучшего из всех мужчин,

Хоть весь мир переверните,

Он такой у нас один.

Самый добрый, самый нежный,

Хоть порою брови хмурит,

Самый ласковый и щедрый,

Нас он больше жизни любит.

Мы желаем жизни долгой,

Жизни без тревог и бед,

Чтоб была она счастливой

Еще пару сотен лет.

***

Кто хозяин в доме главный,

Деньги в дом несет исправно,

Ловко в стену гвоздь забьет,

Никогда не устает?

Угадали? Это папа!

Он не жмот, и не растяпа,

Он кормилец, командир,

Для детей своих – кумир,

Для жены родной – супруг,

А для тещи – лучший друг! Не грустит он без причины,

Потому что он – мужчина

И по жизни – молодец!

С праздником тебя, отец!

С Днем отца!

Поздравления с Днем отца прикольные

Милый папа, поздравляю

В этот чудный, ясный день,

От души тебе желаю

Не скучать и не болеть!

Пусть все будет очень гладко,

Пусть печали прочь уйдут

И расставит по порядку

Жизнь дела за пять минут:

Интересное – оставит,

Доброту – прибережет,

Вычеркнет с полсотни правил,

Чтобы жилось без забот!

***

Отличных отцов не так много на свете,

Но мне повезло несказанно с тобой —

Ты самый хороший на целой планете!

Пусть будет всегда в твоем сердце покой.

Пусть будут здоровье, удача и бодрость,

Пусть будут беседы всегда по душам.

Друзья пусть тебя никогда не подводят.

Иди без помех к самым ярким мечтам.

***

Папой стать совсем не сложно,

Тяжелее папой быть.

Помогать растить ребенка,

С ним гулять, его любить.

Быть ковбоем, быть пиратом,

Быть лошадкой и слоном.

Быть и строгим, как с солдатом,

Быть и добрым мудрецом.

Терпеливым быть безмерно,

Быть находчивым всегда,

Помогать понять, что верно,

А чего делать нельзя.

Папой стать совсем не сложно,

Тяжелее папой быть.

Пусть все папы будут должно

Всех детей своих растить.

***

Поздравление с Днем отца мужу:

Он лучший в мире из мужчин,

Он у меня такой один.

Красив, умен и элегантен,

Интеллигентен и галантен.

Он — образец для подражания,

Объект он женского обожания,

Вниманием он не обделен,

И низкий от меня ему поклон.

Сказать словами не могу,

Как сильно я его люблю...

Я, папочка, тебя благодарю,

За жизнь счастливую мою!

***

День отца: поздравления свекру:

Я всех отцов семейства поздравляю!

Сегодня, папы, этот день для вас.

Благополучья, бодрости желаю

И на работе чтоб все было класс.

Чтоб оставались детки послушны,

Дарили жены чтобы ласку и тепло.

Чтоб были будни ни серы, ни скучны,

И чтоб в душе всегда было светло.

Поздравления с Днем отца в смс

3 смс - 188 символов:

Папка, с праздником тебя!

Ведь сегодня день отца,

Для меня ты лучше всех,

Обожаю я твой смех.

Ты во всем мне образец,

И в любом ты деле спец,

Не разлей вода с тобой,

Папка, ты супергерой!

***

4 смс - 224 символа:

Нет на свете сильнее человека, мудрее человека, преданнее человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в то, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, рассудительно дадут совет и помогут. С днем отца!

***

3 смс - 185 символов:

Папочка любимый, ты мой самый первый, самый главный защитник в жизни! Поздравляю с твоим "семейно-профессиональным" днем и желаю крепкого здоровья, много улыбок и теплых солнечных дней!