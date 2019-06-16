Трогательные поздравления с Днем отца на словах и в красивых открытках

Главред собрал красивые картинки и добрые пожелания на День отца.
День отца 2019 – главный праздник сегодняшнего дня, 16 июня.
Причем с этого года День отца в Украине отмечается официально: в каждое третье воскресенье июня. Это повод для каждого из нас подарить своим папам, как минимум, добрые слова. Для этого Главред собрал для своих читателей поздравления с Днем отца – прикольные, трогательные, мудрые, то есть на любой вкус. А заодно открытки на День отца – на любой цвет.
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Поздравления с Днем отца в прозе
Папочка, поздравляю тебя с днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои, и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.
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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.
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День отца: поздравления свекру:
Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
Поздравления с Днем отца в стихах
Поздравление с Днем отца от дочери:
Горжусь, что я папина дочка!
О многом хочу говорить
И каждую новую строчку
Готова тебе посвятить.
Пусть яркое солнце успеха
Сияет всегда на пути.
Побольше веселья и смеха,
А лучшее все — впереди!
***
Поздравляю с днем отца,
Счастья я тебе желаю.
Нет любви моей конца,
Лучший ты, я твердо знаю!
Папа, только не болей
И почаще улыбайся.
Ты печалиться не смей
И невзгодам не сдавайся.
***
Я за тобой, как за стеной,
Спасибо папочка родной,
За ласку твою и любовь,
За то, что всегда со мной,
За то, что делал для меня,
В день отца обнимаю я тебя.
Поздравления с Днем отца от сына:
Вот папин день и наступил.
Хочу, чтоб радость он дарил,
Добра, здоровья на года,
Любви взаимной навсегда.
И чтоб печали не касались,
Друзья надежными остались,
Удачи, счастья без конца.
Любимый папа, с Днем отца!
***
Кто ремня давал мне в детстве?
Кто дарил любовь от сердца?
Это папа мой любимый:
Сильный и неповторимый!
С Днем отца сегодня я
Поздравляю, пап, тебя!
Чтобы был всегда здоровым,
Добрым, чутким и веселым!
***
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
Поздравления с Днем отца от жены:
С Днем отца хочу поздравить
Лучшего из всех мужчин,
Хоть весь мир переверните,
Он такой у нас один.
Самый добрый, самый нежный,
Хоть порою брови хмурит,
Самый ласковый и щедрый,
Нас он больше жизни любит.
Мы желаем жизни долгой,
Жизни без тревог и бед,
Чтоб была она счастливой
Еще пару сотен лет.
***
Кто хозяин в доме главный,
Деньги в дом несет исправно,
Ловко в стену гвоздь забьет,
Никогда не устает?
Угадали? Это папа!
Он не жмот, и не растяпа,
Он кормилец, командир,
Для детей своих – кумир,
Для жены родной – супруг,
А для тещи – лучший друг! Не грустит он без причины,
Потому что он – мужчина
И по жизни – молодец!
С праздником тебя, отец!
С Днем отца!
Поздравления с Днем отца прикольные
Милый папа, поздравляю
В этот чудный, ясный день,
От души тебе желаю
Не скучать и не болеть!
Пусть все будет очень гладко,
Пусть печали прочь уйдут
И расставит по порядку
Жизнь дела за пять минут:
Интересное – оставит,
Доброту – прибережет,
Вычеркнет с полсотни правил,
Чтобы жилось без забот!
***
Отличных отцов не так много на свете,
Но мне повезло несказанно с тобой —
Ты самый хороший на целой планете!
Пусть будет всегда в твоем сердце покой.
Пусть будут здоровье, удача и бодрость,
Пусть будут беседы всегда по душам.
Друзья пусть тебя никогда не подводят.
Иди без помех к самым ярким мечтам.
***
Папой стать совсем не сложно,
Тяжелее папой быть.
Помогать растить ребенка,
С ним гулять, его любить.
Быть ковбоем, быть пиратом,
Быть лошадкой и слоном.
Быть и строгим, как с солдатом,
Быть и добрым мудрецом.
Терпеливым быть безмерно,
Быть находчивым всегда,
Помогать понять, что верно,
А чего делать нельзя.
Папой стать совсем не сложно,
Тяжелее папой быть.
Пусть все папы будут должно
Всех детей своих растить.
***
Поздравление с Днем отца мужу:
Он лучший в мире из мужчин,
Он у меня такой один.
Красив, умен и элегантен,
Интеллигентен и галантен.
Он — образец для подражания,
Объект он женского обожания,
Вниманием он не обделен,
И низкий от меня ему поклон.
Сказать словами не могу,
Как сильно я его люблю...
Я, папочка, тебя благодарю,
За жизнь счастливую мою!
***
День отца: поздравления свекру:
Я всех отцов семейства поздравляю!
Сегодня, папы, этот день для вас.
Благополучья, бодрости желаю
И на работе чтоб все было класс.
Чтоб оставались детки послушны,
Дарили жены чтобы ласку и тепло.
Чтоб были будни ни серы, ни скучны,
И чтоб в душе всегда было светло.
Поздравления с Днем отца в смс
3 смс - 188 символов:
Папка, с праздником тебя!
Ведь сегодня день отца,
Для меня ты лучше всех,
Обожаю я твой смех.
Ты во всем мне образец,
И в любом ты деле спец,
Не разлей вода с тобой,
Папка, ты супергерой!
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4 смс - 224 символа:
Нет на свете сильнее человека, мудрее человека, преданнее человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в то, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, рассудительно дадут совет и помогут. С днем отца!
***
3 смс - 185 символов:
Папочка любимый, ты мой самый первый, самый главный защитник в жизни! Поздравляю с твоим "семейно-профессиональным" днем и желаю крепкого здоровья, много улыбок и теплых солнечных дней!