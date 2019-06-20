Летнее солнцестояние 2019: как привлечь любовь, ритуалы на замужество и удачу

20 июня 2019, 15:43

В станину на летнее солнцестояние – 21 июня – отмечали Ивана Купала. Поэтому у этого дня особые ритуалы и приметы.

Летнее солнцестояние – приметы, ритуалы на любовь, замужество и удачу
Летнее солнцестояние 2019 – приметы, ритуалы на любовь, замужество и удачу / 1zoom.ru

Летнее солнцестояние 2019 выпадает на 21 июня.

Называть праздник летнее равноденствие неправильно. Равноденствие бывает весенним или осенним – в марте и сентябре – когда день с ночью равны по продолжительности. А зимой и летом у нас солнцестояния. Еще одно название праздника – летний солнцеворот.

В эзотерическом, кармическом плане это день особый. Ведь в старину именно в этот день чествовали Ивана Купала (подробнее об этом читайте в нашем материале Ивана Купала в июне 2019: откуда взялось два праздника в году).

Летнее солнцестояние 2019: когда

Летнее солнцестояние в 2019 году произойдет 21 июня в 18:54 по киевскому времени.

После этого начинается астрологическое лето, но световой день потихоньку начнет становиться короче. 

Летнее солнцестояние: что можно есть

Читайте такжеКогда в 2019 году начинается Петров пост и что нужно запомнитьПетров пост 2019 начнется только 24 июня. Так что в день летнего солнцестояния можно есть что угодно. Тем не менее, по традиции наши предки старались не объедаться мясом и избегать тяжелой пищи.

Идеальный рацион дня – плоды земли, то есть сада и огорода (овощи, фрукты, ягоды, орехи).

А так как Ивана Купалы связан с водой, то также рекомендуются рыба (в особенности свежая) и морепродукты.

Летнее солнцестояние 2019: ритуалы

Энергия Солнца в этот день особенно мощная, так как светило достигает пика влияния.

Непременно нужно зарядиться солнечной энергетикой, ведь такая возможность бывает лишь раз в году.

Ближайшие дни лучше всего подходят для медитации с огнем, то есть медитировать, смотря на Солнце, на костер или просто на свечу.

Летнее солнцестояние: ритуал на замужество

Читайте такжеЧто нельзя делать в летнее солнцестояние и как привлечь удачуТот самый цветок папоротника, который принято искать в ночь Ивана Купала, помогает не только с кладами, но и с делами сердечными. Считалось, что девушка, которая на летнее солнцестояние или на Ивана Купалу найдет заветный цветок, сможет приворожить любимого и приманить к себе счастье и удачу.

Если цветок папоротника не нашелся – использовали замену: венок из полевых цветов, особенно из растения иван-да-марья.

Также из целебных трав и цветов мастерили куколки-обереги. Их затем нужно было незаметно подложить в карман приглянувшегося парня. Считалось, что после этого юноша уже не устоит перед чарами красавицы – и их ждет свадьба.

Летнее солнцестояние: ритуал на исполнение желания

Читайте такжеКак правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 2019 и когда оно сбудетсяСначала нужно собрать полевые цветы. Из них плетут венок. Причем во время плетения нужно думать о своем желании, представляя, что оно уже исполнилось.

Готовый венок надевают на голову и носят некоторое время.

Для усиления эффекта можно развести костер и бросить туда в качестве жертвы любую недорогую вещь (но не мусор). После чего сказать вслух: "Оплачено". То есть человек как бы оплатил Вселенной исполнение своего желания.

Сам венок нужно пустить по реке. Перед этим его можно положить в коробочку или корзинку – чтоб уж точно не утонул.

Летнее солнцестояние: ритуал с солнечной энергией

Рассвет в этот день желательно встретить на природе: в лесу, парке или на даче.

После того, как диск Солнца полностью покажется над горизонтом, нужно встать на землю босыми ногами, лицом к светилу. Расслабиться и закрыть глаза. Прочувствовать как от земли поднимается вверх теплый поток энергии, наполняя полностью все тело.

Если правильно работать с энергиями вы еще не умеете – то просто представляйте, как через вас идет волна тепла до макушки.

Напитывать тело энергией нужно около 30 минут. Испытывать при этом легкое головокружение и раскачивание – это нормально. Это признак наполнения ауры энергией.

После этого поднять руки вверх, разведя в стороны вверх ладонями. Затем попросить у Солнца сил. Смотрить нужно в сторону Солнца, но не прямо на него (это опасно). Принимать солнечную энергию нужно с благодарностью.

Летнее солнцестояние: ритуал омоложения утренней росой

В ночь с 20 на 21 июня взять белую (ранее не используемую) марлю. На рассвете выйти на природу (то есть подальше от машин – в тот же парк хотя бы) и разложить марлю на траве или поверх других растений.

Через полчаса можно снимать марлю, она уже напитается росой.

Чтобы придать лицу молодость, свежесть и красоту, надо делать компрессы из этой марли, свернув ее в 4-5 слоев. После чего не протирать ничем лицо в течение 3-х часов.

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