Ивана Купала: ритуалы, обряды и приметы на любовь, замужество и богатство

4 июля 2019, 05:49

Главред узнал поверья на Ивана Купала: что делать с росой в праздник, каким должен быть купальский венок и как снять порчу в этот день.

Обряды на замужество на Ивана Купала и приметы на Ивана Купала для незамужних – как снять порчу и найти любовь
Ивана Купала: ритуалы, обряды и приметы на любовь, замужество и богатство / АиФ-Украина

Ивана Купала 2019 мы отпразднуем – с кострами и речными венками – уже на этой неделе, в ночь с 6 на 7 июля.

Как отмечать Ивана Купала

Шумно и весело. Ведь главный запрет на Ивана Купала – нельзя спать. Иначе все счастье проспишь, а нечисть, у которой нынче разгул и полный шабаш – подстроит какую-нибудь козню.

Поэтому в эту ночь устраивают гуляния, прыгают через костер и устраивает специальное гадание на Ивана Купала – с помощью венков, конечно же. Это самые важные – уже традиционные – обряды на Ивана Купала.

Гадания на Ивана Купала

Есть специальные приметы на Ивана Купала для незамужних: в вечер накануне Ивана Купала плетешь венок и пускаешь его по реке. А дальше смотришь:

  • коль уплывет венок дальше всех, то быть его обладательнице до следующего праздника счастливее всех;
  • коль утонул венок – не гулять девушке на собственной свадьбе в этом году;
  • дольше всех горящая свеча, закрепленная на венке, сулит долгую жизнь.

При этом венок должен быть особенным.

Главное требование к венку – плести его нужно из 12 различных трав, каждая из которых должна быть непременно целебной.

На всякий случай уточним, что к наиболее популярным лекарственным растениям относятся: мать-и-мачеха, аир, ромашка, девясил, зверобой, календула, каллизия, мелисса, мята, подорожник, пустырник, облепиха, солодка, тысячелистник, шиповник, шалфей и другие. Можно еще, на крайний случай, вплести пару веточек брусники и малины. Или крапиву – очень целебная, но и очень колючая, впрочем.

Читайте такжеПетров пост: что нельзя делать и что теперь можно естьЕще одно гадание на Ивана Купала – на воске. Свечу ломают на кусочки и складывают в ложку, чтобы расплавить воск на огне. После чего расплавленную массу резко выливают в стакан с холодной водой. Потом тень полученной застывшей в воде восковой фигурки рассматривают на стене – пытаясь угадать свое будущее.

Обряды на замужество на Ивана Купала

Первый способ. Самым верным обрядом на замужество на Ивана Купала в старину считался бег вокруг ржаного поля. Но, конечно, при выполнении определенных условий.

Девушка должна раздеться наголо и обежать вокруг ржаного поля трижды. Считалось, что после этого милый уже не выкинет красотку из мыслей и непременно посватается.

Читайте такжеУбывающая и растущая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачуВторой способ. Искупаться в не стоячей воде (чаще всего купались в реке) – в белой рубашке и непременно в полночь.

Третий способ. Под подушку кладут сорванный в ночь на Ивана Купалу подорожник, сказав: "Цветок у дороги, суженый – на пороге. Покажи мне его". Разговаривать после этого больше в эту ночь нельзя. Считается, что после этого суженый приснится обязательно.

Четвертый способ. Нужно в ночь на Ивана Купала, не глядя и не считая, нарвать цветов и трав. На ночь их кладут под подушку – а утром пересчитывают. Если разных растений оказалось 12 наименований, то, мол, свадьбе в этом году точно быть.

Есть и просто обряд на счастье на Ивана Купала. Нужно вылить на себя в полночь ведро воды со словами: "Купала-Купала, дай мне много – не мало: счастья, удачи, чтобы стал(а) я богаче". Но помните: вытираться после этого нельзя – нужно так обсохнуть (благо погода позволяет).

Как снять порчу на Ивана Купала

Главная стихия праздника – огонь. Поэтому, во-первых, порчу можно "сжечь". Один из способов – сжечь белье, в котором спали накануне Ивана Купала.

Второй способ – с носовым платком. Белым носовым платком, которым еще ни разу не пользовались, вытирают нос, приговаривая: "Вам – откуп, мне – удача! Ненужное сгорит, счастье вернется!" После чего платок опять-таки сжигают в костре. При этом на "аутодафе" платка нужно смотреть, непременно думая при этом о чем-то хорошем.

Можно просто ментально выжечь из жизни все худое – пристально вглядываясь в пламя купальского костра и мысленно сжигая все беды.

Защита на Ивана Купала

Роса на Ивана Купала считается особенной – целебной и защитной. Собранной на рассвете в этот день росой кропили стены своего дома – считалось, что это защищает жилье не только от нечистой силы, но и от простых насекомых.

Сам праздник считается временем нечистой силы. Поэтому отмечать его шли, положив за пояс головку чеснока – чтоб нечисть не взяла. А дом защищали, прикрыв крышу листьями лопуха – или выложив на подоконнике и на пороге крапиву.

И, как уже упоминалось, всю ночь не спали – чтоб не проспать каверзу от нечисти и вовремя среагировать.

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