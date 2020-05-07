Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках

Только лучшие поздравления с Днем ангела – картинки, открытки, пожелания в прозе своими словами и в стихах – подобрал Главред для каждого именинника.
Поздравления с Днем ангела принято дарить в день памяти святого-тезки именинника.
Главные именины по церковному календарю – те, что ближе всего ко дню рождения человека. Остальные считаются малыми именинами – но открытки с Днем ангела в такие дни тоже дарить можно смело.
Бывает так, что день ангела только раз в году. Например, единственный День ангела Лидии приходится на 5 апреля, а в свой День ангела Алла поздравления принимает только 8 апреля. Но есть более популярные имена – Мария, например, или Георгий. Обладатели таких имен поздравления с Днем ангела – прикольные пожелания в прозе или стихах, или же анимационные открытки с Днем ангела – принимают чаще.
Так как день ангела по церковному календарю – это, по сути, православный день рождения, то желать имениннику принято в первую очередь добрых отношений с его ангелом-покровителем, Божьей милости, правильного жизненного пути и т.п. Тут пригодятся православные открытки с Днем ангела.
Главред же подобрал отличные красивые поздравления с Днем ангела универсальные – которые придутся по душе обладателю любого имени.
Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах, смс
Поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлой дороги к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций, желаю искренней радости и отличного здоровья, верной любви и неизменной удачи.
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С Днем ангела тебя, любимый,
Пусть будешь им всегда хранимый,
Чтоб ночью, утром или днем,
Всегда смогли вы быть вдвоёем,
А если в путь тебе идти,
Его с собой всегда возьми,
Тебя он точно сбережет,
От бед и горести спасет!
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С Днем ангела тебя! Желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь – когда твои крылья опускаются вниз!
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Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!
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Доченька любимая,
Ангелочек мой,
Счастье всегда рядом
Будет пусть с тобой.
Ангелы хранят
Тебя пусть от тревог,
И спешит удача
Пусть на твой порог.
Судьбы тебе счастливой
Пожелаю я,
Каждая сбывается
Пусть мечта твоя.
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Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!
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С Днем ангела тебя мы поздравляем!
Успешных дел и радости желаем,
Друзья чтоб были верные с тобой,
Доволен чтоб ты был своей судьбой!
Ты с трудностями сам всегда сражался,
Не ждешь, чтоб за тебя другой старался,
Готов прийти на помощь ты к другим –
Гордимся мы товарищем своим!
И в день твоих светлейших именин
Желаем, чтоб был ангелом храним!