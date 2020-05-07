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Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках

7 мая 2020, 04:11

Только лучшие поздравления с Днем ангела – картинки, открытки, пожелания в прозе своими словами и в стихах – подобрал Главред для каждого именинника.

С Днем ангела - поздравления универсальные и православные, открытки
С Днем ангела - поздравления универсальные и православные, открытки

Поздравления с Днем ангела принято дарить в день памяти святого-тезки именинника.

Главные именины по церковному календарю – те, что ближе всего ко дню рождения человека. Остальные считаются малыми именинами – но открытки с Днем ангела в такие дни тоже дарить можно смело.

Бывает так, что день ангела только раз в году. Например, единственный День ангела Лидии приходится на 5 апреля, а в свой День ангела Алла поздравления принимает только 8 апреля. Но есть более популярные имена – Мария, например, или Георгий. Обладатели таких имен поздравления с Днем ангела – прикольные пожелания в прозе или стихах, или же анимационные открытки с Днем ангела – принимают чаще.

Так как день ангела по церковному календарю – это, по сути, православный день рождения, то желать имениннику принято в первую очередь добрых отношений с его ангелом-покровителем, Божьей милости, правильного жизненного пути и т.п. Тут пригодятся православные открытки с Днем ангела.

Главред же подобрал отличные красивые поздравления с Днем ангела универсальные – которые придутся по душе обладателю любого имени.

Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах, смс

Поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлой дороги к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций, желаю искренней радости и отличного здоровья, верной любви и неизменной удачи.

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***

С Днем ангела тебя, любимый,

Пусть будешь им всегда хранимый,

Чтоб ночью, утром или днем,

Всегда смогли вы быть вдвоёем,

А если в путь тебе идти,

Его с собой всегда возьми,

Тебя он точно сбережет,

От бед и горести спасет!

***

С Днем ангела тебя! Желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь – когда твои крылья опускаются вниз!

***

Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

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***

Доченька любимая,

Ангелочек мой,

Счастье всегда рядом

Будет пусть с тобой.

Ангелы хранят

Тебя пусть от тревог,

И спешит удача

Пусть на твой порог.

Судьбы тебе счастливой

Пожелаю я,

Каждая сбывается

Пусть мечта твоя.

***

Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!

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***

С Днем ангела тебя мы поздравляем!

Успешных дел и радости желаем,

Друзья чтоб были верные с тобой,

Доволен чтоб ты был своей судьбой!

Ты с трудностями сам всегда сражался,

Не ждешь, чтоб за тебя другой старался,

Готов прийти на помощь ты к другим –

Гордимся мы товарищем своим!

И в день твоих светлейших именин

Желаем, чтоб был ангелом храним!

Открытки с Днем ангела – картинки

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Сейчас вы просматриваете новость «Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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