Какой праздник 21 февраля: как привлечь богатство на год и что нельзя делать

21 февраля 2019, 00:47

Главред узнал приметы и традиции Захарова дня.

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Какой праздник и как отмечается 21 февраля / 1zoom.ru

21 февраля в Украине и в мире отмечаются такие праздники, как Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода. Из "иностранных" праздников стоит вспомнить еще и такое воистину королевское торжество, как День рождения короля Норвегии Харальда V.

21 февраля: праздник церковный

21 февраля 2019 года чествуется день памяти великомученика Феодора Стратилата. Также православные чтят в этот день пророка Захария Серповидца из 12-ти малых пророков, который происходил из колена Левиина.

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21 февраля: приметы

По народному календарю, 21 февраля отмечается Захар Серповидец – в честь памяти святого Захария.

В этот день молились о хорошем урожае и точили серпы, день вообще принято посвящать подготовке к будущим полевым работам. В городах точили ножи на 21 февраля. Считалось, что если поточить утварь на Захария – весь год потом будет удачливый и богатый.

Из других примет дня:

  • гром на Захария к ветреным весне и лету, мороз – к скорому окончанию зимы;
  • буран или метель – к теплому марту;
  • гуси и/или собаки в снегу валяются – к скорому потеплению;
  • иней на деревьях – к богатому урожаю меда.

21 февраля: гороскоп

Сны в ночь на 21 февраля считаются вещими. При этом считается, что:

гроб снится к долгой жизни;

  • зеркало – к болезни;
  • молоко или сливки – к богатству,
  • огород – к плохим новостям;
  • замок – к судебным тяжбам.

Гороскоп на 21 февраля не рекомендует проводить хирургическое лечение: высок риск неблагоприятного исхода такого лечения. Также нельзя пломбировать зубы.

Читайте также"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазомРаньше именно на Захария устраняли сглазы. При этом эксперты утверждают, что в этот день никому нельзя завидовать: так можно человека сглазить, а этот сглаз непременно вернется.

21 февраля: именины

В этот четверг именины отмечают Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан и Федор.

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21 февраля: кто родился из знаменитых людей

21 февраля 1946 года родился известный актер Алан Рикман, а в 1942 году – российская актриса Вера Алевтова, а в 1957 году – любимый певец Владимира Путина, лидер группы "Любэ" Николай Растаргуев.

Также в этот день родились русский и советский живописец Петр Кончаловский и канадская актриса Эллен Пейдж (известная по ролям в фильмах "Начало", "Джуно", "Люди Икс: Последняя битва" и "Люди Иксː Дни минувшего будущего", "Американское преступление", "Римские приключения" и др.).

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