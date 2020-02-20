День алкоголика 2020 – поздравления и интересные факты

Всемирный день алкоголя – что за праздник и поздравления, открытки с Днем алкаша / 1zoom.ru

Всемирный день алкоголя – вполне официальный праздник, который во многих странах отмечают 20 февраля. В этот же день отмечается и День алкоголика в Украине 2020 – это более простое, "народное", название праздника. Некоторые даже любят вариант – День алкаша.

Хотя последний не совсем корректен: День алкоголя – не праздник любителей выпить, а официальный День тех, кто страдал от алкоголизма, но смог все-таки его победить. В этом плане он, можно сказать, является "братом" другого праздника – День трезвости ежегодно отмечается 3 октября (полное название – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом).

Читайте такжеДень водки 2020 – открытки забавные и живыеИногда еще пишут про День алкоголика 22 марта, но так как именно в этот день отмечается большой церковный праздник Сороки или Сорок Сороков, то выпить на этот праздник как раз и не стоит.

Что делать в День алкоголя? Ну, люди здоровые могут и хлопнуть по рюмашке. Хотя вред алкоголя уже давно научно доказан, и вряд ли найдется врач, который будет его прописывать. Полезен он разве что действительно здоровым людям и в очень разумных количествах (в сети даже есть калькулятор алкоголя, который помогает человеку высчитать его индивидуальную норму).

Ранее Минздрав развенчал популярный миф о глинтвейне. В частности, под действием алкоголя почки перестают впитывать воду и минералы назад. Как следствие, в крови увеличивается концентрация спирта.

В то же время ученые пояснили, почему и как алкоголь продлевает жизнь. Содержащиеся в красном вине антиоксиданты и ресвератрол благоприятно действуют на организм. Заодно рассказали, сколько его надо пить.

А всем без исключения Главред предлагает отметить этот день просто, весело и абсолютно безопасно – отправив друзьям прикольные открытки с Днем алкоголика или шуточное поздравление с праздником.

День алкоголя – поздравления

Сегодня день прожить не сложно,

И если правду говорить,

Сегодня праздновать возможно,

Сегодня просто нужно пить.

Ведь алкоголик хочет тоже

Иметь свой праздник без затей.

Когда спокойно, мирно сможет

Напиться просто до чертей.

Пусть надоел мой тост до колик,

Но я тебе не всё сказал:

Ты, друг не просто алкоголик,

А крепкий профессионал!

***

Поздравляю тебя, милый,

И желаю море пива!

Желаю водки два ведра,

Чтоб жизнь красивою была!

Чтоб c друзьями в море пива,

Плыли вы без позитива,

Там и так полно его,

Для такого своего.

Чтоб друзья все понимали,

Жёны чтоб не возражали,

Пей до дна ты в праздник свои,

Но приди к себе домой!

***

День сегодня необычный,

День пришел алкоголичный,

Тост произнесу сейчас,

Выпью даже я за вас!

Проведите день в веселье,

Поднимайте вы бокалы,

Не тревожит пусть похмелье,

И чтоб плохо вам не стало!