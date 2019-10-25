Ученые пояснил, почему и как алкоголь продлевает жизнь

Польза алкоголя: как он продлевает жизнь / 1zoom.ru

Польза алкоголя для женщин и мужчин оказалась весьма ощутимой: он, как выяснилось, продлевает жизнь.

Сразу стоит уточнить, что речь идет о разумных дозах, а не о хроническом злоупотреблении. При отсутствии противопоказаний ученые рекомендуют пить по бокалу красного сухого вина в день или, как вариант, пропускать бокальчик пару раз в неделю.

Объясняют это ученые тем, что содержащиеся в красном вине антиоксиданты и ресвератрол благоприятно действуют на организм.

Также красное вино способствует выработке "хорошего" холестерина.

По результатам исследований, смертность среди полных трезвенников выше, чем среди употребляющих умеренно и даже тех, кто выпивает довольно много: 69%, 41% и 61% соответственно.

Всё это – пусть даже не напрямую – снимает легкий стресс и выступает своего рода социальной смазкой (снижения негативные последствия одиночества на человеческий организм).

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

Напомним, ранее медики выявили, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.