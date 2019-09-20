Ученые выявили неожиданную пользу алкоголя

Для предотвращения возникновения диабета 2-го типа следует умеренно употреблять алкоголь / УНИАН

Китайские ученые привлекли к участию в эксперименте 575 человек и выяснили, что алкоголь в умеренных количествах полезен для здоровья.

Как сообщает Naked science, специалисты проанализировали воздействие алкоголя и предрасположенность пациентов к диабету второго типа.

Медики выявили, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.

Читайте такжеУченые назвали полезные свойства чаяУточнятся, что умеренным количеством алкоголя в пересчете на порцию составляет 200 мл вина, 0,5 л пива или 50 мл крепкого спиртного в день.

Оппоненты данного исследования утверждают, что безопасной дозы алкоголя не существует. По их мнению, даже минимальное количество алкоголя повышает риск развития болезней и смерти.

Напомним, ученые в результате исследований выяснили, что красное вино в небольших количествах полезно для микрофлоры кишечника и способствует снижению холестерина.