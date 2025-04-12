Король Чарльз проговорился, сколько ему осталось жить

Монарх сделал такое заявление во время своего официального визита в Италию.

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Чарльз III побывал в Италии с визитом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

Что сделал Король Чарльз

Почему он стал говорить о жизни

Король Чарльз пошутил о том, что проживет "достаточно долго", чтобы увидеть, как растет посаженное им дерево в последний день его государственного визита в Италию.

Как пишет Hello, 76-летний Чарльз пошутил, встречаясь с представителями Альянса круговой биоэкономики (CBA), чтобы узнать больше об их работе в области биоразнообразия, климата и здоровья человека.

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Чарльз III / ua.depositphotos.com

В рамках своего участия монарх также посадил дерево в садах виллы Волконски в Риме, подаренное президентом Маттареллой из поместья Кастельпорциано.

Совершив свой личный ритуал помахивания лопатой в воздухе после того, как он засыпал корни землей, король повернулся к сотрудникам британского посольства, собравшимся на лужайках.

Король Чарльз / ua.depositphotos.com

Он пошутил: "Ну, я надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы увидеть, как дерево немного подрастет".

Отметим, что здоровье монарха давно беспокоит его поданных, особенно на фоне перенесенной онкологии несколько месяцев назад.

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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