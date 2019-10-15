Запрет на продажу алкоголя в Киеве ночью: Верховный суд поставил точку

Запрет на продажу алкоголя ночью ранее установил Киевсовет/ Фото: abetterlifeokc.com

Верховный Суд отменил решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время – с 23:00 до 10:00 часов утра. Об этом свидетельствует постановление суда от 7 октября.

Ранее Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд уже признавали незаконным постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продавать алкоголь ночью. Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Постановление Верховного суда вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Стоит отметить, что на данный момент в Киеве действует решение Киевсовета о запрете на ночную продажу алкоголя от 27 сентября 2018 года.

Напомним, 22 сентября на заседании Киевсовета было принято решение о запрете в столице продавать алкоголь в ночное время в стационарных объектах торговли. Ограничения действовали с 23:00 до 10:00 для всех субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками, кроме заведений ресторанного питания. Позже Апелляционный административный суд отменил это решение.