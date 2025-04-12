На магазинную больше не посмотрите: простой рецепт домашней французской горчицы

Горчица - довольно популярный соус не только в Украине, но и за ее пределами. Продукт добавляют в различные маринады, салатные заправки или же просто едят с ломтиком подсушенного хлеба. Одним словом, горчица точно не будет лишней в холодильнике. Главред узнал, что французскую горчицу можно легко приготовить дома.
Рецептом поделилась кулинарный блогер в Instagram @vita_vorotniuk. Французская горчица готовится очень просто и с минимальным количеством ингредиентов, а получается еще вкуснее, чем в магазине.
Вам понадобится:
- семена горчицы - 80 г;
- теплая вода - 150 мл;
- винный уксус - 80 мл;
- сахар - 2 ст. л;
- соль - 3,5 ст. л.
Сначала 80 г зерен горчицы промойте от пыли и мусора. Далее залейте водой и не забудьте влить 80 мл винного уксуса.
К зернам добавьте немного соли и сахара и оставьте замачиваться на 48 часов.
Кстати, если хотите мягкую горчицу, используйте светлые зерна.
Если любите более острый, насыщенный вкус, добавляйте темные крупинки или смешивайте оба вида для баланса.
В результате у вас получится французская горчица без различных химических добавок и красителей. Поэтому смело можете брать кусочек хлеба, немного мяса, а сверху добавьте домашней горчицы. Убедитесь, что соус получился ничем не хуже, чем в магазине.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить французскую горчицу дома:
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Пользователь Instagram @vita_vorotniuk - женщина, которая публикует на своей странице быстрые рецепты "на все случаи жизни" и делится полезными лайфхаками. Кроме того, женщина еще работает сценаристом на ТВ, она подчеркивает, что "пишет вкусные истории на кухне". В соцсети на кулинарного блогера подписаны более 10 тысяч человек.
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