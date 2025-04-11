Как приготовить невероятно легкое и воздушное тесто на панеттоне - рецепт

Панеттоне - традиционный итальянский десерт, который готовят со времен Древнего Рима на праздники. В Украине такой вариант паски набирает все большую популярность в последние годы.
Главред узнал, в чем секрет панеттоне и как правильно замешать тесто, чтобы итальянская пасха получилась легкой и воздушной. Об этом на YouTube-канале рассказала Лилия Цвит.
Тесто на панеттоне - рецепт
Ингредиенты:
- молоко 150 мл
- дрожжи прессованные 9 г (или 3 г сухие)
- сахар 120 г
- мука (Manitoba) 270 г
- цедра лимона 1 ч.л.
- ванильный сахар 0,5 ч.л.
- яичный желток 3 шт.
- масло 50 г
- изюм 80 г
Для начала нужно приготовить опару. К едва теплому молоку нужно добавить ложку сахара от общего количества и измельченные прессованные дрожжи. Также от общего количества добавляем три столовые ложки муки и тщательно все перемешиваем. Опару необходимо накрыть пищевой пленкой и отправить в тепло на один час.
Когда опара будет готова, к ней нужно добавить сахар, цедру лимона, желтки и муку. Полученную массу замешиваем в тесто. Для этого Лилия советует использовать кухонную технику, а именно специальную насадку для миксера или тестомес.
Как только все ингредиенты смешаются, к ним нужно добавить мягкое масло и продолжать замешивать тесто в течение 30 минут.
Вымешанное тесто выкладываем в смазанную маслом миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 3 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме в три раза.
Далее на смазанной маслом рабочей поверхности растягиваем тесто и добавляем к нему промытый изюм. Полученное тесто разделяем на три части и формируем три панеттоне. В формах тесто под пищевой пленкой должно постоять еще час.
Выпекать панеттоне нужно при температуре 170 градусов примерно 40-45 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как правильно приготовить тесто на панеттоне:
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Кто такая Лилия Цвит?
Лилия Цвит - украинский YouTube-блогер, которая публикует видео о приготовлении пляцков, выпечки, десертов, салатов, караваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.
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