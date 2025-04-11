Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Как приготовить невероятно легкое и воздушное тесто на панеттоне - рецепт

Анна Косик
11 апреля 2025, 05:32
94
Рецепт, который раскрывает, в чем секрет панеттоне.
Время приготоления Время приготовления: 380 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 65 минут
Порции Порции 3 порции
Кухня Кухня Итальянская
Панеттоне
Что обычно добавляют в панеттоне / Колаж: Главред, фото: pixabay

Панеттоне - традиционный итальянский десерт, который готовят со времен Древнего Рима на праздники. В Украине такой вариант паски набирает все большую популярность в последние годы.

Главред узнал, в чем секрет панеттоне и как правильно замешать тесто, чтобы итальянская пасха получилась легкой и воздушной. Об этом на YouTube-канале рассказала Лилия Цвит.

Тесто на панеттоне - рецепт

Ингредиенты:

  • молоко 150 мл
  • дрожжи прессованные 9 г (или 3 г сухие)
  • сахар 120 г
  • мука (Manitoba) 270 г
  • цедра лимона 1 ч.л.
  • ванильный сахар 0,5 ч.л.
  • яичный желток 3 шт.
  • масло 50 г
  • изюм 80 г

Для начала нужно приготовить опару. К едва теплому молоку нужно добавить ложку сахара от общего количества и измельченные прессованные дрожжи. Также от общего количества добавляем три столовые ложки муки и тщательно все перемешиваем. Опару необходимо накрыть пищевой пленкой и отправить в тепло на один час.

Когда опара будет готова, к ней нужно добавить сахар, цедру лимона, желтки и муку. Полученную массу замешиваем в тесто. Для этого Лилия советует использовать кухонную технику, а именно специальную насадку для миксера или тестомес.

Как только все ингредиенты смешаются, к ним нужно добавить мягкое масло и продолжать замешивать тесто в течение 30 минут.

Вымешанное тесто выкладываем в смазанную маслом миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 3 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме в три раза.

Далее на смазанной маслом рабочей поверхности растягиваем тесто и добавляем к нему промытый изюм. Полученное тесто разделяем на три части и формируем три панеттоне. В формах тесто под пищевой пленкой должно постоять еще час.

Выпекать панеттоне нужно при температуре 170 градусов примерно 40-45 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как правильно приготовить тесто на панеттоне:


Читайте также:

Кто такая Лилия Цвит?

Лилия Цвит - украинский YouTube-блогер, которая публикует видео о приготовлении пляцков, выпечки, десертов, салатов, караваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты тесто
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

07:38Фронт
Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

07:02Война
РФ пойдет летом в наступление: лейтенант ВСУ назвал направления, которые под угрозой

РФ пойдет летом в наступление: лейтенант ВСУ назвал направления, которые под угрозой

02:28Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Змеям - жестокость, Обезьянам - вина

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Змеям - жестокость, Обезьянам - вина

Последние новости

07:38

РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

07:10

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

07:02

Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

06:49

Розовое полнолуние-2025: четыре знака зодиака станут настоящими счастливчиками

06:10

Смена власти в Украине становится призрачной?мнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:50

Самая сложная головоломка: найдите иголку в стоге сена за 5 секунд

05:32

Как приготовить невероятно легкое и воздушное тесто на панеттоне - рецепт

05:02

Зачем дачники массово скупают использованное моторное масло и какой есть нюансВидео

04:45

Приметы и запреты 11 апреля: как исцелить недуги и уберечь себя от конфликтов

Реклама
04:35

"Піти за хлібом" или "по хліб": учитель объяснила, как правильно говорить на украинскомВидео

03:30

Кабачки будете раздавать соседям: чем посыпать грядку для рекордного урожая

03:21

Лунный календарь на 11 апреля: что нельзя делать, чтобы не потерять силы

02:30

Угроза отхода группировки ВСУ: РФ нацелилась на ключевой город на востоке

02:28

РФ пойдет летом в наступление: лейтенант ВСУ назвал направления, которые под угрозой

02:18

Кричала, дралась и царапалась: "Юми из Васаби" арестована после нападения на женщину

02:13

Как сделать спрей от клещей в домашних условиях: ИИ назвал уникальный рецепт

01:47

Чупакабра возвращается: к женщине каждую ночь наведывается странное существо

01:30

Бен Аффлек заинтересовался Анджелиной Джоли: "Считает невероятно притягательной"

00:58

Держали визит в тайне до последнего: принц Гарри поддержал бойцов во Львове

00:20

После скандальных заявлений: посол США в Украине Бринк покидает свою должностьФото

Реклама
00:06

6 стран готовы отправить в Украину миротворцев: чье участие маловероятно

00:01

Маленький Андрюша на руках у мамы: Данилко категорично высказался про "вирусное" фото

10 апреля, четверг
23:41

"У нас есть прогресс": Трамп сделал интересное заявление о прекращении войны

23:17

"У Украины все готово": в США заинтриговали заявлением об уничтожении Крымского моста

23:14

Впервые после мобилизации: Марный из ДК Энергетик рассказал про военную службу

23:12

"Разбил мне сердце": Настя Каменских расплакалась и обмолвилась о расставании

23:01

Наша лучше: бывшая Тищенко повторила образ Беллы Хадид в одних колготках

22:01

"Злоба, обиды": Наталка Денисенко поразила громким признанием

22:01

Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

22:00

Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

21:49

РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направлениеВидео

21:43

У Мурата Налчаджиоглу новая пассия: найди 10 отличий с бывшей

21:26

"Вышли с поднятыми руками": россияне расстреляли четырех украинских военных

21:18

Злой человек - признаки, которые помогут избежать токсичных отношений

20:55

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

20:47

Как проверить яйца свежие или нет: неожиданный трюк сразит просто наповал

20:38

Дрон РФ влетел в многоэтажку, есть жертвы: какой город стал целью врагаФото

20:15

Даже заявления не нужно: кого из пенсионеров ждет бонусная прибавка к выплатам

20:00

Угроза "Майдана" в США, люди выходят на улицы против Трампа - чего ждать дальше

19:43

ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле: о ком речь

Реклама
19:37

Как нравиться людям: 10 эффективных привычек

19:19

Мишель Обама впервые прокомментировала слухи о разводе с экс-президентом США

19:18

"Это террор": что стало целью для удара РФ по ДнепруФотоВидео

19:10

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю апреля в цифрахмнение

19:04

Цена на картофель продолжает падать: почему обесценивается популярный овощ

18:52

Соседи удивятся богатому урожаю: что посадить в мае 2025

18:46

20 лет: королева Камилла назвала секрет счастливой жизни с королем Чарльзом

18:43

Какого цвета радуги реально не существует: ученые рассказали об "иллюзии мозга"

18:41

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

17:57

"Я не хочу в Россию": Зеленский опубликовал видео допроса пленного китайцаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять