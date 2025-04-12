Главное:
- РФ имеет большой шанс прорваться в Сумскую область
- Российские операции пока очень ограничены по масштабу
- Только за последний год Россия потеряла 3000 танков
Страна-агрессор Россия имеет наибольший шанс прорваться в Сумской области, поскольку украинские войска отходят в этот район после наступления в Курской области. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на опрошенных экспертов.
В частности, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди сказал, что российские операции пока очень ограничены по масштабу, и атаки проводятся небольшими штурмовыми группами. Атаки на уровне роты численностью около 100 солдат редки.
По его мнению, увеличение масштабов атак вряд ли приведет к каким-то значимым результатам для россиян.
"То, что мы видим, - это просто всплеск темпа наступления. Это очень маленький масштаб. Они могут пробить брешь в украинской линии, но они не способны добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", - отметил Харди.
В то же время, по оценкам, которые приводит издание, только за последний год Россия потеряла 3000 танков и 9000 единиц бронетехники, а также было уничтожено не менее 13 000 артиллерийских систем.
"Если посмотреть на то, что осталось на складах, особенно на то, что пригодно к эксплуатации, запасы становятся довольно низкими. Я ожидаю, что до конца этого года им будет очень трудно вытянуть больше", - добавил Харди.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заявил, что Силы обороны Украины отражают оккупационную армию страны-агрессора России, которая проводит наступательные действия в Сумской и Харьковской областях.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Россия усилит свое наступление на фронте. Произойдет это уже в конце апреля и в мае.
В то же время, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что для Сил обороны Украины очень важно удержать Лиман Донецкой области, который враг пытается обойти и оккупировать.
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Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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