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Прорыв РФ в Сумской области: известно, есть ли у оккупантов шансы на успех

Мария Николишин
12 апреля 2025, 09:48
176
Запасы техники у оккупантов становятся достаточно низкими.
Прорыв РФ в Сумской области: известно, есть ли у оккупантов шансы на успех
Возможность наступления РФ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Главное:

  • РФ имеет большой шанс прорваться в Сумскую область
  • Российские операции пока очень ограничены по масштабу
  • Только за последний год Россия потеряла 3000 танков

Страна-агрессор Россия имеет наибольший шанс прорваться в Сумской области, поскольку украинские войска отходят в этот район после наступления в Курской области. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на опрошенных экспертов.

В частности, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди сказал, что российские операции пока очень ограничены по масштабу, и атаки проводятся небольшими штурмовыми группами. Атаки на уровне роты численностью около 100 солдат редки.

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По его мнению, увеличение масштабов атак вряд ли приведет к каким-то значимым результатам для россиян.

"То, что мы видим, - это просто всплеск темпа наступления. Это очень маленький масштаб. Они могут пробить брешь в украинской линии, но они не способны добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", - отметил Харди.

В то же время, по оценкам, которые приводит издание, только за последний год Россия потеряла 3000 танков и 9000 единиц бронетехники, а также было уничтожено не менее 13 000 артиллерийских систем.

"Если посмотреть на то, что осталось на складах, особенно на то, что пригодно к эксплуатации, запасы становятся довольно низкими. Я ожидаю, что до конца этого года им будет очень трудно вытянуть больше", - добавил Харди.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заявил, что Силы обороны Украины отражают оккупационную армию страны-агрессора России, которая проводит наступательные действия в Сумской и Харьковской областях.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Россия усилит свое наступление на фронте. Произойдет это уже в конце апреля и в мае.

В то же время, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что для Сил обороны Украины очень важно удержать Лиман Донецкой области, который враг пытается обойти и оккупировать.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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