Супертест на IQ: найдите четыре яблока в листве за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

На изображении перед вами четыре яблока прячутся среди сотен осенних листьев. Ваша задача проста: найти все четыре яблока всего за 5 секунд.

Звучит легко? Подумайте еще раз. Яблоки почти неотличимы от окружающей их огненной листвы. Ваш мозг должен работать быстро.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Только те, у кого острое внимание к деталям, скорость визуальной обработки и талант к распознаванию образов, могут успешно пройти этот тест.

Установите таймер, уберите отвлекающие факторы и поехали!

Если вы заметили все четыре яблока, поздравляем: у вас орлиный глаз и блестяще устроенный мозг! Вы, вероятно, входите в 1% лучших визуальных мыслителей. Но если вы не смогли найти их все, не волнуйтесь. Вот где они прятались:

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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