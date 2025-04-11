"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

Вы узнаете:
- Для активации новой карты требуют внести на нее деньги
- Что говорят клиенты банка
Украинцы жалуются, что в ПриватБанке требуют деньги за перевыпуск карты. Сумы достигают 350 гривен.
На портале Минфин недовольный клиент отметил, что для активации новой карты требуют внести на нее 350 грн.
"С каких пор в привате, чтобы перевыпустить карту, с человека для активации новой карты требуют внести на нее 350 грн, чтобы, вроде бы, активировать ее?Это когда такие правила появились? Без согласия на такие действия сотрудницей банка было ОТКАЗАНО в банальном перевыпуске обычной банковской карты! Это на казацком валу в Сумах такое очень умное руководство отделения завелось, или это политика вашего банка в целом? Требую оперативного расследования данного случая, извинений и соответствующих действий с вашей стороны", - говорится в отзыве.
В комментариях другой пользователь отметил, что это не редкость, а сумма зависит от отделения банка.
Ранее клиент ПриватБанка пожаловался на работу банкомата - мужчина не смог получить свои средства, хоть они списали с карты. На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что инцидент произошел в одном из столичных банкоматов.
Также пользователи жалуются, что банкоматы ПриватБанка не выдают средства. Пострадал военный, которые не смог снять свои последние деньги с карты. На портале Минфин недовольный пользователь сообщил, что при выдаче налички банкомат посчитал деньги, но их не выдал.
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