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Почему алкоголь уродует кожу – ученые дали шокирующий ответ

4 января 2020, 21:08

Как связаны алкоголь и проблемная кожа, ученые выяснили после наблюдения более чем за 80 тысячами женщин.

Алкоголь и проблемная кожа - ученые объяснили связь и последствия
Алкоголь и проблемная кожа - ученые объяснили связь и последствия / Фото: abetterlifeokc.com

Алкоголь и проблемная кожа взаимосвязаны, выяснили в университете Техаса.

К такому выводу они пришли после наблюдения более чем за 80 000 женщин, пьющими алкоголь.

Употребление алкоголя влечет за собой нарушения основных обменных процессов в организме человека, сбивает работу почек, сердца, печени и костного мозга. У человека падает иммунитет, отчего растет количество бактериальных и грибковых инфекций, а вместе с ними, соответственно, и кожных дефектов.

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Как результат – жирная кожа после алкоголя, у других после алкоголя шелушится кожа, темнеет лицо от алкоголя. По этим же причинам  взаимосвязаны алкоголь и морщины, а также алкоголь и сухость кожи.

Ранее Минздрав развенчал популярный миф о глинтвейне. В частности, под действием алкоголя почки перестают впитывать воду и минералы назад. Как следствие, в крови увеличивается концентрация спирта.

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