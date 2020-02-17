  1. Главная
  3. Поздравления

С Днем доброты 2020 – прикольные открытки-gif, картинки и поздравления

17 февраля 2020, 05:10

С Днем доброты прикольные картинки и пожелания своими словами подобрал Главред на добрый праздник 17 февраля.

День доброты 2020 – смешные картинки, открытки, гиф с Днем добра и пожелания своими словами
День доброты 2020 – смешные картинки, открытки, гиф с Днем добра и пожелания своими словами / Fresh-Cards.ru

День доброты 2020 отмечается, по сути, несколько раз в год На День спонтанного проявления доброты поздравления отправляют 17 февраля (он родом из США). Прикольные картинки ко Всемирному дню доброты настанет пора отсылать 13 ноября (этот праздник из Японии). И есть еще Всероссийский день добра 19 июля, когда можно поздравить родственников или друзей из России.

Впрочем, во всех трех случаях открытки с Днем доброты выглядеть будут практически одинаково, да и пожелания добра хороши для любого праздника и даже – для каждого дня. Главное – чтобы открытки про доброту и короткие добрые пожелания были от души.

На День доброты 2020 поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки-gif и смешные картинки подобрал Главред со всей любовью к своим читателям.

Читайте также17 февраля – какой сегодня праздник: С Днем доброты и Днем кота

День доброты – поздравления в прозе, стихах и смс

День доброты – поздравления в прозе:

Доброта – одно из самых светлых чувств, навеки поражающее душу и сердце. Только добрый человек может ощутить настоящее счастье, безмятежность. В День спонтанного проявления доброты желаем вам душевного тепла, радости, взаимопонимания.

***

День доброты – поздравления своими словами:

Пусть день Доброты станет для тебя больше, чем праздник, и длится не несколько часов, а много лет, ведь быть добрым всего лишь один день в году невозможно... Желаю не терять веры в людей и видеть только положительное в каждом человеке, поступке или слове. Душевного равновесия тебе и неисчерпаемого счастья!

***

Нет ничего приятнее, чем дарить окружающим добро и получать в ответ такой же бесценный дар. Не бойтесь дарить добро, ведь такой поступок раскроет ваше сердце, наполнив его радостью. Живите в мире добрых намерений, свершайте достойные поступки, и вы будете вознаграждены по достоинству. С праздником вас, с Днем спонтанного проявления доброты!

картинка 17 февраля день доброты - открытки с днем доброты скачать бесплатно

***

С Днем доброты – поздравления в стихах:

С днем добра во всем мире вас поздравляем,

Счастья вам и здоровья желаем.

Чтобы всегда сбывались мечты,

Чтобы не знали вы мирской суеты.

Зависть и грех пусть не тревожат.

Пусть друг верный в час не годы поможет.

Будьте всегда добрыми и чистыми,

Верными, веселыми и игристыми.

***

Добро – оно большое, чистое, простое,

Лишь добрыми бывают люди счастливы всегда,

И сегодня по поводу такому,

Бокал шампанского выпьем все до дна.

Творите люди всегда добро,

Оно с торицею к вам непременно вернётся,

Пусть не мелет море доброты,

Пусть от добра на всей земле растут цветы.

***

Поздравляем с днем добра,

Пусть кружится голова

В этот день от слов душевных

Теплых, сказочных, волшебных

Замечательных, прекрасных,

Очень светлых, очень классных!

В день душевной доброты

Будь счастливым очень ты!

Будь с хорошим настроением,

И с удачей, и с везением,

Чтобы жизнь прошла отлично,

И свежо и динамично!

***

Добрым быть всегда нам нужно,

Чтобы радовать людей,

Так давайте же мы дружно

Воплотим добро скорей!

Ведь сегодня день февральский

Мы отметим неспроста:

Настал чудный, дивный праздник —

Проявления добра!

Пускай миром правит радость

От прекрасной доброты,

Я желаю всем удачи

И огромнейшей любви!

открытки с днем доброты - гифки с днем доброты

***

Короткие добрые пожелания – с Днем добра смс:

С днем Доброты вас поздравляю,

Любви во всем желаю и тепла.

К делам хорошим искренне взываю,

Чтоб мир очистить от жестокости и зла.

***

День спонтанной доброты —

Праздник важный и великий,

Ведь в него желаем мы

Только светлых всем открытий!

Пусть у каждого в душе

Трепетно добро проснется,

И скорей, как солнца луч,

В людских улыбках отзовется!

***

В праздник доброты желаем

В мир улыбки всем нести!

Пусть цветет он в феврале,

Пусть не станут в нем расти

Грусть иль зависть, иль тревога!

Лишь сочувствие, любовь –

То, что послано нам Богом,

То, что жизнь нам дарит вновь!

Прикольные открытки с Днем доброты – гиф и картинки

гиф с днем добра
день доброты открытки gif
с днем доброты прикольные картинки
Открытки с Днем доброты / Fresh-Cards.ru
день доброты смешные картинки
Открытки с Днем доброты / Fresh-Cards.ru

праздник поздравления открытки День доброты
Сейчас вы просматриваете новость «С Днем доброты 2020 – прикольные открытки-gif, картинки и поздравления». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:28
"Они – сволочи": эксперт рассказал о фатальной ошибке Нацбанка с гривной
06:09
Богатство, власть и слава: астролог назвала баловней Фортуны февраля 2020
05:44
Самые модные челки 2020, которые покоряют мир и отлично молодят фото Фото
05:10
С Днем доброты 2020 – прикольные открытки-gif, картинки и поздравления
04:25
Кофе продлит жизнь: сколько чашек нужно пить в день
03:42
Грубые проколы в макияже глаз, которые превращают в замухрышку
03:01
Эксперт спрогнозировал, удастся ли США сорвать запуск Северного потока-2
02:20
Что нельзя есть после 30 лет: назван топ-5 продуктов
01:37
"Махновщина, замешанная на фашизме": Поклонская впала в истерику из-за Слуги народа
00:56
До 37 килограммов: в Кривом Роге школьницу затравили до анорексии Видео
00:19
17 февраля – какой сегодня праздник: С Днем доброты и Днем кота Видео
00:13
Под Киевом пьяный коп влетел в пешеходов прям на зебре, есть жертва Видео
16 февраля, воскресенье
23:29
"Я уверен в этом": Зеленский озвучил свою цель и рассказал о тоске за сценой
23:04
Опасный коронавирус косит пассажиров лайнера: заразились американцы
23:04
Самые модные стрижки для женщин после 50 лет с молодящим эффектом фото Фото
22:30
"Серьезная угроза": министр иностранных дел Польши распек действия России
22:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-02-2020: слепые прослушивания Видео
21:57
Пилот потерял управление: во Франции произошла ужасная авиакатастрофа
21:39
Слуга народа обновила состав Высшего совета - кто попал в список
20:47
"Разбился о скалы": трагически погиб создатель знаменитого саундтрека к сериалу Бригада Видео
20:21
Сидите дома: Китай пошел на крайние меры из-за коронавируса
20:15
Как выжить в авиакатастрофе: пострадавшие поделились опытом
20:13
"Мародер кукухой тронулся": в Сети заплевали оскорбившего бойцов ВСУ экс-советника Порошенко
19:44
Слезы на глазах: Элтона Джонса подкосила опасная болезнь
19:41
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем
19:32
"Зловещие замыслы": в РФ оценили провал в Мюнхене "плана по Донбассу"
19:16
Страшная катастрофа МАУ: секретарь СНБО поехал в Иран - цели визита
19:05
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
18:54
"Вопиюще не выполняется": в РФ поставили условия для проведения "нормандского саммита"
18:43
Хорошие новости: в Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса
18:42
Будте начеку: спасатели предупредили о жуткой опасности в Карпатах
18:16
Стоит ли бежать в обменник: аналитики дали прогноз курса доллара на неделю
18:14
"Резать сволочей сразу": в Сети обсуждают идею о совместных с ОРДЛО патрулях на Донбассе
17:52
Гороскоп на 16 февраля всех знаков Зодиака: чем грозит день покровительницы мрака
17:34
Нелепая смерть: девушка умерла после конкурса по поеданию пирожных Видео
17:30
Передали оборудование, обучают пограничников: США помогают Беларуси укреплять границу с Украиной
16:59
"Собрал вещи и уехал": Арахамия рассказал о спорах в ОП перед увольнением Богдана
16:27
"Пи*ар с пропагандистской ху*ней": в Сети оценили поздравление Гончаренко с днем независимости Кубани Видео
16:25
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит
16:09
Вирус в Китае: появились обнадеживающие данные
16:04
Малайзия ввела жесткий запрет из-за китайского коронавируса: в чем суть
16:00
Модные платья - самые неожиданные тренды весны 2020 фото Фото
15:43
В Украине подготовили сюрприз с повышением пенсий: что известно
15:36
Пришейте к шляпам резиночки: синоптик предупредила и сильном ветре
15:34
"Клоун" в наручниках: в Киеве задержали скандального авторитета из обоймы Януковича Видео
15:11
Захват украинского судна: "суд" оккупантов арестовал украинских рыбаков Видео
14:50
Ждать 200 лет: "слуга народа" огорошила украинцев сроками замены старого жилья
14:43
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
14:36
"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦ
14:29
"Ты мост построил оху*тельный": в сети высмеяли "селфач" Кличко и Цукерберга
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять