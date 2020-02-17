С Днем доброты 2020 – прикольные открытки-gif, картинки и поздравления

День доброты 2020 – смешные картинки, открытки, гиф с Днем добра и пожелания своими словами / Fresh-Cards.ru

День доброты 2020 отмечается, по сути, несколько раз в год На День спонтанного проявления доброты поздравления отправляют 17 февраля (он родом из США). Прикольные картинки ко Всемирному дню доброты настанет пора отсылать 13 ноября (этот праздник из Японии). И есть еще Всероссийский день добра 19 июля, когда можно поздравить родственников или друзей из России.

Впрочем, во всех трех случаях открытки с Днем доброты выглядеть будут практически одинаково, да и пожелания добра хороши для любого праздника и даже – для каждого дня. Главное – чтобы открытки про доброту и короткие добрые пожелания были от души.

На День доброты 2020 поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки-gif и смешные картинки подобрал Главред со всей любовью к своим читателям.

Читайте также17 февраля – какой сегодня праздник: С Днем доброты и Днем кота

День доброты – поздравления в прозе, стихах и смс

День доброты – поздравления в прозе:

Доброта – одно из самых светлых чувств, навеки поражающее душу и сердце. Только добрый человек может ощутить настоящее счастье, безмятежность. В День спонтанного проявления доброты желаем вам душевного тепла, радости, взаимопонимания.

***

День доброты – поздравления своими словами:

Пусть день Доброты станет для тебя больше, чем праздник, и длится не несколько часов, а много лет, ведь быть добрым всего лишь один день в году невозможно... Желаю не терять веры в людей и видеть только положительное в каждом человеке, поступке или слове. Душевного равновесия тебе и неисчерпаемого счастья!

***

Нет ничего приятнее, чем дарить окружающим добро и получать в ответ такой же бесценный дар. Не бойтесь дарить добро, ведь такой поступок раскроет ваше сердце, наполнив его радостью. Живите в мире добрых намерений, свершайте достойные поступки, и вы будете вознаграждены по достоинству. С праздником вас, с Днем спонтанного проявления доброты!

***

С Днем доброты – поздравления в стихах:

С днем добра во всем мире вас поздравляем,

Счастья вам и здоровья желаем.

Чтобы всегда сбывались мечты,

Чтобы не знали вы мирской суеты.

Зависть и грех пусть не тревожат.

Пусть друг верный в час не годы поможет.

Будьте всегда добрыми и чистыми,

Верными, веселыми и игристыми.

***

Добро – оно большое, чистое, простое,

Лишь добрыми бывают люди счастливы всегда,

И сегодня по поводу такому,

Бокал шампанского выпьем все до дна.

Творите люди всегда добро,

Оно с торицею к вам непременно вернётся,

Пусть не мелет море доброты,

Пусть от добра на всей земле растут цветы.

***

Поздравляем с днем добра,

Пусть кружится голова

В этот день от слов душевных

Теплых, сказочных, волшебных

Замечательных, прекрасных,

Очень светлых, очень классных!

В день душевной доброты

Будь счастливым очень ты!

Будь с хорошим настроением,

И с удачей, и с везением,

Чтобы жизнь прошла отлично,

И свежо и динамично!

***

Добрым быть всегда нам нужно,

Чтобы радовать людей,

Так давайте же мы дружно

Воплотим добро скорей!

Ведь сегодня день февральский

Мы отметим неспроста:

Настал чудный, дивный праздник —

Проявления добра!

Пускай миром правит радость

От прекрасной доброты,

Я желаю всем удачи

И огромнейшей любви!

***

Короткие добрые пожелания – с Днем добра смс:

С днем Доброты вас поздравляю,

Любви во всем желаю и тепла.

К делам хорошим искренне взываю,

Чтоб мир очистить от жестокости и зла.

***

День спонтанной доброты —

Праздник важный и великий,

Ведь в него желаем мы

Только светлых всем открытий!

Пусть у каждого в душе

Трепетно добро проснется,

И скорей, как солнца луч,

В людских улыбках отзовется!

***

В праздник доброты желаем

В мир улыбки всем нести!

Пусть цветет он в феврале,

Пусть не станут в нем расти

Грусть иль зависть, иль тревога!

Лишь сочувствие, любовь –

То, что послано нам Богом,

То, что жизнь нам дарит вновь!

Прикольные открытки с Днем доброты – гиф и картинки

Открытки с Днем доброты / Fresh-Cards.ru