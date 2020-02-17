С Днем доброты 2020 – прикольные открытки-gif, картинки и поздравления

С Днем доброты прикольные картинки и пожелания своими словами подобрал Главред на добрый праздник 17 февраля.
День доброты 2020 отмечается, по сути, несколько раз в год На День спонтанного проявления доброты поздравления отправляют 17 февраля (он родом из США). Прикольные картинки ко Всемирному дню доброты настанет пора отсылать 13 ноября (этот праздник из Японии). И есть еще Всероссийский день добра 19 июля, когда можно поздравить родственников или друзей из России.
Впрочем, во всех трех случаях открытки с Днем доброты выглядеть будут практически одинаково, да и пожелания добра хороши для любого праздника и даже – для каждого дня. Главное – чтобы открытки про доброту и короткие добрые пожелания были от души.
На День доброты 2020 поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки-gif и смешные картинки подобрал Главред со всей любовью к своим читателям.
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День доброты – поздравления в прозе, стихах и смс
День доброты – поздравления в прозе:
Доброта – одно из самых светлых чувств, навеки поражающее душу и сердце. Только добрый человек может ощутить настоящее счастье, безмятежность. В День спонтанного проявления доброты желаем вам душевного тепла, радости, взаимопонимания.
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День доброты – поздравления своими словами:
Пусть день Доброты станет для тебя больше, чем праздник, и длится не несколько часов, а много лет, ведь быть добрым всего лишь один день в году невозможно... Желаю не терять веры в людей и видеть только положительное в каждом человеке, поступке или слове. Душевного равновесия тебе и неисчерпаемого счастья!
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Нет ничего приятнее, чем дарить окружающим добро и получать в ответ такой же бесценный дар. Не бойтесь дарить добро, ведь такой поступок раскроет ваше сердце, наполнив его радостью. Живите в мире добрых намерений, свершайте достойные поступки, и вы будете вознаграждены по достоинству. С праздником вас, с Днем спонтанного проявления доброты!
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С Днем доброты – поздравления в стихах:
С днем добра во всем мире вас поздравляем,
Счастья вам и здоровья желаем.
Чтобы всегда сбывались мечты,
Чтобы не знали вы мирской суеты.
Зависть и грех пусть не тревожат.
Пусть друг верный в час не годы поможет.
Будьте всегда добрыми и чистыми,
Верными, веселыми и игристыми.
***
Добро – оно большое, чистое, простое,
Лишь добрыми бывают люди счастливы всегда,
И сегодня по поводу такому,
Бокал шампанского выпьем все до дна.
Творите люди всегда добро,
Оно с торицею к вам непременно вернётся,
Пусть не мелет море доброты,
Пусть от добра на всей земле растут цветы.
***
Поздравляем с днем добра,
Пусть кружится голова
В этот день от слов душевных
Теплых, сказочных, волшебных
Замечательных, прекрасных,
Очень светлых, очень классных!
В день душевной доброты
Будь счастливым очень ты!
Будь с хорошим настроением,
И с удачей, и с везением,
Чтобы жизнь прошла отлично,
И свежо и динамично!
***
Добрым быть всегда нам нужно,
Чтобы радовать людей,
Так давайте же мы дружно
Воплотим добро скорей!
Ведь сегодня день февральский
Мы отметим неспроста:
Настал чудный, дивный праздник —
Проявления добра!
Пускай миром правит радость
От прекрасной доброты,
Я желаю всем удачи
И огромнейшей любви!
***
Короткие добрые пожелания – с Днем добра смс:
С днем Доброты вас поздравляю,
Любви во всем желаю и тепла.
К делам хорошим искренне взываю,
Чтоб мир очистить от жестокости и зла.
***
День спонтанной доброты —
Праздник важный и великий,
Ведь в него желаем мы
Только светлых всем открытий!
Пусть у каждого в душе
Трепетно добро проснется,
И скорей, как солнца луч,
В людских улыбках отзовется!
***
В праздник доброты желаем
В мир улыбки всем нести!
Пусть цветет он в феврале,
Пусть не станут в нем расти
Грусть иль зависть, иль тревога!
Лишь сочувствие, любовь –
То, что послано нам Богом,
То, что жизнь нам дарит вновь!