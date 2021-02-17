День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты

Поздравления с Днем доброты в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки и гифки на День доброты – собрал Главред.
17 февраля отмечается особый праздник. Это первый День доброты в 2021 году. Если полностью – то День спонтанного проявления доброты, когда поздравления с Днем доброты призваны напомнить о важности добрых поступков и слов.
Чуть позже – 13 ноября – будет еще праздник Всемирный день доброты. А соседняя Россия Всероссийский день добра празднует 19 июля.
Поздравления с Днем спонтанного проявления доброты сегодня дарят друзьям, коллегам и родным. А смешные картинки на День доброты 2021 отправляют – чтобы поднять настроение.
Лучшие поздравления с Днем доброты в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки и гифки на День доброты – собрал Главред на праздник 17 февраля.
День доброты – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днем доброты! Она – бесценный дар свыше, заложенный в природу человека… Сегодня я хочу сказать одно – оставайся и дальше таким же добрым, славным человеком, в обаянии которого есть что-то от солнца и путеводных звезд! И пусть в твоей жизни будет больше тепла и добра!
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С днем Доброты вас поздравляю,
Любви во всем желаю и тепла.
К делам хорошим искренне взываю,
Чтоб мир очистить от жестокости и зла.
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Улыбнись, прекрасный человек! Сегодня День спонтанного проявления доброты и я поздравляю тебя с этим чудным праздником. Желаю никогда не быть злюкой и чёрствым человеком, желаю всегда оставаться ярким лучиком радости и веселья.
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Давайте все душою чище станем
И станут лучше люди, мир вокруг.
Добро творить, отныне, не устанем
И в будний день и в праздничный досуг!
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С Днем доброты! Пусть мир вокруг тебя будет добрым, и окружают тебя пусть добрые люди. И, конечно же, желаю, чтобы сотворённое тобой добро, возвращалось к тебе скорым большим бумерангом.
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В день доброты желаем вам счастья,
Чтобы во всемирной гармонии принимали участие.
Пусть ваше здоровье вас не подводит,
А успех по пятам за вами пусть ходит.
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Пусть День доброты станет для тебя больше, чем праздник, и длится не несколько часов, а много лет, ведь быть добрым всего лишь один день в году невозможно!
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В этот день я пожелаю,
Спонтанно, но от всей души,
Тепла, уюта, словно в мае,
И побольше доброты!
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С Днем доброты! Желаю не терять веры в людей и видеть только положительное в каждом человеке, поступке или слове. Душевного равновесия тебе и неисчерпаемого счастья!
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Пусть чаще приходит доброта, солнце светит ярче и счастье периодически стучится в дверь! С Днем спонтанной доброты!