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День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты

17 февраля 2021, 00:19

Поздравления с Днем доброты в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки и гифки на День доброты – собрал Главред.

День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты
День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты

17 февраля отмечается особый праздник. Это первый День доброты в 2021 году. Если полностью – то День спонтанного проявления доброты, когда поздравления с Днем доброты призваны напомнить о важности добрых поступков и слов.

Чуть позже – 13 ноября – будет еще праздник Всемирный день доброты. А соседняя Россия Всероссийский день добра празднует 19 июля.

Поздравления с Днем спонтанного проявления доброты сегодня дарят друзьям, коллегам и родным. А смешные картинки на День доброты 2021 отправляют – чтобы поднять настроение.

Лучшие поздравления с Днем доброты в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки и гифки на День доброты – собрал Главред на праздник 17 февраля.

День доброты – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем доброты! Она – бесценный дар свыше, заложенный в природу человека… Сегодня я хочу сказать одно – оставайся и дальше таким же добрым, славным человеком, в обаянии которого есть что-то от солнца и путеводных звезд! И пусть в твоей жизни будет больше тепла и добра!

Анимационные картинки с днем доброты 17 февраля GIF скачать бесплатно

***

С днем Доброты вас поздравляю,

Любви во всем желаю и тепла.

К делам хорошим искренне взываю,

Чтоб мир очистить от жестокости и зла.

***

Улыбнись, прекрасный человек! Сегодня День спонтанного проявления доброты и я поздравляю тебя с этим чудным праздником. Желаю никогда не быть злюкой и чёрствым человеком, желаю всегда оставаться ярким лучиком радости и веселья.

***

Давайте все душою чище станем

И станут лучше люди, мир вокруг.

Добро творить, отныне, не устанем

И в будний день и в праздничный досуг!

***

С Днем доброты! Пусть мир вокруг тебя будет добрым, и окружают тебя пусть добрые люди. И, конечно же, желаю, чтобы сотворённое тобой добро, возвращалось к тебе скорым большим бумерангом.

***

В день доброты желаем вам счастья,

Чтобы во всемирной гармонии принимали участие.

Пусть ваше здоровье вас не подводит,

А успех по пятам за вами пусть ходит.

день доброты картинки анимация

***

Пусть День доброты станет для тебя больше, чем праздник, и длится не несколько часов, а много лет, ведь быть добрым всего лишь один день в году невозможно!

***

В этот день я пожелаю,

Спонтанно, но от всей души,

Тепла, уюта, словно в мае,

И побольше доброты!

***

С Днем доброты! Желаю не терять веры в людей и видеть только положительное в каждом человеке, поступке или слове. Душевного равновесия тебе и неисчерпаемого счастья!

***

Пусть чаще приходит доброта, солнце светит ярче и счастье периодически стучится в дверь! С Днем спонтанной доброты!

Открытки с Днем доброты и смешные картинки

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