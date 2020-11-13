Открытки с Днем доброты и поздравления своими словами и в стихах – самые добрые

Красивые картинки с Днем доброты и поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс – собрал Главред на праздник 13 ноября.
На Всемирный день доброты поздравления в Украине, в России и остальных странах дарят 13 ноября. В 2020 году, так совпало, это еще и жуткая пятница 13-го. Но тем больше поводов сделать что-то хорошее и поднять себе настроение, подарив друзьям и знакомым открытки с Днем доброты или смс-поздравления с Днем доброты.
Дата для праздника выбрана не просто так: в этот день в 1998 году открылась в Токио I конференция Всемирного движения доброты. Есть даже специальное Всемирное движение доброты – со своим лозунгом, волонтерами и отчетами в интернете.
Цель Всемирного дня доброты – объединять различные нации, что в условиях нынешних многочисленных военных конфликтов является крайне актуальным.
К слову, традиции праздника предписывают не только дарить поздравления на День доброты – но еще и цветы, даже незнакомым людям. Традиционно это маргаритки и герберы.
Следующий день добра 2021 мы будем отмечать уже 17 февраля – это День спонтанного проявления доброты. Кроме того, будет еще и Всероссийский день добра 19 июля.
Вітання з Днем доброти – картинки та побажання українською мовою
День доброты – поздравления в прозе, в стихах и смс
Улыбнись, прекрасный человек! Сегодня День доброты и я поздравляю тебя с этим чудным праздником. Желаю никогда не быть злюкой и чёрствым человеком, желаю всегда оставаться ярким лучиком радости и веселья. Пусть мир вокруг тебя будет добрым и окружают тебя пусть добрые люди. И, конечно же, желаю, чтобы сотворённое тобой добро, возвращалось к тебе скорым большим бумерангом.
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С Днем Доброты! Это повод чудесный
Щедро богатства души расточать!
Жизнь чью-то сделать милей и прелестней,
Радость, улыбки, тепло раздавать!
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Поздравляю с Днем доброты! Пусть доброты будет больше, больше, еще больше! Много, как воздуха, как солнца белым днем, как звезд на бархате небесном ночью! Делись ею щедро с миром, и принимай в сердце без оглядки! Пусть она украсит твою жизнь и напитает счастьем, как быстрый дождь питает мир в жаркий летний день!
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Сегодня праздник доброты,
Давай же добрее станем,
И подарив друзьям цветы
Мы ведь нисколько не устанем,
И поддержав других теплом,
Мы все счастливей будем только,
Тогда веселье в каждый дом
Придет, оставшись там надолго!
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Пусть день Доброты станет для тебя больше, чем праздник, и длится не несколько часов, а много лет, ведь быть добрым всего лишь один день в году невозможно... Желаю не терять веры в людей и видеть только положительное в каждом человеке, поступке или слове. Душевного равновесия тебе и неисчерпаемого счастья!
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Добро приходит в мир не зря,
На этом держится Земля,
Давайте помогать друг другу,
В жару, ветра, мороз и вьюгу.
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Поздравляю со Всемирным днём доброты и желаю, чтобы в твоей жизни не было места для злости и уныния, чтобы в твоём сердце всегда возникало желание делать добрые дела, от чего и радоваться жизни! Желаю улыбок и счастья, теплоты родственной души и удачи для всех добрых начинаний!
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С Днем доброты! В прекрасный праздник
Хочу тебе я вот что пожелать:
Идти с душою трепетной по жизни,
Хороших лишь людей везде встречать!
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Во Всемирный день доброты прими мои поздравления. Желаю, чтоб в этот день тебя приятно удивили, чтобы в твою душу постучалось вдохновение и светлое желание подарить лучики доброты и счастья всем своим любимым и близким людям. Пусть этот праздник сделает нас всех добрее, искреннее, отзывчивее и милосерднее.
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На доброте все в этом мире держится,
Она спасает, лечит, выручает!
Пусть на твое добро, твою заботу
Тебе всегда добром лишь отвечают!
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Поздравляю с Днем доброты! Она – бесценный дар свыше, заложенный в природу человека… Сегодня я хочу сказать одно – оставайся и дальше таким же добрым, славным человеком, в обаянии которого есть что-то от солнца и путеводных звезд! И пусть в твоей жизни будет больше тепла и добра!