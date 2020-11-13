Пятница, 13 – как появилась и как спастись от проблем

Пятница 13-е перед черным новолунием 2020 - что нельзя делать / Соцсети

Если первый день месяца выпал на воскресенье – то 13-е число непременно выпадет на пятницу. Простая математика, к гадалке не ходи. Вот и в ноябре нас ждет жуткая пятница, 13. Еще и накануне новолуния.

Это вторая "несчастливая" пятница в 2020 году: первая была в марте. Следующая будет аж во второй половине 2021 года.

Когда следующая пятница 13-е

Самым "плодотворным" в этом плане в ближайшие годы будет 2026-й. А если конкретнее:

2021 год – в августе;

2022 год – в мае;

2023 год – в январе и октябре;

2024 год – в сентябре и декабре;

2025 год – в июне;

2026 год – в феврале, марте и ноябре;

2027 год – в августе;

2028 год – в октябре;

2029 год – в апреле и июле;

2030 год – в сентябре и декабре.

Читайте такжеКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году

Почему пятница, 13 – несчастливый день

Этот день давно оброс множеством мифов и легенд. По одной из них, Страстная пятница, когда распяли Христа, была как раз 13-м днем месяца. И что тамплиеров арестовали 13 октября 1307 года. Однако научных подтверждений этому нет.

Более того, согласно научным исследованиям, письменные утверждения, что пятница, 13 является "черным", "недобрым" и крайне "неудачливым" днем встречаться начали лишь два-три столетия тому назад. Например, одно из самых ранних таких утверждений – это биография композитора Россини 1868 года. В документе как раз говорится, что он, "как многие итальянцы, считал пятницу днем неудачи, а тринадцать — числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября".

И, конечно, отличной рекламой этому дню послужили фильмы "Пятница, 13" про кровожадного маньяка Джейсона Вурхиза. Однако тут стоит помнить, что эта страшилка еще моложе, чем литературные упоминания суеверия: первый фильм франшизы был снят в 1980 году, а потом пошли многочисленные римейки.

Пятница, 13 – что нельзя делать, чтоб избежать проблем

Многие люди предпочитают перестраховываться. С точки зрения сохранения собственной психики, расслабиться и отдохнуть в последний рабочий день недели – не так уж и плохо.

Тем более что 13 ноября 2020 – это 27-е лунные сутки, когда Марс статичен, поэтому любые активные действия могут не давать желаемого результата, проекты тормозиться, а планы – срываться. Плюс продолжаются магнитные бури.

В общем, в эту пятницу, 13 ноября 2020, лучше всего заняться медитацией, полезно сходить в церковь и заниматься просвещением и просветлением.

Дом лучше окурить ладаном, одежду надеть ярко-красного или черного цвета, из украшений выбрать горный хрусталь, аметист или аквамарин.

Эзотерики и астрологи запрещают в эти лунные сутки:

рвать цветы;

рубить деревья;

уничтожать что-либо живое;

находиться в толпе;

выяснять отношения с руководством;

заниматься рискованными проектами.

День благоприятен для начала ремонта и решения вопросов с недвижимостью.

А теперь конкретно про пятницу, 13 – как говорят суеверия, в этот день нельзя:

брать и давать в долг;

менять работу, выходить на новую работу;

подписывать важные документы и начинать новые дела;

путешествовать;

рассказывать о своих снах;

смотреться подолгу в зеркало перед сном;

ссориться;

играть свадьбу;

сажать деревья/пересаживать растения.

А вообще самое главное правило пятницы, 13-го – это не поддаваться панике и суевериям, не позволять любым мелочам портить себе настроение.

Ранее эксперт раскрыла, что нельзя делать в пятницу, 13: кому грозит негатив. Некоторым людям в пятницу, 13-го, лучше не покидать дом без крайней необходимости, предупредила астропсихолог.