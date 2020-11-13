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Пятница, 13 – как появилась и как спастись от проблем

13 ноября 2020, 00:19

Пятница, 13 – что происходит в этот день и запрещают делать суеверия, а что советуют – астрологи, выяснил Главред.

Пятница 13-е перед черным новолунием 2020 - что нельзя делать
Пятница 13-е перед черным новолунием 2020 - что нельзя делать / Соцсети

Если первый день месяца выпал на воскресенье – то 13-е число непременно выпадет на пятницу. Простая математика, к гадалке не ходи. Вот и в ноябре нас ждет жуткая пятница, 13. Еще и накануне новолуния.

Это вторая "несчастливая" пятница в 2020 году: первая была в марте. Следующая будет аж во второй половине 2021 года.

Когда следующая пятница 13-е

Самым "плодотворным" в этом плане в ближайшие годы будет 2026-й. А если конкретнее:

  • 2021 год – в августе;
  • 2022 год – в мае;
  • 2023 год – в январе и октябре;
  • 2024 год – в сентябре и декабре;
  • 2025 год – в июне;
  • 2026 год – в феврале, марте и ноябре;
  • 2027 год – в августе;
  • 2028 год – в октябре;
  • 2029 год – в апреле и июле;
  • 2030 год – в сентябре и декабре.

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Почему пятница, 13 – несчастливый день

Этот день давно оброс множеством мифов и легенд. По одной из них, Страстная пятница, когда распяли Христа, была как раз 13-м днем месяца. И что тамплиеров арестовали 13 октября 1307 года. Однако научных подтверждений этому нет.

Более того, согласно научным исследованиям, письменные утверждения, что пятница, 13 является "черным", "недобрым" и крайне "неудачливым" днем встречаться начали лишь два-три столетия тому назад. Например, одно из самых ранних таких утверждений – это биография композитора Россини 1868 года. В документе как раз говорится, что он, "как многие итальянцы, считал пятницу днем неудачи, а тринадцать — числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября".

И, конечно, отличной рекламой этому дню послужили фильмы "Пятница, 13" про кровожадного маньяка Джейсона Вурхиза. Однако тут стоит помнить, что эта страшилка еще моложе, чем литературные упоминания суеверия: первый фильм франшизы был снят в 1980 году, а потом пошли многочисленные римейки.

Пятница, 13 – что нельзя делать, чтоб избежать проблем

Многие люди предпочитают перестраховываться. С точки зрения сохранения собственной психики, расслабиться и отдохнуть в последний рабочий день недели – не так уж и плохо.

Тем более что 13 ноября 2020 – это 27-е лунные сутки, когда Марс статичен, поэтому любые активные действия могут не давать желаемого результата, проекты тормозиться, а планы – срываться. Плюс продолжаются магнитные бури.

В общем, в эту пятницу, 13 ноября 2020, лучше всего заняться медитацией, полезно сходить в церковь и заниматься просвещением и просветлением.

Дом лучше окурить ладаном, одежду надеть ярко-красного или черного цвета, из украшений выбрать горный хрусталь, аметист или аквамарин.

Эзотерики и астрологи запрещают в эти лунные сутки:

  • рвать цветы;
  • рубить деревья;
  • уничтожать что-либо живое;
  • находиться в толпе;
  • выяснять отношения с руководством;
  • заниматься рискованными проектами.

День благоприятен для начала ремонта и решения вопросов с недвижимостью.

А теперь конкретно про пятницу, 13 – как говорят суеверия, в этот день нельзя:

  • брать и давать в долг;
  • менять работу, выходить на новую работу;
  • подписывать важные документы и начинать новые дела;
  • путешествовать;
  • рассказывать о своих снах;
  • смотреться подолгу в зеркало перед сном;
  • ссориться;
  • играть свадьбу;
  • сажать деревья/пересаживать растения.

А вообще самое главное правило пятницы, 13-го – это не поддаваться панике и суевериям, не позволять любым мелочам портить себе настроение.

Ранее эксперт раскрыла, что нельзя делать в пятницу, 13: кому грозит негатив. Некоторым людям в пятницу, 13-го, лучше не покидать дом без крайней необходимости, предупредила астропсихолог.

традиции суеверия пятница 13
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