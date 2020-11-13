Пятница, 13 – как появилась и как спастись от проблем

Пятница, 13 – что происходит в этот день и запрещают делать суеверия, а что советуют – астрологи, выяснил Главред.
Если первый день месяца выпал на воскресенье – то 13-е число непременно выпадет на пятницу. Простая математика, к гадалке не ходи. Вот и в ноябре нас ждет жуткая пятница, 13. Еще и накануне новолуния.
Это вторая "несчастливая" пятница в 2020 году: первая была в марте. Следующая будет аж во второй половине 2021 года.
Когда следующая пятница 13-е
Самым "плодотворным" в этом плане в ближайшие годы будет 2026-й. А если конкретнее:
- 2021 год – в августе;
- 2022 год – в мае;
- 2023 год – в январе и октябре;
- 2024 год – в сентябре и декабре;
- 2025 год – в июне;
- 2026 год – в феврале, марте и ноябре;
- 2027 год – в августе;
- 2028 год – в октябре;
- 2029 год – в апреле и июле;
- 2030 год – в сентябре и декабре.
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Почему пятница, 13 – несчастливый день
Этот день давно оброс множеством мифов и легенд. По одной из них, Страстная пятница, когда распяли Христа, была как раз 13-м днем месяца. И что тамплиеров арестовали 13 октября 1307 года. Однако научных подтверждений этому нет.
Более того, согласно научным исследованиям, письменные утверждения, что пятница, 13 является "черным", "недобрым" и крайне "неудачливым" днем встречаться начали лишь два-три столетия тому назад. Например, одно из самых ранних таких утверждений – это биография композитора Россини 1868 года. В документе как раз говорится, что он, "как многие итальянцы, считал пятницу днем неудачи, а тринадцать — числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября".
И, конечно, отличной рекламой этому дню послужили фильмы "Пятница, 13" про кровожадного маньяка Джейсона Вурхиза. Однако тут стоит помнить, что эта страшилка еще моложе, чем литературные упоминания суеверия: первый фильм франшизы был снят в 1980 году, а потом пошли многочисленные римейки.
Пятница, 13 – что нельзя делать, чтоб избежать проблем
Многие люди предпочитают перестраховываться. С точки зрения сохранения собственной психики, расслабиться и отдохнуть в последний рабочий день недели – не так уж и плохо.
Тем более что 13 ноября 2020 – это 27-е лунные сутки, когда Марс статичен, поэтому любые активные действия могут не давать желаемого результата, проекты тормозиться, а планы – срываться. Плюс продолжаются магнитные бури.
В общем, в эту пятницу, 13 ноября 2020, лучше всего заняться медитацией, полезно сходить в церковь и заниматься просвещением и просветлением.
Дом лучше окурить ладаном, одежду надеть ярко-красного или черного цвета, из украшений выбрать горный хрусталь, аметист или аквамарин.
Эзотерики и астрологи запрещают в эти лунные сутки:
- рвать цветы;
- рубить деревья;
- уничтожать что-либо живое;
- находиться в толпе;
- выяснять отношения с руководством;
- заниматься рискованными проектами.
День благоприятен для начала ремонта и решения вопросов с недвижимостью.
А теперь конкретно про пятницу, 13 – как говорят суеверия, в этот день нельзя:
- брать и давать в долг;
- менять работу, выходить на новую работу;
- подписывать важные документы и начинать новые дела;
- путешествовать;
- рассказывать о своих снах;
- смотреться подолгу в зеркало перед сном;
- ссориться;
- играть свадьбу;
- сажать деревья/пересаживать растения.
А вообще самое главное правило пятницы, 13-го – это не поддаваться панике и суевериям, не позволять любым мелочам портить себе настроение.
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