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Всемирный день доброты 13 ноября: поздравления и живые открытки

13 ноября 2019, 05:49

На День доброты 2019 картинки и поздравления в прозе, стихах и смс подобрал Главред со всей своей заботой.

  • Всемирный день доброты – картинки Pinterest
  • Всемирный день доброты – картинки Pinterest
  • Всемирный день доброты – картинки Pinterest
  • Всемирный день доброты – картинки Pinterest
  • Всемирный день доброты – картинки Pinterest
  • Всемирный день доброты – картинки Pinterest
  • Всемирный день доброты – картинки Pinterest
  • Всемирный день доброты – картинки Pinterest

День доброты – праздник настолько прекрасный, что отмечается он несколько раз в году.

К примеру, уже праздновался в 2019 году День спонтанного проявления доброты – 17 февраля. Прошел Всероссийский день добра 19 июля. А теперь вот наступила очередь праздника международного: Всемирный день доброты назначен на 13 ноября. Это День добра и в Украине.

На Всемирный день доброты поздравления и открытки принято рассылать всем друзьям и знакомым. Даже тем, с кем отношения не ладятся. В конце концов, когда еще появится такой прекрасный шанс наладить дружбу с человеком?

Помимо пожеланий своими словами – у нас еще можно открытки с Днем доброты скачать бесплатно, ведь доброта не продается за деньги.

Читайте также13 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День доброты 2019

Всемирный день доброты 13 ноября: поздравления в прозе, стиха и смс

Добро обязательно возвращается к тем, кто его дарит окружающим – нежданной радостью, лучезарным приветом, душевным теплом. Обладая нерастраченным запасом такой благодари, вы рискуете навсегда остаться невостребованными. А посему: не тушуйтесь, не стесняйтесь делиться, не прячьтесь в панцирь, не замыкайте на себе мощные токи доброты! Особенно в сегодняшний благодатный день – Всемирный день доброты.

***

Желаем вам во всемирный день доброты,

Больше тепла, больше чистоты.

Чтобы сбывались все ваши мечты,

Чтобы исходил от вас свет души теплоты.

Дарите всем улыбку и радость,

Прощайте друг друга даже за мелкую гадость.

Мир полон любви и счастья для всех.

Давайте жить дружно, успеха всем и утех.

***

Желаю вам всегда оставаться источником счастья и доброго расположения духа для окружающих, тем светлым маячком, который никогда и никому не позволит затеряться во мраке злобы, ненависти, хамства! С праздником вас! Будьте добры!

***

День доброты украсил календарь!

И не понадобится никому словарь,

Чтобы понять, какое торжество

Прекрасное сегодня к нам пришло!

Желаем каждому сердечной доброты,

Улыбки искренней, душевной теплоты!

Чтобы весь мир и люди — все кругом

Наполнилось лишь светом и добром!

***

3 смс - 184 символа:

В день всемирный доброты

Всем дари свои улыбки,

Пусть сбываются мечты,

И стираются ошибки.

Вся планета в этот день

Пусть ликует и смеется,

Раздавай добро везде,

И оно к тебе вернется!

***

Что такое доброта? Врожденная черта характера или годами отрабатываемый навык? Неизвестно. Но в каждом человеке есть то, за что его можно назвать добрым – только вот проявляется это не всегда. Но если выдается случай, то добрые побуждения не скрыть никакими усилиями. Сегодня я поздравляю тебя и желаю никогда не сдерживать свои добрые побуждения. Будь добрым! С Днем доброты!

***

Стихи о доброте:

Никогда не бойтесь доброты

И дарите каждому тепло –

Всем, кому по жизни не везло,

Кто душевно гол и сиротлив.

Никогда не прячьте доброту –

Щедро раздавайте тут и там!

И она опять вернется к вам

Тихой колыбельной ввечеру.

Никогда не спорьте с добротой,

Ведь она всегда, всегда права –

Прорастет сквозь панцирь, как хлеба,

Взращенные праведной рукой…

Всесвітній День доброти в Україні

Вітаю зі Всесвітнім днем доброти. Хай кожен день буде добрим, на твоєму шляху зустрічаються тільки добрі люди, звучать для тебе добрі слова, а в твоєму серці народжуються добрі почуття. Нехай твоя душа живе добрими емоціями, нехай доброта торжествує в твоєму житті і в житті твоїх близьких людей!

***

Добро наповнило цей день,

Крокує свято по Землі,

Що сповнено жартів й пісень,

Якому тішяться старі та діти.

Чарівний день, наповнений добром,

Крокує бадьоро по планеті -

Він дарує радість в кожен-кожен будинок,

Його вітають і дорослі і діти!

Він усім нагадає про благі справи,

Він ставить нові прекрасні завдання.

День Доброти зустрічати нам треба так,

Щоб ворог наш іншому ставав, не інакше!

***

Сьогодні свято – свято доброти,

Про нього знаю я і ти.

Воно нам душу щастям зігріває,

І злі думки відразу відлітають.

***

Нехай Всесвітній день доброти подарує щире добро кожному з нас, хай цей день дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуєш удвічі більше. Нехай у душі твоїй завжди буде радість і чуйність, а серце завжди прагне до благих вчинків і добрих діянь.

Всемирный день доброты: картинки живые – гиф

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Сейчас вы просматриваете новость «Всемирный день доброты 13 ноября: поздравления и живые открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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