Всемирный день доброты 13 ноября: поздравления и живые открытки

На День доброты 2019 картинки и поздравления в прозе, стихах и смс подобрал Главред со всей своей заботой.
День доброты – праздник настолько прекрасный, что отмечается он несколько раз в году.
К примеру, уже праздновался в 2019 году День спонтанного проявления доброты – 17 февраля. Прошел Всероссийский день добра 19 июля. А теперь вот наступила очередь праздника международного: Всемирный день доброты назначен на 13 ноября. Это День добра и в Украине.
На Всемирный день доброты поздравления и открытки принято рассылать всем друзьям и знакомым. Даже тем, с кем отношения не ладятся. В конце концов, когда еще появится такой прекрасный шанс наладить дружбу с человеком?
Помимо пожеланий своими словами – у нас еще можно открытки с Днем доброты скачать бесплатно, ведь доброта не продается за деньги.
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Всемирный день доброты 13 ноября: поздравления в прозе, стиха и смс
Добро обязательно возвращается к тем, кто его дарит окружающим – нежданной радостью, лучезарным приветом, душевным теплом. Обладая нерастраченным запасом такой благодари, вы рискуете навсегда остаться невостребованными. А посему: не тушуйтесь, не стесняйтесь делиться, не прячьтесь в панцирь, не замыкайте на себе мощные токи доброты! Особенно в сегодняшний благодатный день – Всемирный день доброты.
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Желаем вам во всемирный день доброты,
Больше тепла, больше чистоты.
Чтобы сбывались все ваши мечты,
Чтобы исходил от вас свет души теплоты.
Дарите всем улыбку и радость,
Прощайте друг друга даже за мелкую гадость.
Мир полон любви и счастья для всех.
Давайте жить дружно, успеха всем и утех.
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Желаю вам всегда оставаться источником счастья и доброго расположения духа для окружающих, тем светлым маячком, который никогда и никому не позволит затеряться во мраке злобы, ненависти, хамства! С праздником вас! Будьте добры!
***
День доброты украсил календарь!
И не понадобится никому словарь,
Чтобы понять, какое торжество
Прекрасное сегодня к нам пришло!
Желаем каждому сердечной доброты,
Улыбки искренней, душевной теплоты!
Чтобы весь мир и люди — все кругом
Наполнилось лишь светом и добром!
***
3 смс - 184 символа:
В день всемирный доброты
Всем дари свои улыбки,
Пусть сбываются мечты,
И стираются ошибки.
Вся планета в этот день
Пусть ликует и смеется,
Раздавай добро везде,
И оно к тебе вернется!
***
Что такое доброта? Врожденная черта характера или годами отрабатываемый навык? Неизвестно. Но в каждом человеке есть то, за что его можно назвать добрым – только вот проявляется это не всегда. Но если выдается случай, то добрые побуждения не скрыть никакими усилиями. Сегодня я поздравляю тебя и желаю никогда не сдерживать свои добрые побуждения. Будь добрым! С Днем доброты!
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Стихи о доброте:
Никогда не бойтесь доброты
И дарите каждому тепло –
Всем, кому по жизни не везло,
Кто душевно гол и сиротлив.
Никогда не прячьте доброту –
Щедро раздавайте тут и там!
И она опять вернется к вам
Тихой колыбельной ввечеру.
Никогда не спорьте с добротой,
Ведь она всегда, всегда права –
Прорастет сквозь панцирь, как хлеба,
Взращенные праведной рукой…
Всесвітній День доброти в Україні
Вітаю зі Всесвітнім днем доброти. Хай кожен день буде добрим, на твоєму шляху зустрічаються тільки добрі люди, звучать для тебе добрі слова, а в твоєму серці народжуються добрі почуття. Нехай твоя душа живе добрими емоціями, нехай доброта торжествує в твоєму житті і в житті твоїх близьких людей!
***
Добро наповнило цей день,
Крокує свято по Землі,
Що сповнено жартів й пісень,
Якому тішяться старі та діти.
Чарівний день, наповнений добром,
Крокує бадьоро по планеті -
Він дарує радість в кожен-кожен будинок,
Його вітають і дорослі і діти!
Він усім нагадає про благі справи,
Він ставить нові прекрасні завдання.
День Доброти зустрічати нам треба так,
Щоб ворог наш іншому ставав, не інакше!
***
Сьогодні свято – свято доброти,
Про нього знаю я і ти.
Воно нам душу щастям зігріває,
І злі думки відразу відлітають.
***
Нехай Всесвітній день доброти подарує щире добро кожному з нас, хай цей день дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуєш удвічі більше. Нехай у душі твоїй завжди буде радість і чуйність, а серце завжди прагне до благих вчинків і добрих діянь.