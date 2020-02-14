День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки

На праздник 14 февраля – День компьютерщика – Главред подготовил лучшие поздравления на словах и в картинках.
День компьютерщика Украина отмечает не первый год. И каждый год поздравления с Днем компьютерщика становятся всё популярнее, прикольнее и круче.
14 февраля – праздник тех, без кого сложно представить себе современный мир. Ни рабочий офисный железный "конь", ни домашний комп не могут обойтись без заботы компьютерщика. С вместе с нашей техникой не можем обойтись без компьютерщика и мы.
Поздравление на День компьютерщика – это, по сути, поздравление компьютерщика с днем рождения ENIAC – первого рабочего компьютера в мире. Именно 4 февраля 1946 года ЭНИАК взялся за решение своих рабочих задач – и стал первым компьютером, который с этими задачами справился.
На День компьютерщика 2020 Главред подготовил лучшие поздравления с праздником на словах и в картинках.
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День компьютерщика – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравления на День компьютерщика 2020 своими словами:
Поздравляю с Днем компьютерщика. Желаю, чтобы в один клик сбывались все твои желания, желаю с компьютером любого "виндовса" быть на "ты". Пусть для счастья стоит надежный антивирус, пусть в жизни будет качественное программное обеспечение удачи и любви.
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Поздравления с Днем компьютерщика 2020 в прозе:
Поздравляю с Днем компьютерщика и хочу пожелать всегда ладить с машинами, постоянно делать новые открытия в этой области, никогда не заходить в тупик, развивать высокую скорость успеха в своей деятельности и оставлять стабильным ритм счастья в своей жизни.
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Поздравления на День компьютерщика коллеге:
Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлетов в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.
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Поздравления на День компьютерщика короткие:
День компьютерщика повсюду!
Поздравляю! И помнить буду:
Если что-то с компом не так,
Я – к тебе, мой приятель-маг!
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Компьютерщик, "железа" повелитель,
О чародей и маг всех дисков, Windows и ПО,
От вирусов победный избавитель,
В работе пусть твоей все будет хорошо.
Пускай компы послушными все будут,
Доходы пусть твои, конечно же, растут,
Пускай настанет в жизни где-то чудо,
И мысли в голове от радости поют.
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С Днем компьютерщика – поздравления прикольные:
С Днем компьютерщика, дружок!
Виртуал – что души ожог:
Не прикажешь ему: "Отбой!",
Этот праздник – всегда с тобой!
Но сегодня – особый день!
Вся планета сидит в гнезде
Монитора и дышит в скрин:
Поздравляю, мой сисадмин!
***
Крепкого кофе желаю тебе!
Длинных ночей за работой!
С днем компьютерщика! Слава судьбе,
Что занят ты правою службой.
Железо, программы пусть служат отлично,
Клиенты роятся кругами,
А ты зарабатывай очень прилично,
Всегда отдыхать на Майями!
***
С Днем компьютерщика – поздравления в стихах:
Компьютерщика поздравляем,
По-дружески тебе желаем
Всего, что для тебя полезно:
Чтобы дружил всегда с "железом",
Чтоб интернет не пропадал,
Чтоб вирус в "комп" не залетал,
Чтоб памяти на все хватало,
Чтоб ничего не зависало,
Успехов, счастья и везений
Тебе, компьютерный наш гений!