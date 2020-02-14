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День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки

14 февраля 2020, 07:00

На праздник 14 февраля – День компьютерщика – Главред подготовил лучшие поздравления на словах и в картинках.

С Днем компьютерщика 2020 – открытки и поздравления в прозе, стихах и короткие
С Днем компьютерщика 2020 – открытки и поздравления в прозе, стихах и короткие / Клайк

День компьютерщика Украина отмечает не первый год. И каждый год поздравления с Днем компьютерщика становятся всё популярнее, прикольнее и круче.

14 февраля – праздник тех, без кого сложно представить себе современный мир. Ни рабочий офисный железный "конь", ни домашний комп не могут обойтись без заботы компьютерщика. С вместе с нашей техникой не можем обойтись без компьютерщика и мы.

Поздравление на День компьютерщика – это, по сути, поздравление компьютерщика с днем рождения ENIAC – первого рабочего компьютера в мире. Именно 4 февраля 1946 года ЭНИАК взялся за решение своих рабочих задач – и стал первым компьютером, который с этими задачами справился.

На День компьютерщика 2020 Главред подготовил лучшие поздравления с праздником на словах и в картинках.

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День компьютерщика – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления на День компьютерщика 2020 своими словами:

Поздравляю с Днем компьютерщика. Желаю, чтобы в один клик сбывались все твои желания, желаю с компьютером любого "виндовса" быть на "ты". Пусть для счастья стоит надежный антивирус, пусть в жизни будет качественное программное обеспечение удачи и любви.

***

Поздравления с Днем компьютерщика 2020 в прозе:

Поздравляю с Днем компьютерщика и хочу пожелать всегда ладить с машинами, постоянно делать новые открытия в этой области, никогда не заходить в тупик, развивать высокую скорость успеха в своей деятельности и оставлять стабильным ритм счастья в своей жизни.

***

Поздравления на День компьютерщика коллеге:

Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлетов в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.

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День программиста / otkritkiok.ru

***

Поздравления на День компьютерщика короткие:

День компьютерщика повсюду!

Поздравляю! И помнить буду:

Если что-то с компом не так,

Я – к тебе, мой приятель-маг!

***

Компьютерщик, "железа" повелитель,

О чародей и маг всех дисков, Windows и ПО,

От вирусов победный избавитель,

В работе пусть твоей все будет хорошо.

Пускай компы послушными все будут,

Доходы пусть твои, конечно же, растут,

Пускай настанет в жизни где-то чудо,

И мысли в голове от радости поют.

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День программиста / otkritkiok.ru

***

С Днем компьютерщика – поздравления прикольные:

С Днем компьютерщика, дружок!

Виртуал – что души ожог:

Не прикажешь ему: "Отбой!",

Этот праздник – всегда с тобой!

Но сегодня – особый день!

Вся планета сидит в гнезде

Монитора и дышит в скрин:

Поздравляю, мой сисадмин!

***

Крепкого кофе желаю тебе!

Длинных ночей за работой!

С днем компьютерщика! Слава судьбе,

Что занят ты правою службой.

Железо, программы пусть служат отлично,

Клиенты роятся кругами,

А ты зарабатывай очень прилично,

Всегда отдыхать на Майями!

***

С Днем компьютерщика – поздравления в стихах:

Компьютерщика поздравляем,

По-дружески тебе желаем

Всего, что для тебя полезно:

Чтобы дружил всегда с "железом",

Чтоб интернет не пропадал,

Чтоб вирус в "комп" не залетал,

Чтоб памяти на все хватало,

Чтоб ничего не зависало,

Успехов, счастья и везений

Тебе, компьютерный наш гений!

День программиста – прикольные картинки

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День программиста / Клайк

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Сейчас вы просматриваете новость «День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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