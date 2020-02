Прикольные открытки с Днем святого Валентина и поздравления мимишные

С Днем святого Валентина 2020 – открытки и поздравления с Днем влюбленных прикольные / 1zoom.ru

С Днем святого Валентина поздравления дарят не только любимому человеку – с праздником всех влюбленных поздравляют и друзей, и приятных коллег, а некоторые – даже папу с мамой.

14 февраля уже совсем близко – так что самое время, задуматься о том, как подписать валентинку. К слову, как сделать валентинку легко и оригинально – мы писали в материале Необычные валентинки своими руками – как сделать валентинку легко.

Самая традиционная подпись для валентинки – это, пожалуй, поздравление с Днем святого Валентина на английском: Happy Valentine’s Day! (Счастливого Дня Святого Валентина!), Be my loved one, be my Valentine! (Будь моей (моим) возлюбленной(ым), будь моей(им) Валентиной(Валентином)!) или You are and always will be my Valentine (Ты есть и всегда будешь моим Валентином!).

А для тех, кто предпочитает поздравления с Днем святого Валентина на русском языке – Главред подготовил поздравления с Днем влюбленных – прикольные, короткие, в прозе и стихах, и, конечно, открытки с Днем Валентина анимационные и просто картинки.

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихах и смс

Поздравление с Днем святого Валентина своими словами:

Когда ты проснешься в День святого Валентина, то ты сразу почувствуешь, что я где-то рядом и шепчу тебе, поздравления с праздником, сильно волнуясь. Ты сама знаешь, что под каждым моим словом спрятана бесконечная нежность к тебе, желание прикасаться к тебе каждое мгновение и слышать в ответ твой ласковый неповторимый голос.

***

Короткие поздравления с Днем святого Валентина в прозе:

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

***

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе:

С днем влюбленных тебя поздравляю, и хочу, чтоб в дороге твоей, ни конца не нашлось, ни края для счастливых и радостных дней.

***

Любовь — это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пускай этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!

Прикольные открытки с Днем святого Валентина / otkritkiok.ru

***

Поздравление с Днем святого Валентина любимой в прозе:

В День святого Валентина мне хочется, чтобы слова моего поздравления звучали романтично. Мечтаю шептать тебе на ушко нежности и рассказывать о своих грезах, где мы вдвоем парим в облаках. Хочу радоваться началу каждого дня вместе с тобой, а вечером украшать нашу кровать цветами. С любовью я зову тебя в свой мир! Прими мои слова серьезно.

***

Нежное поздравление с Днем святого Валентина любимому – стихи:

Поздравлю я тебя, моя любовь.

О чувствах наших я напомню вновь.

За них поднимем мы шампанского бокал.

Давай жить так, чтобы не угасал накал

Речей и взглядов наших, очень страстных,

А дней в судьбе полно было прекрасных.

В День всех влюбленных я тебе желаю

Объятий собственных, уж я-то точно знаю —

К ним равнодушным невозможно быть!

Готово сердце мое искренне любить.

Река любви пусть наша будет бурной,

Успехов нам в этой истории амурной!

Прикольные открытки с Днем святого Валентина / otkritkiok.ru

***

Короткие поздравления с Днем святого Валентина:

Праздник долго этот ждали,

День Влюбленных наступил,

Я любви вам всем желаю,

Каждый чтоб счастливым был!

Берегите близких ваших,

И дарите им тепло,

И тогда в огромном мире

Будет счастье и добро!

***

Поздравляю с Днем влюбленных!

Обожаю и люблю.

И сердечко-валентинку

От души тебе дарю.

***

С Днем святого Валентина! Пускай рядом будет нужный и, главное, ваш человек. Пускай каждый день будет наполнен любовью, теплом, заботой и лаской.

***

С Днем святого Валентина,

Пожелать хочу любви,

Счастья, нежности и ласки

От заката до зари!

Прикольные открытки с Днем святого Валентина / otkritkiok.ru

***

Поздравления с Днем влюбленных прикольные в стихах:

Самого лучшего, самого смелого,

Умного, доброго, зайку умелого,

Самого близкого, самого мудрого,

Милого котика и остроумного,

Самого сильного, самого храброго,

Сообразительного и отважного,

Самого лучшего в мире мужчину

С Днем всех влюбленных,

С Днем Валентина!

***

День святого Валентина будем отмечать,

Чтоб могли глаза влюбленных ласково сиять!

И стихи я посвящаю праздничные эти

Самой милой и чудесной девушке на свете!

Будь счастливой, будь красивой, счастьем окрыленной,

В День святого Валентина — нежной и влюбленной!

***

Встал Амур сегодня рано,

Для него довольно странно!

Причесал рукой кудряшки,

Прицепил к штанам подтяжки,

Натянул потуже лук,

Стрел достал несчетно штук!

Выпил утром только чаю,

Не промазать чтоб случайно!

Каши навернул тарелку –

И помчался на пристрелку!

Не спроста всё так цивильно,

День святого ж Валентина!

У крылатых куча дел,

Нужно много ему стрел:

Всё в его сегодня власти,

Многим он подарит счастье!

Попадет кому-то в сердце,

Будет жечь огнем и перцем!

Может выстрелить и в мозг,

Ради смеха – между ног.

Каждый по стреле получит,

Всех сегодня он окучит!

Позаботится о главном,

На сегодня самом важном

Каждый чтоб сказал слова:

"Знаешь, я люблю тебя!"

***

Сегодня праздник для влюбленных —

Международный день любви.

Этим чувством окрыленных,

Поздравим жители Земли!

Всем вам, кто любит и любим,

Желаю радости и счастья!

Храни святой вас Валентин

От бед, разлук и от ненастий.

Открытки с Днем Валентина – картинки

