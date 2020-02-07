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Необычные валентинки своими руками – как сделать валентинку легко

7 февраля 2020, 05:33

Как сделать валентинку легко и оригинально, поясняет Главред.

Валентинка своими руками – что подарить на 14 февраля парню, бывшему и просто другу
Валентинка своими руками – что подарить на 14 февраля парню, бывшему и просто другу / 1zoom.ru

Валентинка своими руками передает особое отношение к человеку: валентинка для любимого – что вместе с символичным красным сердечком ему дарится и частичка своего; для бывшего парня – что всё прощено и забыто и время идти вперед; для друга – что дружба тоже является особым сортом любви.

Чаще всего делается валентинка своими руками из бумаги. Их создают для мальчика, для парня, для папы и мамы, для друзей, для программиста из соседнего отдела или коллеги из своего…

Подарить на 14 февраля валентинку – всё равно что частицу себя, своей любви и отношения к человеку.

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Валентинки своими руками пошагово – фото

Чтобы наглядно продемонстрировать, как сделать валентинку легко и оригинально – мы сделали фото пошагово каждого действия. И еще добавили видео – чтоб уж наверняка.

  1. Квадратный лист бумаги (любого цвета) сложить пополам.
  2. Разложить – и сложить пополам уже в другую сторону.
  3. Одну из нижних сторон подогнуть к центру. Перевернуть.
  4. Теперь внешние углы фигуры загнуть к центру.
  5. Снова перевернуть.
  6. Верхний угол поднять к верхнему краю.
  7. Снова перевернуть.
  8. Сплющить нижние "ободки", чтобы получился треугольник. Оставшийся кусочек загнуть – чтобы вышел еще один треугольник.
  9. Оставшиеся стороны подогнуть к центру.
  10. Верхние "ушки" тоже загнуть вниз.
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео
  • Валентинки своими руками пошагово – фото Скрины с видео

Необычные валентинки своими руками – валентинка объемная

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