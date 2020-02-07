Необычные валентинки своими руками – как сделать валентинку легко

Как сделать валентинку легко и оригинально, поясняет Главред.
Валентинка своими руками передает особое отношение к человеку: валентинка для любимого – что вместе с символичным красным сердечком ему дарится и частичка своего; для бывшего парня – что всё прощено и забыто и время идти вперед; для друга – что дружба тоже является особым сортом любви.
Чаще всего делается валентинка своими руками из бумаги. Их создают для мальчика, для парня, для папы и мамы, для друзей, для программиста из соседнего отдела или коллеги из своего…
Подарить на 14 февраля валентинку – всё равно что частицу себя, своей любви и отношения к человеку.
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Валентинки своими руками пошагово – фото
Чтобы наглядно продемонстрировать, как сделать валентинку легко и оригинально – мы сделали фото пошагово каждого действия. И еще добавили видео – чтоб уж наверняка.
- Квадратный лист бумаги (любого цвета) сложить пополам.
- Разложить – и сложить пополам уже в другую сторону.
- Одну из нижних сторон подогнуть к центру. Перевернуть.
- Теперь внешние углы фигуры загнуть к центру.
- Снова перевернуть.
- Верхний угол поднять к верхнему краю.
- Снова перевернуть.
- Сплющить нижние "ободки", чтобы получился треугольник. Оставшийся кусочек загнуть – чтобы вышел еще один треугольник.
- Оставшиеся стороны подогнуть к центру.
- Верхние "ушки" тоже загнуть вниз.
Необычные валентинки своими руками – валентинка объемная
Ранее мы писали про маникюр на День святого Валентина: нежный маникюр с сердечками и губами фото. Чтобы ваши ногти выглядели привлекательно, а образ стал более чувственным, нарисуйте на ногтях губы своей мечты или сердечка.