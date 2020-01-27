Маникюр на День святого Валентина: нежный маникюр с сердечками и губами фото

День влюбленных приближается, и чтобы праздник получился на ура, подберите заранее красивый маникюр 2020.

В День святого Валентина 2029 ваши ногти должны выглядеть безупречно, а вы – сиять и цвести, словно яркий цветок в зимнем саду.

Проявите немного фантазии, добавьте каплю креативности, жизнелюбия, уделите чуток времени, и поколдуйте над дизайном своих ногтей 2020 на День влюбленных.

Независимо от того, что вы больше любите – потрясающие кричащие рисунки, сдержанную классику или просто черный или белый – все это присутствует в списке самых модных дизайнов ногтей на день святого Валентина 2020.

Главред собрал фотогалерею модных вариантов маникюра 2020 на День святого Валентина.

Модный маникюр 2020 на день святого Валентина

Губы на ногтях

Чтобы ваши ногти выглядели привлекательно, а образ стал более чувственным, нарисуйте на ногтях губы своей мечты. Только не нагромождайте ногти рисунками – достаточно разместить губы на одно-двух ноготках. Если в качестве основы для маникюра с губами вы выбрали темный или цветной лак, тогда один из ноготков покройте белым или нюдовым лаком, и уже на этом "холсте" рисуйте губки.

Губы на ногтях / Instagram

Френч с сердечками

Модный французский маникюр 2020 – это сердечки вместо привычной улыбки у края ногтя. Чтобы День святого Валентина 2020 стал незабываемым, нарисуйте маленькое сердечко вдоль кончика каждого ногтя в красном или розовом оттенке.

Френч с сердечками / Instagram

Валентинка на ногтях

Если душа и сердце просит сияния, не сдерживайте порыв. Сделайте блестящий маник 2020 в виде валентинки. Скажем, делаете серебряный маникюр или золотой маникюр, при этом один-два ноготка оставляете полностью белыми – вот на белом и рисуете то, что хотите сказать миру в этот прекрасный день: сердечко или надпись со словом люблю.

Валентинка на ногтях / Instagram

Модный маникюр с сердцем

Сердечки легко рисовать, да и наклеек для модного маникюра в виде сердечек самых разнообразных цветов и форм полным-полно. Так как одним из модных трендов 2020 в нейл-арте является минимализм, то сделайте нюдовые ногти, и разместите одно-два сердечка на ногтях. Получится очень нежный маникюр на День святого Валентина с легким намеком на романтику.

Маникюр с сердцем / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020 новинки: французский маникюр, минимализм и матовые ногти фотоНапомним, ранее сообщалось, модный красный маникюр 2020 – это не столько дизайн, столько цвет. Палитра красного цвета настолько богата, что вы можете создавать роскошный и неповторимый дизайн красных ногтей 2020 года каждую неделю.