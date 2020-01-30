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День святого Валентина 2020 – когда и как отмечаем, что дарить

30 января 2020, 06:34

День Валентина 2020 – не просто главный праздник любви, но и, пожалуй, просто главный праздник февраля. Когда и как его отмечать – выяснил Главред.

День святого Валентина – когда в 2020, что дарить и красивые картинки на День святого Валентина
День святого Валентина – когда в 2020, что дарить и красивые картинки на День святого Валентина / 1zoom.ru

Какого числа День святого Валентина – знает, наверное, даже ребенок. Современные производители шоколада и всевозможной сердечно-праздничной продукции постарались, чтобы никто не забывал: 14 февраля – праздник всех влюбленных.

Во всяком случае, продажи шоколада ко Дню святого Валентина в странах, где он отмечается, к празднику возрастают в десятки раз, достигая 40 млн коробок и более.

Именно шоколад и специальные открытки – красные валентинки – главные подарки на День святого Валентина. И если валентинки на 14 февраля своими руками сделать можно – то с шоколадом такой номер прокатит вряд ли.

День святого Валентина – чей праздник

По одной из версий, День Валентина – языческий праздник плодородия (с оргиями и алкогольными возлияниями). По другой – уже христианский. Однако сразу скажем, что церковные праздники 14 февраля – это Предпразднство Сретения Господня и день памяти святого мученика Трифона у православных, а у католиков – почитание памяти святых Кирилла и Мефодия

Более того, многие православные священники порицают празднование Дня святого Валентина 14 февраля, призывая вместо него отмечать День Петра и Февронии 25 июня. Некоторые даже доходят до утверждения, что День святого Валентина – праздник голубых.

Конечно, к сексуальной ориентации человека этот праздник никакого отношения не имеет (его прекрасно отмечают и гетеро-, и гомосексуальные люди), но и религиозным его назвать нельзя.

То есть легенда о том, что святой Валентин прославился венчанием влюбленных – за что и принял мученическую смерть – исторических оснований под собой не имеет.

Это просто красивая сказка. Грустная, но трогательная. Подробнее читайте в нашем материале Как появился День Влюблённых: День святого Валентина – праздник голубых или церковный праздник.

День святого Валентина – традиции

Чаще всего День святого Валентина отмечают романтично: с завтраком в постель или ужином при свечах. Если традиционно – то с валентинкой и коробкой конфет. Если богато – то и на романтическую поездку на границу раскошелиться можно.

Читайте такжеПодарки на День святого Валентина: самые оригинальные и модные трендыПричем в Великобритании, к примеру, валентинки и сладости на День всех влюбленных дарят не только любимым – но даже своим домашним животным (от песиков до хомячков). Так что если любовь всей своей жизни еще не встретили – то можно порадовать четырехлапого друга.

В Германии это и вовсе праздник психбольных. Так как проповедник Валентин Интерамский считается покровителем нервно-психических больных, то красными лентами немцы украшают психбольницы.

Во Франции ко Дню святого Валентина презентуют цветы и ювелирные украшения, а вот в США и Японии предпочтение отдают шоколадным подаркам. Причем в Японии День всех влюбленных празднуется дважды: 14.02 шоколад от прекрасных дам получают мужчин, а 14.03 – настает очередь женщин лакомиться сладостями.

Очень выгодно отмечать День святого Валентина в Нидерландах: голландки в этот день делают предложение приглянувшемуся мужчине. И просто так отказаться от руки и сердца у мужчины не выйдет – по традиции, можно лишь откупиться красивым нарядом.

В Украине и России предпочитают дарить валентинки, шоколад или устраивать романтические свидания.

Как сделать валентинку легко – валентинки своими руками пошагово

День святого Валентинка – картинки и открытки

  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на День святого Валентина Фото из открытых источников

День святого Валентинка – видео

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