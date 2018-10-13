Поздравления и открытки с Днем ангела Григория

13 октября 2018, 07:36

"Главред" собрал самые душевные поздравления с именинами Гриши.

  • С Днем ангела, Григорий – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем ангела, Григорий – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем ангела, Григорий – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем ангела, Григорий – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем ангела, Григорий – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем ангела, Григорий – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем ангела, Григорий – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем ангела, Григорий – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем ангела, Григорий – картинки Фото из открытых источников

13 октября отмечают свои именины все мальчики по имени Григорий. Мы подобрали открытки и смешные стихи про Гришу.

Имя имеет древнегреческое происхождение и означает "неспящий" и "бодрствующий". Неудивительно, что Гриши непоседливы и драчливы. Что, впрочем, не мешает им вырастать людьми с тонкой душевной организацией. Они заядлые болельщики и разносторонние личности, так что спектр выбранных Григориями профессий крайне широк.

Читайте такжеПоздравления и открытки с Днем ангела КонстантинаВ жены выбирают себе женщин спокойных. При этом с женщинами ведет себя галантно и обходительно.

С Григорием шутки плохи: если шутка его заденет, то дело может дойти и до рукоприкладства.

Талисманом имени выступает кипарис и гранит, самый гармоничный цвет для этих мужчин – коричневый.

Имя Григорий лучше всего подойдет Тельцам, Скорпионам, Рыбам и Водолеям.

Именины Григория по церковному календарю

У Гриш немало именин:

  • Январь: 1 января – Григорий Омиритский, епископ; 8 января – Григорий (Сербаринов), сщмч., прот. /новомуч./; 14 января – Григорий Назианзин, Старший, епископ, Назианзский (отец святителя Григория Богослова); 18 января – Григорий Акритский, прп.; 21 января – Григорий Печерский, затворник; Григорий Печерский, прмч.; Григорий, епископ, Мизийский; 23 января – Григорий Нисский, епископ;
  • Февраль: 7 февраля – Григорий Богослов, Назианзин, Младший, патриарх, Константинопольский; 12 февраля – Григорий Богослов, Назианзин, Младший, патриарх, Константинопольский (3 свт.); 23 февраля – Григорий, архиепископ, Новгородский;
  • Март: 6 марта – Григорий (Хлебунов), сщмч., иерей /новомуч./; 17 марта – Григорий Кипрский, епископ; Григорий, епископ, Асский; 25 марта – Григорий Великий, Двоеслов, папа; 26 марта – Григорий (Поспелов), сщмч., прот. /новомуч./; 31 марта – Григорий Палама, Солунский (Фессалоникийский), архиепископ;
  • Апрель: 15 апреля – Григорий Никомидийский, прп.; 19 апреля – Григорий Византийский, прп.; 23 апреля – Григорий V, сщмч., патриарх, Константинопольский;
  • Май: 3 мая – Григорий Антиохийский, патриарх;
  • Июнь: 1 июня – Григорий (Богоявленский), мч. /новомуч./; 6 июня – Григорий, архиепископ, Новгородский; 20 июня – Григорий (Смирнов), сщмч., диакон /новомуч./; 28 июня – Григорий Авнежский, сщмч., игумен (обретение мощей);
  • Июль: 5 июля – Григорий, митрополит, Валашский; 11 июля – Григорий (Самарин), сщмч., диакон /новомуч./; 12 июля – Григорий, митрополит Ираклийский; 25 июля – Григорий (Каллидос), митрополит, Ираклийский и Редестосский;
  • Август: 1 августа – Григорий Новый, прп.; 21 августа – Григорий Печерский, иконописец; Григорий Синаит, прп.; 22 августа – Григорий, мч., протоспафарий; 31 августа – Григорий (Бронников), сщмч., иерей /новомуч./;
  • Сентябрь: 10 сентября – Григорий, чудотворец Киево-Печерский, в Дальних пещерах почивающий; 12 сентября – Григорий Сербский, епископ; 17 сентября – Григорий (Лебедев), сщмч., епископ, Шлиссельбургский /новомуч./; 20 сентября – Григорий (Аверин), сщмч., иерей /новомуч./; 22 сентября – Григорий (Гаряев), сщмч., иерей /новомуч./; 28 сентября – Григорий (Конокотин), сщмч., иерей /новомуч./; Григорий (Троицкий), сщмч., иерей /новомуч./; 29 сентября – Григорий (Раевский), сщмч., прот. /новомуч./;
  • Октябрь: 11 октября – Григорий, иконописец Киево-Печерский, в Ближних пещерах почивающий; преподобномученик Григорий, чудотворец Киево-Печерский, в Ближних пещерах почивающий; 13 октября – Григорий Армянский, сщмч., епископ. [просветитель Великой Армении]; Григорий Пельшемский, Вологодский, игумен; 14 октября – Григорий Афонский, доместик; 18 октября – Григорий Хандзтийский (Грузинский), архимандрит;
  • Ноябрь: 4 ноября – Григорий (Воробьев), сщмч., иером /новомуч./; 18 ноября – Григорий Александрийский, исповедник, архиепископ; 20 ноября – Григорий; 27 ноября – Григорий Палама, Солунский (Фессалоникийский), архиепископ; 28 ноября – Григорий (Долинин), сщмч., диакон /новомуч./; 30 ноября – Григорий Чудотворец, Неокесарийский, епископ;
  • Декабрь: 2 декабря – Григорий (Ребеза), сщмч., архим /новомуч./; 3 декабря – Григорий Декаполит, прп.; 6 декабря – Григорий Акрагантийский, епископ; 7 декабря – Григорий Хрисопетрийский, прп.; 8 декабря – Григорий (Воинов), сщмч., прот. /новомуч./; 11 декабря – Григорий Византийский, мч.; Григорий Византийский,(другой), мч.; 20 декабря – Григорий Афонский, прп.; 23 декабря – Григорий (Берденев), мч. /новомуч./; 26 декабря – Григорий (Фаддеев), сщмч., иерей /новомуч./.

Именины Григория: поздравления

С Днем ангела, Гриша, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Дорогой Григорий, поздравляю тебя от чистого сердца и желаю быть невероятно счастливым человеком, наполнять свою жизнь великими успехами, добрыми поступками, искренней любовью, крепкой дружбой, плодотворной работой и веселым отдыхом.

***

Могу я констатировать по сути:

Что ты, Григорий, к счастью — не Распутин:

Не экстрасенс с бесовской "крышей".

Ты — просто милый парень, Гриша.

Ты — не Потемкин, не Романов.

Ты, Гриша, парень без изъянов.

Ты не бываешь никогда сердитым.

Твоя душа друзьям открыта.

Скажу я здесь без аллегорий:

Нам нравится такой Григорий!

Веселый, щедрый и простой

С доверчивой и доброю душой.

Такого Гришу любим, обожаем

И за него бокалы поднимаем!

***

Милый Гриша, дорогой, я от души тебя поздравляю. Хочу пожелать тебе незабываемых моментов счастья в жизни, великой удачи в делах и верных успехов в любых начинаниях, крепкого здоровья и чудесного настроения, бравых поступков и уважения.

***

Григорий, в именины светлые

Тебя поздравлю я тепло!

Пусть воплотятся сны заветные,

Чтобы во всем тебе везло!

Желаю самых ярких праздников,

Пуст будет легким путь к мечтам!

Всего хорошего, прекрасного,

Чего ты только хочешь сам!

***

Поздравляю, Григорий. Желаю ярких звезд удачи на небе и больших возможностей в твоих руках. Пусть вдохновением будет любовь, пусть радость приносит каждый день, пусть успехом венчается любое дело.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
поздравления именины открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:52
Автокефалия УПЦ: Филарет назвал язык, на котором будут вести богослужения
07:36
Поздравления и открытки с Днем ангела Григория Фото
07:27
Опухшие глаза и жуткий кашель: рассказавших о химических выбросах жителей Армянска обвинили во лжи Видео
07:15
Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что нужно Видео
06:57
Ситуация в Крыму толкает Путина на новую войну мнение
06:37
Климатологи назвали города Украины, которые уйдут под воду
06:14
"Поза стрекозы": Леся Никитюк поделилась забавным танцевальным фото
05:53
Рейтинг МВФ: Украина оказалась самой бедной страной Европы
05:15
Новая волна подорожания: в Украине резко подскочили цены на крупы
04:42
СМИ раскрыли секрет робота Софии Фото Видео
04:25
Штора и попка: украинская телеведущая снялась обнаженной для Playboy Фото
03:49
Ученые назвали популярную пищевую добавку, вызывающую рак
03:02
Экс-депутат Госдумы раскрыл, довольны ли Путиным в Кремле Видео
02:10
Украинская модель полностью обнажилась: пикантное видео Видео
01:31
Дипломат назвал две силы, способные заставить Россию уйти из Украины
00:45
Путин и Совбез РФ обсудили ситуацию с автокефалией Украины
12 октября, пятница
23:59
Во Львове отказываются выпускать журналы и газеты на русском языке
23:43
Германия предоставит Украине помощь после пожара в Ичне
22:59
Николаса Кейджа обвинили в домогательствах
22:50
"Не пожелайте проклятия Божьего": в Киево-Печерской лавре рассказали об угрозе захвата на Покров-2018 Видео
22:42
Россия планирует устранить Вселенского патриарха - Грабовский
22:10
Дружба народов: российским дипломатам перестали выдавать британские визы Видео
21:58
В УПЦ КП опредилились с местом Всеукраинского объединительного собора
21:35
Россия выдвинула обвинения США из-за Томоса для Украины
21:12
"Табуретку подставил": на фото с Лукашенко Путин неожиданно "вырос"
21:02
"Очень жутко": ученые обнаружили вампирское захоронение в Италии Видео
20:51
"Первый шаг к вождению Беларуси в состав РФ": совместное видео Путина и Лукашенко взволновало сеть Видео
20:46
Tesla планирует выпускать алкоголь
20:20
Кому нужно быть осторожнее: в своем прогнозе погоды Диденко предупредила об опасностях этих выходных Видео
19:58
Страшнее ядерной войны: появились фотографии пожарища в арсенале у Ични Фото Видео
19:27
В России обвинили Константинополь в "аннексии Украины" Видео
19:13
Нацсовет назначил еще одну внеплановую проверку телеканала "112 Украина"
18:59
"Стыд окончательно утерян": эксперт назвал главное достижение путинской России Видео
18:37
В Ичне снова участились взрывы боеприпасов - Минобороны
18:22
"Политическая шизофрения": Климкин ответил на обвинения УПЦ МП и рассказал про "агентов Кремля" Видео
18:04
В Киеве 14 октября перекроют движение из-за марша УПА
17:51
В США смертельно ранили известную топ-модель
17:43
Замуж за официанта: чем запомнилась королевская свадьба внучки Елизаветы II Фото Видео
17:31
Экс-депутат Госдумы раскрыл планы Путина относительно "ДНР" и "ЛНР" Видео
17:18
"Боевая песня": в ПАСЕ чиновники обвинили украинцев в нарушении из-за гимна
17:11
Порошенко ввел в действие закон о защите Черного и Азовского морей
16:57
В Кремле рассказали, чем ответят на угрозы Порошенко использовать все виды вооружения на Донбассе Видео
16:48
"Корсет и так как у мужиков": Анастасия Волочкова показала упражнение, и нарвалась на критику Видео
16:14
Путин проговорился о своей внешнеполитической тактике — социолог Видео
15:49
"Колоссальный удар": эксперты предупредили о последствиях нового мирового кризиса для Украины Видео
15:49
"Вот так эти пи*арасы и обманывают народ": на путинском канале извратили слова Борислава Березы Видео
15:48
"Не отдай меня": Светлана Лобода заинтриговала фанатов загадочным обращением
15:42
Кличко рассказал о закупке нового оборудования для больниц
15:23
"Это братоубийство": на росТВ устроили истерику из-за автокефалии УПЦ Видео
15:12
Трудности ФК Черноморец в новом сезоне новости компании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять