Поздравления и открытки с Днем ангела Григория

13 октября отмечают свои именины все мальчики по имени Григорий. Мы подобрали открытки и смешные стихи про Гришу.

Имя имеет древнегреческое происхождение и означает "неспящий" и "бодрствующий". Неудивительно, что Гриши непоседливы и драчливы. Что, впрочем, не мешает им вырастать людьми с тонкой душевной организацией. Они заядлые болельщики и разносторонние личности, так что спектр выбранных Григориями профессий крайне широк.

Читайте такжеПоздравления и открытки с Днем ангела КонстантинаВ жены выбирают себе женщин спокойных. При этом с женщинами ведет себя галантно и обходительно.

С Григорием шутки плохи: если шутка его заденет, то дело может дойти и до рукоприкладства.

Талисманом имени выступает кипарис и гранит, самый гармоничный цвет для этих мужчин – коричневый.

Имя Григорий лучше всего подойдет Тельцам, Скорпионам, Рыбам и Водолеям.

Именины Григория по церковному календарю

У Гриш немало именин:

Январь : 1 января – Григорий Омиритский, епископ; 8 января – Григорий (Сербаринов), сщмч., прот. /новомуч./; 14 января – Григорий Назианзин, Старший, епископ, Назианзский (отец святителя Григория Богослова); 18 января – Григорий Акритский, прп.; 21 января – Григорий Печерский, затворник; Григорий Печерский, прмч.; Григорий, епископ, Мизийский; 23 января – Григорий Нисский, епископ;

: 1 января – Григорий Омиритский, епископ; 8 января – Григорий (Сербаринов), сщмч., прот. /новомуч./; 14 января – Григорий Назианзин, Старший, епископ, Назианзский (отец святителя Григория Богослова); 18 января – Григорий Акритский, прп.; 21 января – Григорий Печерский, затворник; Григорий Печерский, прмч.; Григорий, епископ, Мизийский; 23 января – Григорий Нисский, епископ; Февраль : 7 февраля – Григорий Богослов, Назианзин, Младший, патриарх, Константинопольский; 12 февраля – Григорий Богослов, Назианзин, Младший, патриарх, Константинопольский (3 свт.); 23 февраля – Григорий, архиепископ, Новгородский;

: 7 февраля – Григорий Богослов, Назианзин, Младший, патриарх, Константинопольский; 12 февраля – Григорий Богослов, Назианзин, Младший, патриарх, Константинопольский (3 свт.); 23 февраля – Григорий, архиепископ, Новгородский; Март : 6 марта – Григорий (Хлебунов), сщмч., иерей /новомуч./; 17 марта – Григорий Кипрский, епископ; Григорий, епископ, Асский; 25 марта – Григорий Великий, Двоеслов, папа; 26 марта – Григорий (Поспелов), сщмч., прот. /новомуч./; 31 марта – Григорий Палама, Солунский (Фессалоникийский), архиепископ;

: 6 марта – Григорий (Хлебунов), сщмч., иерей /новомуч./; 17 марта – Григорий Кипрский, епископ; Григорий, епископ, Асский; 25 марта – Григорий Великий, Двоеслов, папа; 26 марта – Григорий (Поспелов), сщмч., прот. /новомуч./; 31 марта – Григорий Палама, Солунский (Фессалоникийский), архиепископ; Апрель : 15 апреля – Григорий Никомидийский, прп.; 19 апреля – Григорий Византийский, прп.; 23 апреля – Григорий V, сщмч., патриарх, Константинопольский;

: 15 апреля – Григорий Никомидийский, прп.; 19 апреля – Григорий Византийский, прп.; 23 апреля – Григорий V, сщмч., патриарх, Константинопольский; Май : 3 мая – Григорий Антиохийский, патриарх;

: 3 мая – Григорий Антиохийский, патриарх; Июнь : 1 июня – Григорий (Богоявленский), мч. /новомуч./; 6 июня – Григорий, архиепископ, Новгородский; 20 июня – Григорий (Смирнов), сщмч., диакон /новомуч./; 28 июня – Григорий Авнежский, сщмч., игумен (обретение мощей);

: 1 июня – Григорий (Богоявленский), мч. /новомуч./; 6 июня – Григорий, архиепископ, Новгородский; 20 июня – Григорий (Смирнов), сщмч., диакон /новомуч./; 28 июня – Григорий Авнежский, сщмч., игумен (обретение мощей); Июль : 5 июля – Григорий, митрополит, Валашский; 11 июля – Григорий (Самарин), сщмч., диакон /новомуч./; 12 июля – Григорий, митрополит Ираклийский; 25 июля – Григорий (Каллидос), митрополит, Ираклийский и Редестосский;

: 5 июля – Григорий, митрополит, Валашский; 11 июля – Григорий (Самарин), сщмч., диакон /новомуч./; 12 июля – Григорий, митрополит Ираклийский; 25 июля – Григорий (Каллидос), митрополит, Ираклийский и Редестосский; Август : 1 августа – Григорий Новый, прп.; 21 августа – Григорий Печерский, иконописец; Григорий Синаит, прп.; 22 августа – Григорий, мч., протоспафарий; 31 августа – Григорий (Бронников), сщмч., иерей /новомуч./;

: 1 августа – Григорий Новый, прп.; 21 августа – Григорий Печерский, иконописец; Григорий Синаит, прп.; 22 августа – Григорий, мч., протоспафарий; 31 августа – Григорий (Бронников), сщмч., иерей /новомуч./; Сентябрь : 10 сентября – Григорий, чудотворец Киево-Печерский, в Дальних пещерах почивающий; 12 сентября – Григорий Сербский, епископ; 17 сентября – Григорий (Лебедев), сщмч., епископ, Шлиссельбургский /новомуч./; 20 сентября – Григорий (Аверин), сщмч., иерей /новомуч./; 22 сентября – Григорий (Гаряев), сщмч., иерей /новомуч./; 28 сентября – Григорий (Конокотин), сщмч., иерей /новомуч./; Григорий (Троицкий), сщмч., иерей /новомуч./; 29 сентября – Григорий (Раевский), сщмч., прот. /новомуч./;

: 10 сентября – Григорий, чудотворец Киево-Печерский, в Дальних пещерах почивающий; 12 сентября – Григорий Сербский, епископ; 17 сентября – Григорий (Лебедев), сщмч., епископ, Шлиссельбургский /новомуч./; 20 сентября – Григорий (Аверин), сщмч., иерей /новомуч./; 22 сентября – Григорий (Гаряев), сщмч., иерей /новомуч./; 28 сентября – Григорий (Конокотин), сщмч., иерей /новомуч./; Григорий (Троицкий), сщмч., иерей /новомуч./; 29 сентября – Григорий (Раевский), сщмч., прот. /новомуч./; Октябрь : 11 октября – Григорий, иконописец Киево-Печерский, в Ближних пещерах почивающий; преподобномученик Григорий, чудотворец Киево-Печерский, в Ближних пещерах почивающий; 13 октября – Григорий Армянский, сщмч., епископ. [просветитель Великой Армении]; Григорий Пельшемский, Вологодский, игумен; 14 октября – Григорий Афонский, доместик; 18 октября – Григорий Хандзтийский (Грузинский), архимандрит;

: 11 октября – Григорий, иконописец Киево-Печерский, в Ближних пещерах почивающий; преподобномученик Григорий, чудотворец Киево-Печерский, в Ближних пещерах почивающий; 13 октября – Григорий Армянский, сщмч., епископ. [просветитель Великой Армении]; Григорий Пельшемский, Вологодский, игумен; 14 октября – Григорий Афонский, доместик; 18 октября – Григорий Хандзтийский (Грузинский), архимандрит; Ноябрь : 4 ноября – Григорий (Воробьев), сщмч., иером /новомуч./; 18 ноября – Григорий Александрийский, исповедник, архиепископ; 20 ноября – Григорий; 27 ноября – Григорий Палама, Солунский (Фессалоникийский), архиепископ; 28 ноября – Григорий (Долинин), сщмч., диакон /новомуч./; 30 ноября – Григорий Чудотворец, Неокесарийский, епископ;

: 4 ноября – Григорий (Воробьев), сщмч., иером /новомуч./; 18 ноября – Григорий Александрийский, исповедник, архиепископ; 20 ноября – Григорий; 27 ноября – Григорий Палама, Солунский (Фессалоникийский), архиепископ; 28 ноября – Григорий (Долинин), сщмч., диакон /новомуч./; 30 ноября – Григорий Чудотворец, Неокесарийский, епископ; Декабрь: 2 декабря – Григорий (Ребеза), сщмч., архим /новомуч./; 3 декабря – Григорий Декаполит, прп.; 6 декабря – Григорий Акрагантийский, епископ; 7 декабря – Григорий Хрисопетрийский, прп.; 8 декабря – Григорий (Воинов), сщмч., прот. /новомуч./; 11 декабря – Григорий Византийский, мч.; Григорий Византийский,(другой), мч.; 20 декабря – Григорий Афонский, прп.; 23 декабря – Григорий (Берденев), мч. /новомуч./; 26 декабря – Григорий (Фаддеев), сщмч., иерей /новомуч./.

Именины Григория: поздравления

С Днем ангела, Гриша, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Дорогой Григорий, поздравляю тебя от чистого сердца и желаю быть невероятно счастливым человеком, наполнять свою жизнь великими успехами, добрыми поступками, искренней любовью, крепкой дружбой, плодотворной работой и веселым отдыхом.

***

Могу я констатировать по сути:

Что ты, Григорий, к счастью — не Распутин:

Не экстрасенс с бесовской "крышей".

Ты — просто милый парень, Гриша.

Ты — не Потемкин, не Романов.

Ты, Гриша, парень без изъянов.

Ты не бываешь никогда сердитым.

Твоя душа друзьям открыта.

Скажу я здесь без аллегорий:

Нам нравится такой Григорий!

Веселый, щедрый и простой

С доверчивой и доброю душой.

Такого Гришу любим, обожаем

И за него бокалы поднимаем!

***

Милый Гриша, дорогой, я от души тебя поздравляю. Хочу пожелать тебе незабываемых моментов счастья в жизни, великой удачи в делах и верных успехов в любых начинаниях, крепкого здоровья и чудесного настроения, бравых поступков и уважения.

***

Григорий, в именины светлые

Тебя поздравлю я тепло!

Пусть воплотятся сны заветные,

Чтобы во всем тебе везло!

Желаю самых ярких праздников,

Пуст будет легким путь к мечтам!

Всего хорошего, прекрасного,

Чего ты только хочешь сам!

***

Поздравляю, Григорий. Желаю ярких звезд удачи на небе и больших возможностей в твоих руках. Пусть вдохновением будет любовь, пусть радость приносит каждый день, пусть успехом венчается любое дело.