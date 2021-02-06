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Зажигательные картинки и поздравления с Днем бармена

6 февраля 2021, 02:10

Прикольные поздравления с Днем бармена в прозе своими словами, стихи и короткие смс, а еще красивые картинки-поздравления бармену – собрал Главред.

День бармена - прикольные поздравления в прозе и стихах, открытки
День бармена - прикольные поздравления в прозе и стихах, открытки / Коллаж Главреда

Поздравления с Днем бармена в Украине дарят 6 февраля – это международный праздник всех мастеров коктейлей и повелителей бара. Это Международный день бармена 2021 (или, как еще говорят, – Всемирный день бармена).

Профессии бармена уже более ста лет – хотя сам праздник в нашей стране отмечают не так давно, с 2008 года. Сама профессия бармена появилась в США во времена "золотой лихорадки".

6 февраля для празднования выбрано не случайно: это католический праздник в честь святого Аманда – покровителя пивоваров, виноделов, рестораторов и самих барменов.

Самые зажигательные и бомбезные поздравления с Днем бармена в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а еще красивые картинки-поздравления бармену – собрал Главред.

Привітання з Днем бармена українською мовою

День бармена – поздравления в прозе, стихи и смс

Поздравляем тебя с Днем бармена! Желаем, чтоб у барной стойки было много щедрых клиентов! Чтоб чаевыми никто не обижал! Здоровья тебе, счастья и успеха!

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***

Мастера напитков крепких

Праздник отмечают.

Барменов сегодня классных

Всюду поздравляют.

Жизнь пусть будет, как коктейль:

Сладкой и манящей.

А любовь всей жизни вашей —

Верной, настоящей.

***

В День бармена желаю, чтобы у клиентов появлялась жажда от одного взгляда на твое рабочее место. Пусть все посетители относятся к тебе, как к Повелителю напитков и пусть их по ночам мучает совесть, если не дадут тебе щедрых чаевых.

***

Налей мне, бармен,

Бурного веселья,

Коктейль эмоций –

Счастья и везенья.

Я выпью за тебя,

За праздник твой чудесный,

Пусть сбудется мечта,

И будет жизнь как песня!

***

С Днем бармена! В этот чудный день хочется пожелать творческой реализации, ловкости рук, фантазии и виртуозности в приготовлении коктейлей, постоянных клиентов и больших заказов. Пусть каждая смена становится новым, волшебным приключением для всех посетителей, а креативный бармен незабываемым.

***

В день бармена я желаю,

Чтобы жизнь была легка,

И чтобы щедрых чаевых

Не мелела бы река.

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***

Поздравляю тебя с профессиональным праздником – с Днем бармена! Пусть работа всегда будет в радость, вдохновение не покидает ни на секунду, посетители радуют своими улыбками, а ты их радуешь своими неповторимыми коктейлями! Будь счастлив и будь частичкой счастья для других!

***

Твои коктейли убирают

Проблемы трудового дня,

Кого – немного освежают,

Кого – дурманят и пьянят.

Ты знаешь, как мешать джин-тоник,

Устроить соков фейерверк.

Так пусть же за твою работу

Тебя ждут деньги, счастье, смех.

***

Поздравляю с Международным днём бармена. Желаю крепкого здоровья, как самый крепкий ром, желаю горячей любви, как самбука, желаю яркой жизни, как пунш, желаю сладкого привкуса страсти, как ликёр, желаю зажигательного настроения, как абсент!

***

В День бармена пышной пеной

Пусть бушует ваша жизнь,

Радость будет другом верным,

Компаньоном — оптимизм!

***

С Днем бармена тебя! Пусть в твоей жизни, словно в шейкере, смешаются только самые лучшие ингредиенты – безграничная любовь, безмерное счастье и сладость, что подарена твоей половинкой!

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