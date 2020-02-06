С Днем ангела Оксаны и Ксении – открытки и яркие поздравления

Поздравления с Днем ангела Оксана и Ксения принимают в один день – 6 февраля. Только лучшие поздравления с именинами подобрал для них Главред.
День Оксаны в 2020 году отмечается лишь шесть раз. А День Ксении 2020 празднуется и того меньше – всего дважды. Так что не следует упускать возможность прислать поздравления с Днем Оксаны знакомым Ксюшам.
6 февраля День ангела Оксаны отмечается сразу в честь двух христианских героинь – святой Ксении Римляныни и блаженной Ксении Петербургской. Оттого в этот день свои именины празднуют все Оксаны, Ксении, Ксюши и даже Аксиньи.
Поздравление с Днем Оксаны следует подбирать тщательно, ведь именинницы – девушки прихотливые. Они весьма принципиальны, не любят делиться, а в подарок предпочитают получать в основном вещи необычные и интересные. Так что на их именины 6 февраля Главред выбрал только лучшие открытки с Днем Оксаны и Днем Ксении, а также поздравления для Оксанки и Ксении своими словами.
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С Днем ангела Оксаны – поздравления
Поздравления с Днем Оксаны своими словами:
Поздравляю тебя, Оксана, с днем ангела и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником! И желаю того, чего ты сама себе желаешь, и так, как ты это видишь в своем воображении.
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Поздравления с Днем Оксаны в прозе:
Дорогая Ксюша, в этот день я желаю тебе большой любви и настоящего счастья, верной удачи и грандиозных побед, веселых праздников жизни и заботы дорогих твоему сердцу людей. Поздравляю, Оксана, будь всегда воодушевлена, целеустремлена и успешна.
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Поздравления с Днем Оксаны прикольные:
Честная, красивая,
Дивная порой,
Ты идешь счастливая,
Жизненной тропой.
Оксаночка, с днем Ангела!
Делай все, любя.
И пусть это правило
Бережет тебя!
***
Поздравления с Днем Оксаны короткие:
День ангела сегодня твой, Оксана.
Поздравить я тебя спешу.
И пожелаю, как не странно,
Защиту неба в жизнь твою.
Хранитель Ангел всегда рядом
С тобой будет, за спиной,
От всех невзгод, любых несчастий
Убережет своей рукой.
***
Поздравления с Днем Оксаны красивые:
Поздравленья для Оксаны
Соберу в один букет,
Чтобы цвел, не увядая,
Для тебя он много лет.
Я желаю тебе в жизни
Счастья, радости, любви.
Чтоб любимые дарили
Чувства нежные свои.
Я желаю быть свободной,
Вольной птицею летать,
Чтоб смогла ты в жизни этой
Все увидеть и узнать.
Чтоб вершины покоряла
И мечту свою нашла,
С каждым годом расцветала
И счастливою была.
***
Оксана, с днем прелестным!
Пусть праздник веселит,
Настроем расчудесным
И счастьем одарит!
***
Пусть будет жизнь красивой
И царскою осанка,
Чтоб самою счастливой
Была у нас Оксанка!
С Днем ангела Ксении – поздравления
Поздравления с Днем Ксении своими словами:
Имя Ксения означает "странница". И в этих жизненных странствиях ты ищешь свое счастье. В твои именины я желаю, чтобы твои грезы исполнялись, а на пути к счастью не было непреодолимых преград.
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Поздравления с Днем Ксении в прозе:
Ксюшенька-душенька, в этот день мы хотим пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть все загаданное когда-то исполнится в ближайшее время. Пускай на этой дороге у тебя не встретится непосильных препятствий, а все сюрпризы будут приятными. Пускай судьба уготовит тебе долгую дорогу жизни, полную приключений и неожиданностей.
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С днем ангела, Ксения! Желаю всегда хранить в сердце тайну любви, в руках держать ключ от счастья, в душе беречь радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Пусть никогда не погаснут на небе звезды твоей удачи, а каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра.
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Поздравления с Днем Ксении прикольные:
Ксюша, Ксюнечка, Оксанка…
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов.
Счастья и признаний,
Мудрости и знаний.
Долгого терпения,
Жизни, как варение —
Сладкой и воздушной.
Словом, самой лучшей!
***
Поздравления с Днем Ксении короткие:
Ксения, с праздником тебя!
Чтоб ты по жизни шла любя,
Чтоб все проекты удавались,
Ну а преграды — не мешались.
***
Поздравления с Днем Ксении красивые:
С именинами поздравить
Тебя, Ксения, хочу,
Бережет пускай Святая, —
Я на ушко прошепчу.
Праздник Ксении сегодня,
Помогает пусть она,
Подтолкнет к желанной цели.
С нею ты защищена.
***
Наша Ксения родная,
Каждым мигом наслаждайся,
Будь всегда счастливой самой,
Веселись и улыбайся.