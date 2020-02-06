С Днем ангела Оксаны и Ксении – открытки и яркие поздравления

Открытки с Днем Оксаны и прикольные поздравления на День ангела Оксаны 2020 / Коллаж Главреда

День Оксаны в 2020 году отмечается лишь шесть раз. А День Ксении 2020 празднуется и того меньше – всего дважды. Так что не следует упускать возможность прислать поздравления с Днем Оксаны знакомым Ксюшам.

6 февраля День ангела Оксаны отмечается сразу в честь двух христианских героинь – святой Ксении Римляныни и блаженной Ксении Петербургской. Оттого в этот день свои именины празднуют все Оксаны, Ксении, Ксюши и даже Аксиньи.

Поздравление с Днем Оксаны следует подбирать тщательно, ведь именинницы – девушки прихотливые. Они весьма принципиальны, не любят делиться, а в подарок предпочитают получать в основном вещи необычные и интересные. Так что на их именины 6 февраля Главред выбрал только лучшие открытки с Днем Оксаны и Днем Ксении, а также поздравления для Оксанки и Ксении своими словами.

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С Днем ангела Оксаны – поздравления

Поздравления с Днем Оксаны своими словами:

Поздравляю тебя, Оксана, с днем ангела и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником! И желаю того, чего ты сама себе желаешь, и так, как ты это видишь в своем воображении.

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Поздравления с Днем Оксаны в прозе:

Дорогая Ксюша, в этот день я желаю тебе большой любви и настоящего счастья, верной удачи и грандиозных побед, веселых праздников жизни и заботы дорогих твоему сердцу людей. Поздравляю, Оксана, будь всегда воодушевлена, целеустремлена и успешна.

***

Поздравления с Днем Оксаны прикольные:

Честная, красивая,

Дивная порой,

Ты идешь счастливая,

Жизненной тропой.

Оксаночка, с днем Ангела!

Делай все, любя.

И пусть это правило

Бережет тебя!

***

Поздравления с Днем Оксаны короткие:

День ангела сегодня твой, Оксана.

Поздравить я тебя спешу.

И пожелаю, как не странно,

Защиту неба в жизнь твою.

Хранитель Ангел всегда рядом

С тобой будет, за спиной,

От всех невзгод, любых несчастий

Убережет своей рукой.

***

Поздравления с Днем Оксаны красивые:

Поздравленья для Оксаны

Соберу в один букет,

Чтобы цвел, не увядая,

Для тебя он много лет.

Я желаю тебе в жизни

Счастья, радости, любви.

Чтоб любимые дарили

Чувства нежные свои.

Я желаю быть свободной,

Вольной птицею летать,

Чтоб смогла ты в жизни этой

Все увидеть и узнать.

Чтоб вершины покоряла

И мечту свою нашла,

С каждым годом расцветала

И счастливою была.

***

Оксана, с днем прелестным!

Пусть праздник веселит,

Настроем расчудесным

И счастьем одарит!

***

Пусть будет жизнь красивой

И царскою осанка,

Чтоб самою счастливой

Была у нас Оксанка!

С Днем ангела Ксении – поздравления

Поздравления с Днем Ксении своими словами:

Имя Ксения означает "странница". И в этих жизненных странствиях ты ищешь свое счастье. В твои именины я желаю, чтобы твои грезы исполнялись, а на пути к счастью не было непреодолимых преград.

***

Поздравления с Днем Ксении в прозе:

Ксюшенька-душенька, в этот день мы хотим пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть все загаданное когда-то исполнится в ближайшее время. Пускай на этой дороге у тебя не встретится непосильных препятствий, а все сюрпризы будут приятными. Пускай судьба уготовит тебе долгую дорогу жизни, полную приключений и неожиданностей.

***

С днем ангела, Ксения! Желаю всегда хранить в сердце тайну любви, в руках держать ключ от счастья, в душе беречь радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Пусть никогда не погаснут на небе звезды твоей удачи, а каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра.

***

Поздравления с Днем Ксении прикольные:

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка…

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов.

Счастья и признаний,

Мудрости и знаний.

Долгого терпения,

Жизни, как варение —

Сладкой и воздушной.

Словом, самой лучшей!

***

Поздравления с Днем Ксении короткие:

Ксения, с праздником тебя!

Чтоб ты по жизни шла любя,

Чтоб все проекты удавались,

Ну а преграды — не мешались.

***

Поздравления с Днем Ксении красивые:

С именинами поздравить

Тебя, Ксения, хочу,

Бережет пускай Святая, —

Я на ушко прошепчу.

Праздник Ксении сегодня,

Помогает пусть она,

Подтолкнет к желанной цели.

С нею ты защищена.

***

Наша Ксения родная,

Каждым мигом наслаждайся,

Будь всегда счастливой самой,

Веселись и улыбайся.

Открытки с Днем Оксаны и Ксении – картинки